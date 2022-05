Fussball Turbulenzen beim FC Willisau: Trainer sind weg und Abstiegsgefahr besteht weiterhin In Willisau kommt es vor der mit 0:2 verlorenen Partie gegen Hochdorf zum Eklat: Das Trainerduo tritt zurück. Ruedi Vollenwyder Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eklat beim FC Willisau vor dem 2.-Liga-Match gegen den FC Hochdorf: Nach vier Niederlagen in Serie und dem enttäuschenden 1:1 gegen Obergeissenstein warfen Trainer Mirko Pavlicevic und Sportdirektor Patrick Bussmann «das Handtuch» und traten von allen Funktionen zurück. «Ja, diese Rücktritte kamen für uns im Vorstand völlig überraschend», klagte Vereinspräsident Bruno Peter. Weshalb und wieso, darauf wollte er nicht eingehen. Die sportliche Verantwortung für die 1. Mannschaft übernimmt nun bis Ende Saison der bisherige A-Juniorentrainer Cyrill Bossert, zusammen mit Oliver Bucher. «Es ist ein Glücksfall, dass er sich dazu bereit erklärt hat», freute sich Peter über diese Lösung.

Allen Widerwärtigkeiten zum Trotz gaben die Willisauer in Hochdorf eine gute Visitenkarte ab. Zu einem Punktgewinn reichte es allerdings nicht.

Der Hochdorfer Sandro Frischkopf (rechts) bedrängt den Willisauer Simon Unternährer. Bild: Boris Bürgisser (Hochdorf, 28. Mai 2022)

Schon in der 13. Minute hatten die auf dem drittletzten Tabellenplatz liegenden Willisauer die Möglichkeit, mittels eines Foulpenaltys den Match in die für sie richtige Richtung zu lenken. Doch wie schon gegen Leader Cham (0:1) und Obergeissenstein (1:1) wurde dieser dritte Elfer in Serie nicht verwertet. Hochdorf-Goalie Roman Feer hielt den schwach geschossenen Ball von Josef Ctvrtnicek. Dieser Fehlschuss ärgerte Willisau-Trainer Cyrill Bossert.

«Wir hatten einen klaren Matchplan, wollten aus einer sicheren Defensive heraus unser Spiel machen. Die verpasste Führung brachte mein Team dann aus dem Konzept.»

Dafür drehte Hochdorf auf und die 1:0-Führung zeichnete sich ab. Der lange verletzte Marcell Wicki luchste in einem Zweikampf Nic Glover den Ball ab und versorgte diesen gekonnt im Kasten der Willisauer (33.). Die zweite Halbzeit gehörte dann Willisau. «Wir mussten nach dem Rückstand etwas mehr riskieren», resümierte Bossert. «Und wurden mit dem einzigen Schuss auf unser Tor kalt erwischt.» Der nach seiner Verletzung erstmals von Beginn weg spielende Livio Lombardo erwischte Willisau-Goalie Jozsef Gyano mit einem Weitschuss zur 2:0-Führung für die technisch und auch spielerisch besseren Hochdorfer. In der Folge rannten die Willisauer plan- und erfolglos gegen die FCH-Hintermannschaft an. Cyrill Bossarts Fazit: «Von der Einstellung her kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen.» Und Co-Trainer Oliver Bucher legte nach:

«Die Zeit war zu kurz, um taktisch gross Einfluss zu nehmen.»

Willisau profitierte in dieser Runde aber auch vom Resultat der Begegnung zwischen Obergeissenstein und Emmen. Statt eines Siegs blieb den Stadtluzernern nur ein Punkt. Denn sie führten gegen den Aufsteiger Emmen dank eines Goals von Reto Albisser (78.) bis zur 92. Minute mit 1:0, ehe Marc Koch noch der Ausgleich glückte. Der knallharte Abstiegskampf tobt weiter.

FC Hochdorf weit am Saisonziel vorbei

Bei Hochdorf-Trainer Raphael Felder, der das Zepter nach drei Jahren Markus Koch (45) übergibt, zeigte sich nach dem Sieg locker. «Ich bin erleichtert, dass wir diesen Match gewinnen konnten.» Er strahlte, obwohl er mit seinem Team das Saisonziel um Welten verpasst. «Wir wollen nach vier Jahren Abstinenz wieder in die 2. Liga inter zurück. Ich habe eine tolle, eingespielte Truppe, welche diesen Anspruch auch umsetzen kann», versprühte der FCH-Trainer zu Saisonbeginn viel Zuversicht. Doch es kam ganz anders: Zwei Spieltage vor Ende dieser Spielzeit liegt der FC Hochdorf nur auf dem 8. Tabellenplatz. Was lief schief, Raphael Felder? «Nach der Vorrunde waren wir noch voll auf Kurs. Doch dann schlug die Verletzungshexe zu. Das uns auszeichnende, schnelle Offensivspiel geriet ins Stocken», moniert er.

«Wegen der fehlenden Breite im Kader mussten wir das Ziel Aufstieg wohl oder übel vergessen.»

Restprogramm 9. Altdorf (29 Punkte): Willisau (a), Emmen (h). – 10. Sarnen (28): Cham (a), Willisau (h). – 11. Rothenburg (26): Sins (h), Ägeri (a), Cham (h). – 12. Willisau (25): Altdorf (h), Sarnen (a). – 13. Obergeissenstein (23): Luzerner SC (h), Hochdorf (a).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen