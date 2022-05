Vier Spieler verlassen den FCL

Fussball Schulz verlässt den FCL, Sidler muss gehen – vier Spieler verabschieden sich Nach dem 2:0-Sieg gegen Schaffhausen wurden vier Spieler offiziell vom FC Luzern verabschiedet – nicht alle Abgänge waren klar. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.05.2022, 22.03 Uhr

Die FCL-Spieler liessen sich nach dem entscheidenden 2:0-Heimsieg im Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen von den Blau gekleideten Fans feiern. Richtig viel Zeit nahmen sich die Luzerner vor der Kurve.

Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer verabschiedeten ausserdem vier Spieler, überreichten ihnen ihre Trikots mit der jeweiligen Rückennummer in einem Bilderrahmen. Das Abschiedsgeschenk erhielten der Reihe nach Tsiy Ndenge, Simon Grether, Marvin Schulz und Silvan Sidler.

Schulz wechselt wohl in die 2. Bundesliga

Gerüchte über eine Trennung hatte es schon lange bei allen vier Profis gegeben, schliesslich hatten alle auslaufende Verträge. Wie unsere Zeitung vor geraumer Zeit geschrieben hat, wird Marvin Schulz voraussichtlich zu einem Klub der 2. Bundesliga wechseln. Kandidaten sind der Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth, der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und St. Pauli. Der ablösefreie Übertritt soll in den nächsten Tagen publik gemacht werden. Schulz spielte fünf Jahre für den FCL, der Wert des lauf- und kampfstarken Mittelfeldmanns wurde am Sonntag gegen Schaffhausen noch einmal deutlich. Doch für den 27-jährigen Deutschen war es die vielleicht letzte Gelegenheit, seine Karriere in der Heimat noch einmal neu zu lancieren.

Marvin Schulz verlässt den FC Luzern vermutlich Richtung Deutschland. Bild: Martin Meienberger/ freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Ein Teil der Anhänger hoffte ebenfalls bis zuletzt, dass Aussenverteidiger Silvan Sidler noch einmal einen Vertrag bei seinem Ausbildungsklub erhält. Der 23-Jährige muss sich nun aber einen neuen Verein suchen, obwohl er mit seinen drei Ligatoren zu den Punktgewinnen gegen GC (1:1, 2:2) und Lausanne (1:1) entscheidend beigetragen hatte – und den FCL auch im Cup-Halbfinal mit seinem Treffer in der 89. Minute zum 1:1 in die Verlängerung schoss. Ausschlaggebend, dass Sidler keinen neuen Kontrakt erhielt, soll Sportchef Meyer gewesen sein. Vielleicht bekommt der Mann aus dem Knonaueramt beim Super-League-Aufsteiger FC Winterthur eine neue Chance.

Silvan Sidler legt die Hand aufs Herz und das Logo – für ihn geht die Zeit beim FCL zu Ende. Bild: Martin Meienberger/ freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Mit einem Abgang wurde bei Tsiy Ndenge und Simon Grether gerechnet. Mittelfeldspieler Ndenge hatte bei Coach Mario Frick keine Einsatzzeit bekommen, der polyvalent einsetzbare Grether spielte selten unter dem Liechtensteiner. Beide waren langjährige FCL-Spieler. Bei Grether bleibt das 2:1-Siegtor gegen den FC Zürich im Frühling 2018 unter Gerardo Seoane in Erinnerung. Techniker Ndenge wurde immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen.

Tsiy William Ndenge verabschiedet sich von seinen Fans. Bild: Martin Meienberger/ freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Simon Grether (Mitte, im Hemd) wird von seinen Teamkollegen Ibrahima Ndiaye, Pascal Schürpf, Jordy Wehrmann und Dejan Sorgic «auf Händen getragen». Bild: Martin Meienberger/ freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Durch die Barrage wurden die Ferien der FCL-Spieler um eine Woche auf nur noch 14 Tage verkürzt. «Ich werde jeden einzelnen Urlaubstag in Deutschland geniessen», sagte Goalie Marius Müller. Er ist erleichtert: «Mit dem geschafften Ligaerhalt ist das möglich.»

In zwei Wochen ist schon wieder Trainingsstart

Am Montag, 13. Juni, bittet Frick bereits wieder zum Trainingsstart. Und zum Abschluss der ersten Vorbereitungswoche findet am Freitag, 17. Juni, um 18.45 Uhr in Eich das erste Testspiel statt. Gegner ist Winterthur.

