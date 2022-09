SC Cham - FC Basel II 3:0 – die Tore im Video

Fussball, Promotion League Starke Reaktion des SC Cham: Drei Neue treffen bei 3:0-Sieg gegen den FC Basel U21 Die Tore beim Erfolg in der Promotion League erzielen der überragende Simon Tschopp, der Einwechselspieler Fabio Solimando und der zuvor kaum in Erscheinung getretene Luiyi Lugo. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 04.09.2022, 14.45 Uhr

Luiyi Lugo (am Ball) ist letzter Chamer Torschütze gegen den Basler Nachwuchs. Bild: Maria Schmid (Cham, 3. September 2022)

Mit den verletzten Alain Wiss, Daniel Follonier und Diogo Costa sowie den abwesenden Joel Miranda, Lukas Thöni und Nicolas Künzli fehlten sechs namhafte Spieler auf dem Matchblatt des SC Cham. Und zu allem Überfluss verletzte sich beim Einlaufen auch noch Matteo Pasquarelli, der hinter der Sturmspitze Luiyi Lugo hätte agieren sollen.

All diese Ausfälle gegen den Tabellendritten Basel II wogen schwer. Die technisch beschlagenen Basler kamen besser ins Spiel. In der 5. Minute verfehlten sie den Führungstreffer knapp. Diese Szene weckte die Kampfkraft der Chamer, sie erarbeiteten sich mehrere Torchancen. Esat Balaj (10.), Nico Siegrist (22./26.) und Marin Wiskemann (33.) blieb der erfolgreiche Abschluss nur knapp verwehrt.

Das 0:0-Pausenresultat schmeichelte dem Basler Nachwuchsteam. Der Chamer Cheftrainer Roland Schwegler befand zu Recht:

«Wir könnten mit etwas Abschlussglück gut und gerne mit vier Toren in Führung liegen.»

Feine Einzelleistung löste den Knoten

Trotz der Absenzen hatten die Chamer in den ersten 45 Minuten eine kämpferische Topleistung abgeliefert und den Baslern den Schneid abgekauft. Angesichts des Wochentagspiels beim U21-Team der Young Boys (1:2-Niederlage) stellte sich die Frage, ob die Kraftreserven ausreichen würden, um auch die zweite Halbzeit gekonnt zu bewältigen.

Ein kerniger Distanzschuss von Kevin Röthlisberger (50.) und eine Vielzahl an Eckbällen liessen erkennen, dass Cham gewillt war, das Tempo hochzuhalten. Das grosse Engagement wurde schliesslich belohnt. In der 59. Minute erzielte der sich immer wieder in den Angriff einschaltende Aussenverteidiger Simon Tschopp mit einer feinen Einzelleistung das Führungstor.

Tschopp hatte wenige Tage zuvor in Bern die unglückliche Figur abgegeben, als er mit einem zu kurz geratenen Rückpass den zweiten Treffer verschuldet hatte. Gegen Basel zeigte er eine grosse Reaktion und war bester Mann auf dem Platz. Nach dem Abpfiff freute sich Tschopp: «Dieses hochverdiente Tor löste den Knoten. Nun wurde alles einfacher.»

Nach dem ersten Tor dominiert Cham

Er hatte recht. Cham dominierte das Geschehen auf dem Rasen fortan beinahe nach Belieben. Die Frage nach den Kraftreserven war beantwortet. Und in der 72. Minute bewies der Chamer Trainer Schwegler ein goldenes Händchen, als er in der 72. Minute Fabio Solimando einwechselte. Dieser war gerade einmal vier Zeigerumdrehungen auf dem Platz, als er auf 2:0 erhöhte.

Mittelstürmer Luiyi Lugo, der sich während zuvor abgerackert, aber kaum Akzente zu setzen vermocht hatte, machte den Sack in der 83. Minute mit dem dritten Treffer zu.

Chams Assistenztrainer Emilio Gesteiro strahlte nach dem Schlusspfiff übers ganze Gesicht, als er erklärte:

«Unsere Mannschaft hat trotz der vielen Absenzen eine Topleistung abgeliefert. Was will man mehr? Dass mit Tschopp, Solimando und Lugo drei Neuzuzüge die Tore schossen, ist wichtig für sie und fürs Team.»

Der Chamer Sportchef Marcel Werder meinte schlicht und einfach: «Unsere Mannschaft hat eine aussergewöhnliche Charakterleistung gezeigt – Kompliment.»

Die Bilanz des Sportclubs mit neun Punkten aus fünf Matches lässt sich sehen.

Telegramm und Rangliste finden Sie auf unserer Übersichtsseite.

