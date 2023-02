Fussball Sieg bei den YB-Frauen: Der Luzerner Traum vom Cupsieg lebt weiter Die Frauen des FC Luzern siegen im Viertelfinal bei den Young Boys 3:1. René Barmettler 26.02.2023, 18.40 Uhr

YB's Torhüterin Daria Willimann (rechts) ist geschlagen: Luzerns Sina Cavelti (links) trifft zum 3:0. Peter Schneider / KEYSTONE

Als Sina Cavelti in der 52. Minute zum 3:0 einköpfelte, gab es keine Zweifel mehr: Die Luzernerinnen ziehen in den Cup-Halbfinal ein. Zwar kassierten die Innerschweizerinnen in der 76. Minute noch den Gegentreffer zum 3:1. Vorgespurt mit ihren Toren zu diesem Erfolg gegen den Tabellen-Nachbarn hatten Anja Furger (20.) und Debora Vogl unmittelbar vor der Pause. Die Halbfinals werden am 29. März ausgetragen.

Damit siegte der FCL auch im zweiten Ernstkampf des neuen Fussball-Jahres. Und bereits am kommenden Samstag kommt es zur Revanche am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Mit einem neuerlichen Sieg kann der FCL (7.) die Bernerinnen (6.) in der Tabelle überholen.

Frauen, Schweizer Cup Viertelfinals: Young Boys – Luzern 1:3. Aarau – St.Gallen 0:3. Sion – Zürich 0:3. Servette Chênois – Grasshoppers 1:0.



Young Boys – Luzern 1:3 (0:3)

Wankdorf. – 650 Zuschauende. – Tore: 20. Furger 0:1. 45. Vogl 0:2. 52. Cavelti 0:3. 76. Carp 1:3. – Young Boys: Willimann; Sahlmann (58. Céline Schmid), Schassberger, Zaugg, Beney (68. Rilana Ueltschi); Shenia Schmid (47. Schlup), Krawczyk (57. Remy), Waeber, Granges; Carp (84. Selina Ueltschi), Messerli. – Luzern: Schneider; Brülhart (85. Heiniger), Ruf, Häring, Klotz; Müller, Kamber, Wyser (92. Laich), Furger (64. Sager), Vogl (64. Kenel), Cavelti (84. Jost).

YBs Iman Beney (rechts) im Duell mit Luzerns Lia Kamber. Bild: Peter Schneider/Keystone