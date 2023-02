Der SC Cham gibt sich vor dem Rückrundenstart bescheiden

Fussball Schwache Testspiele und kein Toptransfer: Der SC Cham gibt sich bescheiden Das Team hat im starken 7. Rang der Promotion League überwintert. Trotz geringen Rückstands auf die Aufstiegsplätze gilt: Mit einer Spitzenposition liebäugelt der Klub nicht. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Der SC Cham mit Ardi Molliqai (in Rot) geht unter schwierigen Voraussetzungen ins Frühjahr. Bild: Jan Pegoraro (Cham, 26. November 2022)

Der Chamer Sportchef Marcel Werder hatte im Sommer 2022 die knifflige Aufgabe, mehrere – vorwiegend zum Ligakonkurrenten SC Kriens abgewanderte – Stammspieler zu ersetzen.

Umso erstaunlicher war, dass sich das neu formierte Team schnell zu einer verschworenen Einheit zusammenfand und auf dem starken 7. Tabellenplatz überwintert hat. Wegen der Ausgeglichenheit der Liga sind die Aufstiegsplätze in Sichtweite.

Vor Wiederaufnahme der Meisterschaft am nächsten Wochenende betont Marcel Werder trotzdem: «Unser Ziel ist es, einen Platz zu belegen, der zur direkten Teilnahme an der ersten Cup-Hauptrunde berechtigt.» Eine Lizenz für die Challenge League beantrage man ohnehin nicht.

Obschon der Kader momentan mit nur 20 Spielern eher knapp bemessen ist, glaubt Werder, das gesteckte Ziel erreichen zu können. Die Zuversicht ist angesichts der Leistungen im Herbst gegen stärker eingestufte Kontrahenten durchaus begründet. Nicht zuletzt, weil der Mix aus jungen und routinierten Spielern stimmt.

Klatschen gegen Ligarivalen

Am Samstag steht das erste Pflichtspiel an. Der SC Cham trifft ab 19 Uhr in Wil auf die U21-Mannschaft des FC St. Gallen. Es ist für das Team des Trainerduos Roland Schwegler/Emilio Gesteira ein Start ins Ungewisse. Zum einen, weil die Testspiele alles andere als optimal verliefen, und zum anderen, weil der eine oder andere Stammspieler nicht wird mittun können.

Sportchef Marcel Werder Bild: Fotozug.ch/PD

Sportchef Werder erklärt: «Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief gut. Die Jungs hängten sich richtig rein. Doch in den Testspielen gelang es ihnen nicht, das in ihnen steckende Potenzial abzurufen.» Diese Aussage des Sportchefs bezieht sich vor allem auf die letzten beiden Partien, in denen Cham von den Ligarivalen Luzern U21 (0:6) und Kriens (0:4) deutlich geschlagen wurde.

«Vielleicht waren diese beiden Klatschen zur richtigen Zeit ein Schuss vor den Bug», sinniert Werder, ehe er nachschiebt: «Auf alle Fälle war es ein deutliches Signal, dass wir uns in allen Belangen steigern müssen.»

Mehrere Absenzen im ersten Match

Da die Chamer ihre Stärken auf dem Naturrasen sähen, seien die Spiele auf den Kunstrasen gegen die spielstarken Mannschaften des FCL und Kriens nicht wirklich so verlaufen, dass man von einer guten Hauptprobe sprechen könne. Kein gutes Omen, wenn man bedenkt, dass die Partie gegen St. Gallen U21 ebenfalls auf einem Kunstrasen ausgetragen wird.

Werder weiss: «Die St. Galler sind eine junge, spielstarke Elf, die uns alles abverlangen wird. Um bestehen zu können, müssen wir uns an unsere Tugenden erinnern. Wir benötigen eine gute Defensivarbeit und eine positive Energie. Und es müssen alle auf dem Platz stehenden Akteure über sich hinauswachsen.»

Mit Marin Wiskemann (in Rot) fehlt der treffsicherste Chamer im ersten Match. Bild: Jan Pegoraro (Cham, 26. November 2022)

Mit Marin Wiskemann und Joel Miranda sind zwei Spieler gesperrt, Esat Balaj werde verletzungshalber wohl die gesamte Rückrunde ausfallen. Zudem sei der Einsatz von Nico Siegrist für das Spiel am Samstag «mehr als fraglich».

Follonier und Wiss als «Transfers»

Der Chamer Sportchef verrät: «Wir beabsichtigen noch einen Transfer zu tätigen, der dem Team sofort helfen kann – aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es eher schwierig, gute Qualität zu finden. Der Markt ist ausgetrocknet.»

Positiv ist, dass die in der Vorrunde nicht oder nur sporadisch zur Verfügung stehenden Daniel Follonier und Alain Wiss die gesamte Vorbereitung auf die Rückrunde bestreiten konnten. Follonier und Wiss könne man denn auch als «interne Zuzüge» bezeichnen, sagt Werder lächelnd. Zu den Abgängen: Der Nachwuchsspieler Shayan Maroufi hat Cham verlassen. Nicolas Künzli studiert bis Ende April in Rotterdam. Er wird wohl erst in der kommenden Saison wieder zum Einsatz gelangen können.

Eine Mannschaft weniger

Da der FC Chiasso infolge eines Konkurses die zweite Saisonphase nicht bestreiten wird, wird es am Ende der Saison in der Promotion League nur einen Absteiger geben. Der Verband hat am Dienstag mitgeteilt, dass alle bisherigen Partien der Chiassesi mit 0 Punkten und 0:0 gewertet werden.

Assistenztrainer Emilio Gesteiro (links) und Trainer Roland Schwegler werden vermutlich in Cham bleiben. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juni 2021)

Die Chamer gehen dadurch als Fünfte in die erste Partie des Jahres. Denn da sie den Match gegen Chiasso mit 0:1 verloren, büssten sie keine Punkte ein. Und wahrscheinlich ist auch, dass Cham das Trainergespann Roland Schwegler/Emilio Gesteiro nicht verlieren wird. Sowohl die Vereinsführung als auch die beiden haben signalisiert, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit weitergeführt werden soll.