Ex-Fussballerin Lara Dickenmann über Sport und Homosexualität

Fussball und Homosexualität Ex-Fussballerin Lara Dickenmann: «Thomas Müller unterhält auch, ohne andere zu beleidigen» Lara Dickenmann ist die erfolgreichste Schweizer Fussballerin. Am Mittwoch ist die heutige GC-Frauenfussball-Generalmanagerin für zwei Veranstaltungen in Luzern. Zusammen mit Kabarettist Bänz Friedli spricht sie über Frauenfussball und lesbische Sportlerinnen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lara Dickenmann im Herbst 2021 an einem Wohltätigkeitsanlass in Zürich. Bild: Harold Cunningham/Getty

Zweimal gewann Lara Dickenmann mit Lyon die Champions League, 135 Länderspiele bestritt sie für das Schweizer Nationalteam. Vor etwas mehr als einem Jahr beendete die 36-jährige Krienserin ihre Karriere, seither ist sie bei GC Generalmanagerin der Frauenfussballabteilung. Diese hat mit der von chinesischen Investoren alimentierten AG der GC-Fussballer strukturell nichts zu tun. Ausser, dass die Frauen auch in Niederhasli trainieren – und sie ihr Büro im dortigen GC-Campus hat.

Beim Telefoninterview mit unserer Zeitung wird Lara Dickenmann immer wieder unterbrochen. Zum Beispiel hat der Vater eines Nachwuchsspielers eine Frage zum Parkieren auf dem Gelände. Sie gibt freundlich Auskunft. An der Réception arbeite sie allerdings nicht. «Ich bin halt gerade dort gestanden», entgegnet sie und lacht. Ihre Aufgaben seien sehr vielseitig. Sie und andere Personen bei den GC-Frauen würden mehrere Jobs abdecken. «Bin ich mit einem fertig, kommt der nächste.»

Schweizer Frauenfussball weiterentwickeln

Doch jammern wolle sie nicht, spannend sei die Arbeit. «Wir haben eine grüne Wiese zum Bebauen.» Im Klubfussball der Frauen findet gerade ein Entwicklungsschub statt. Als Ex-Spielerin kann sie ihre enorme Erfahrung einbringen. Zudem studierte sie Wirtschaft und besitzt neben diesem Abschluss auch einen Master in General Management.

Obwohl die Führungsaufgabe sie stark fordert, nimmt sich Lara Dickenmann am Mittwoch Zeit für eine Gesprächsrunde im Luzerner Neubad (siehe Infos unten), an der auch zwei Bücher vorgestellt werden. Bei «Machs wie Abby, Sascha!» geht’s um ein fussballverrücktes Mädchen und dessen Bruder, der Pferde mag. Zwei Geschwister also, denen die Zuschreibung «typisch Mädchen, typisch Junge!» ziemlich egal ist. Geschrieben hat das Werk der Autor und Kabarettist Bänz Friedli.

Dickenmann hat zugesagt, weil sie «gerne Zeit mit Friedli und der Journalistin Seraina Degen verbringt». Diese gehört zu den Autorinnen des Buches «Vorbild und Vorurteil – lesbische Spitzensportlerinnen erzählen». Darin spricht unter anderem Lara Dickenmann über ihr Leben, ein grosses Thema ist ihr Coming-out. Für sie sei es als 13-Jährige verwirrend gewesen, als sie merkte, lesbisch zu sein.

«Es ist nicht so toll, anders zu sein, das musste ich zuerst akzeptieren. Es hilft, wenn sich heute Leute in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, das sei völlig okay.»

Nur ein männlicher Profi bekennt sich zu seiner Homosexualität

Obwohl inzwischen mehrere aktuelle Schweizer Nationalspielerinnen offen zu ihrer Homosexualität stehen, gäbe es immer noch Kulturen und Familien, die mit dem Thema grosse Mühe hätten. Doch im Allgemeinen geht man im Frauenfussball viel offener mit Homosexualität um. Kein Vergleich zum Männerfussball, wo sich von den aktiven Profis weltweit nur der Australier Josh Cavallo offen dazu bekennt.

Allerdings sind bei den Frauen die USA, England, Deutschland, Frankreich und die skandinavischen Länder führend, alles fortschrittliche Staaten. «Das macht es den lesbischen Fussballerinnen leichter, sich zu outen», sagt Lara Dickenmann. Sie hat zum Thema, warum sich Fussballer nicht zum Schwulsein bekennen, auch schon eine Arbeit geschrieben. «Das Milieu ist sehr konservativ, darum dauert es im Männerfussball viel länger als bei den Frauen. Auch bei den Mitarbeitern in den Klubs gibt es deutlich weniger Vielfalt.» Interessant ist ebenso diese Feststellung:

«Es gibt viele ‹schwule› Handlungen wie Umarmungen und Küsse. Das geht nur, wenn vorgegeben wird, im Männerfussball existiere keine Homosexualität.»

Ein Teil der Fanszene sei immer noch rassistisch und homophob. «Das ist angsteinflössend.» Lara Dickenmann stellt fest: «Weil sich homosexuelle Männer im Fussball verstellen müssen, braucht das viel Energie, um Topleistungen zu erbringen. Deshalb fallen wohl zahlreiche Spieler aus dem System.»

Differenzierte Meinung zur Aussage von Marius Müller

Dass FCL-Goalie Marius Müller vor Wochen für Schlagzeilen sorgte mit der Aussage, seine Vorderleute hätten sich «schwul weggedreht», findet Lara Dickenmann unglücklich. «Vielleicht brauchte es jedoch eine solche Äusserung, um öffentlich darauf hinzuweisen, dass sie nicht in Ordnung ist.» Sie glaubt, es brauche Zeit, um die Leute zu sensibilisieren. Ehrlich gibt sie zu: «Früher auf dem Pausenplatz benutzte ich das Wort auch noch.»

Sie würde es bedauern, wenn Fussballer wie Marius Müller, die durchaus etwas zu erzählen hätten, künftig nicht mehr vor Kameras träten. Fügt dann aber hinzu: «Bayern-Profi Thomas Müller unterhält auch, ohne andere zu beleidigen.»

Hinweis

Autor Bänz Friedli und Journalistin Seraina Degen unterhalten sich im Neubad in Luzern mit Lara Dickenmann und lesen aus «Machs wie Abby, Sascha!» und «Vorbild und Vorurteil – lesbische Spitzensportlerinnen erzählen». Mittwoch, 14. September, 14.30 Uhr: für Kinder. – 20.00 Uhr: für Erwachsene.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen