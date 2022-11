FCL entlässt Frauen-Cheftrainer Urs Bachmann: Die Gründe

Fussball Spielerinnen wollen schneller ins Ausland – weshalb der FCL-Trainer wohl weichen musste Das Super-League-Team der FC Luzern Frauen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Die Entwicklung steckte zuletzt fest. René Barmettler Jetzt kommentieren 08.11.2022, 18.02 Uhr

Die Spielerinnen des FC Luzern und ihr Trainer gehen nun getrennte Wege. Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2022)

Wenn man zwischen den Zeilen liest, weshalb Urs Bachmann nicht mehr Trainer des FC Luzern ist, kommt man zum Ergebnis: Die Spielerinnen fühlen sich in ihrer Weiterentwicklung gehemmt – im Training wie auch in den Spielen.

Bachmanns Vor-Vorgänger und Pionier Glenn Meier brachte es fast jedes Jahr fertig, junge Luzernerinnen nach kurzer Zeit aus der Super League ins Ausland zu transferieren. Auch unter Nachfolger Edvaldo Della Casa schaffte es die Sempacherin Svenja Fölmli (20) ins Ausland und kommt regelmässig zu Nationalteam-Einsätzen.

Luana Bühler, Viola Calligaris, Géraldine Reuteler sind weitere Beispiele, die von Luzern aus Luzern via Ausland den Sprung ins Nationalteam geschafft haben. Der Schweizer Fussballverband stärkt die heimische Liga in den Augen von Funktionären zu wenig, sie vermissen beispielsweise zusätzliche nationale Trainingsstützpunkte oder eine verbesserte Trainerausbildung.

Deshalb haben heimische Spielerinnen den Druck, früh ins Ausland zu wechseln. Nur so erhöht sich die Chance, sich ins Schweizer Team hineinzuspielen.

«Wir erwarten, dass sich die jungen Spielerinnen schrittweise entwickeln und sich noch stärker integrieren können, um zukünftig wichtige Rollen im Team zu übernehmen»,

teilte Stefan Rüssli, der sportliche Leiter des FCL-Frauenteams mit.

Die Liga müsste weiter gestärkt werden

Mit der Integration der FCL Spitzenfussball Frauen in die FC Luzern Innerschweiz AG erhoffen sich die Frauen, die U19 und U17, mittel- und langfristig bessere Möglichkeiten, sich noch schneller und besser weiterentwickeln zu können. Solange die heimische Liga nicht genügend gestärkt wird, verliert die Schweiz weiter den Anschluss zum Beispiel an Österreich. Nebst dem Verband sind auch die grossen Klubs gefordert, die Förderung der Frauenteams weiter voranzutreiben, so wie das in England geschieht.

In diesem Zusammenhang muss man wohl auch den Trainerwechsel beim FC Luzern verstehen: Es ist ein Zeichen, Verantwortung zu übernehmen, die Anliegen der jungen Frauen ernst zu nehmen und versucht ihnen die bestmöglichen Verhältnisse anzubieten. Es sind also nicht die letzten Auftritte, die Bachmann, der für unsere Zeitung nicht erreichbar war, zum Verhängnis wurden.

Am Auftritt beim 0:1 gegen Servette Chênois hatten die Luzerner Verantwortlichen nichts auszusetzen. «Da hat uns nichts gestört. Es war nicht nur ein einzelnes Resultat, welches den Ausschlag für die Trennung gegeben hat. Wir mussten feststellen, dass wir mit der Entwicklung der Mannschaft feststecken und ein Wechsel im Coaching-Staff nötig ist», sagt Rüssli.

Sandro Waser ist der Interimstrainer

Deshalb wurde vor der Partie bei den Grasshoppers (1:3) am letzten Samstag entschieden, bereits nach sieben Meisterschaftsspielen getrennte Wege zu gehen. Stefan Rüssli, der als Frauentrainer Erfahrungen vorweist, hat klare Vorstellungen, wie der neue Trainer die Spielweise auszurichten hat:

«Wir wollen einen mutigen und beherzten FC Luzern sehen.»

Interimsmässig werden die Luzernerinnen von Sandro Waser betreut. Der 38-jährige Luzerner engagiert sich seit 2017 als Nachwuchstrainer im FCL-Frauen-Spitzenfussball, ist aktuell technischer Leiter und Sportchef des Frauen-FCL. Waser soll das Team für die letzten drei Meisterschaftsspiele bis zur Winterpause betreuen. Die Nachfolge-Suche läuft auf Hochtouren und der FCL plant, den Neuen «so bald als möglich vorstellen zu können».

Auch wenn die Nachfolge zur Zufriedenheit aller besetzt werden sollte: Unsicherheiten begleiten auch die Frauenabteilungen im FCL. Je nachdem wie der Machtkampf zwischen den Aktionären Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri ausgeht, dürfte das auch Auswirkungen auf die weitere Ausrichtung der FCL-Frauen haben. Was bei einem Verkauf des Klubs ins Ausland passieren würde, ist beispielsweise kaum vorherzusehen.

