Orlando Keller wird Technischer Leiter beim SC Kriens

Fussball Orlando Keller wird neuer Technischer Leiter beim SC Kriens Der Klub aus der Promotion League kann die offene Position des Technischen Leiters mit Orlando Keller besetzen. Er übernimmt bereits ab Januar bestimmte Aufgaben. 27.12.2022, 19.15 Uhr

Orlando Keller, Technischer Leiter beim SC Kriens. Bild: PD

Der 47-jährige Innerschweizer ist seit Jahren als Jugend+Sport Experte und SFV-Instruktor im Fussball tätig. Als Fussballtrainer arbeitete er unter anderem im Nachwuchs des FC Luzern und später im Aktivbereich für den FC Perlen-Buchrain (2. Liga) und den FC Emmenbrücke (2. Liga interregional und 1. Liga).

Orlando Keller ist ausgebildeter Turn- und Sportlehrer ETH und besitzt das Lehrdiplom für die Sekundarstufe I. Er arbeitet als Sport- und Fachlehrperson an der Oberstufe der Gemeinde Risch (ZG) und war bis Anfang 2022 Hochschulsportlehrer im Hochschulsport Campus Luzern. Als Technischer Leiter des SC Kriens kümmert er sich zukünftig um die Organisation und Entwicklung des Juniorenspitzenfussballs und um die Zusammenarbeit im Team Innerschweiz mit dem FC Luzern und dem Team Zugerland.

Wie der SC Kriens in einer Mitteilung schreibt, übernimmt Keller bestimmte Aufgaben bereits ab Januar in einem an seine Tätigkeit als Sekundarlehrer angepassten Pensum und wird ab der kommenden Saison das gesamte Aufgabengebiet des Technischen Leiters im Kleinfeld ausfüllen.