EM-Quali: Nati spielt am 19. Juni in Luzern gegen Rumänien

Fussball Nati spielt am 19. Juni in Luzern gegen Rumänien Im Rahmen der Quali für die EM 2024 wird die Schweizer Fussballnationalmannschaft auch ein Spiel in Luzern austragen. Die Partie gegen Rumänien findet am Montag, 19. Juni um 20.45 Uhr in der Swisspor-Arena statt. 20.01.2023, 17.13 Uhr

Im Juni ist es für die fussballbegeisterte Zentralschweiz endlich wieder soweit: Die Nati ist wieder auf der Luzerner Allmend zu Gast. Am Montag, dem 19. Juni, empfängt man Rumänien für ein Qualifikationsspiel zur EM 2024.

Gegen Rumänien hat die Nati in Luzern zudem noch eine Rechnung offen. Das erste Natispiel in der Swisspor-Arena fand am 30. Mai 2012 statt. Damals verlor man mit 0:1 gegen die Rumänen. Seit dieser Niederlage hat die Nati neun Spiele in Luzern ausgetragen – und alle davon gewonnen. (sfr)