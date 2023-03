Schweizer Cup: Strauchelt Servette im Viertelfinal in Rotkreuz?

FC Rotkreuz Unglaublich: Familie Emini könnte schon wieder Cup-Sieger werden Der FC Rotkreuz (1. Liga) spielt am Donnerstag (20.15, Sportpark) wieder einmal sein grösstes Spiel der Vereinsgeschichte: Weiterhin im Schweizer Cup, diesmal gegen die Genfer Stars von Servette. Turi Bucher Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.02 Uhr

Die Familie Emini weiss, wie Cup geht (von links): Erti, Lorik, Mama Fitnete, Papa Lulzim und Endrit. Bild: Patrick Hürlimann (Rotkreuz, 23. 2. 2023)

Am 24. Mai 2021 wurde der Rotkreuzer Lorik Emini nach einem 3:1-Sieg mit dem FC Luzern gegen den FC St. Gallen Cupsieger. Emini kam im Final in Bern unter Ausschluss des Publikums (Corona) zwar nicht zum Einsatz, durfte als Kaderspieler am Schluss aber auch den Pokal in die Höhe stemmen. In diesem Jahr ist der FCL vorzeitig ausgeschieden, am 31. Januar im Penaltyschiessen gegen den FC Thun.

Und trotzdem könnte – etwas sehr optimistisch geträumt – die Familie Emini dieses Jahr wieder Cupsieger werden. Nein, Lorik nicht mehr. Sondern Endrit und Erti. Die beiden spielen nämlich für den Zuger 1.-Liga-Club FC Rotkreuz und stehen am Donnerstag im heimischen Sportpark-Stadion auf dem Kunstrasen gegen den Super-League-Topklub von Servette im Cup-Viertelfinal.

Die Rotkreuzer mussten fussballerisch einen sehr weiten Weg gehen, um dieses Viertel­final-Highlight erleben zu dürfen. Sechs Spiele gewann die Mannschaft von Trainer René Erlachner, um nun gegen die Genfer Stars um Stefanovic, Bedia, Mbabu und Co. zu spielen.

Am Anfang stand der Penalty-Krimi gegen Sursee

Nur schon die 1. Hauptrunde des Cups zu erreichen, war für die Zuger eine grosse Herausforderung. Denn am Anfang steht für die Vereine der unteren Ligen die Vorqualifikation. Rotkreuz musste zuerst Sursee im Penaltyschiessen ausschalten, nachdem es in der regulären Spielzeit 1:1 und nach Verlängerung 2:2 gestanden hatte. Dann wurde Dietikon 2:0 bezwungen, danach Emmenbrücke 3:0. Erst jetzt durften sich die Rotkreuzer auf einen attraktiven Cup-Gegner in der 1. Hauptrunde freuen.

Zugelost wurde das mittlerweile bankrotte Chiasso (Promotion League), welches von Rotkreuz gleich mit 0:3 ins Tessin heimgeschickt wurde. Danach folgten Cup-Highlights, die der Reihe nach als «grösstes Spiel der Vereinsgeschichte» ausgerufen wurden: Gegen Kriens (Promotion League) resultierte ein 2:1-Sieg nach Verlängerung; Schaffhausen (Challenge League) wurde nach einem unwiderstehlichen Schlussspurt in der regulären Spielzeit mit 2:1 bezwungen.

«Wir besiegen Servette mit 1:0. Das Tor erzielen wir kurz vor Schluss des Spiels», sagt Endrit Emini (rechts). Bild: Patrick Hürlimann

Für das nächste Cup-Jahr ist der FC Rotkreuz übrigens bereits ausgeschieden. Gegen den FC Tuggen setzte es in der Qualifikation eine 1:3-Niederlage ab. Doch zurück zum grossen Match gegen Servette.

Der 26-jährige Endrit Emini spielt beim FCR Aussenverteidiger und sagt über den fulminanten Cup-Lauf mit seinem Team: «Wir haben sehr viel Qualität in der Mannschaft. Mit dieser Qualität und mit unserem Teamspirit haben wir den Weg in den Viertelfinal geschafft.»

Endrit Emini, dessen jüngerer Bruder Erti in derselben Mannschaft als Ersatztorhüter nominiert ist, führt an, dass die Teamkollegen auch neben dem Spielfeld gemeinsam Freizeit verbringen. Er nennt ein Beispiel: «In der Winterpause bin ich für vier Wochen nach Brasilien gereist. Als ich in Rio de Janeiro unterwegs war, habe ich meinen Teamkollegen Guto Cappellini kontaktiert. Guto ist Brasilianer und war in diesen Tagen in Rio zu Besuch bei seiner Familie. Spontan haben wir uns getroffen und fünf Tage zusammen verbracht.»

15 Tickets für die Verwandtschaft besorgt

Endrit Emini wohnt wie seine Brüder Lorik und Erti bei den Eltern in Rotkreuz und arbeitet als Technischer Einkäufer bei einer Maschinenbaufirma in Baar. Endrit reist gerne, war 2019 in Thailand, 2022 in Dubai und eben erst in Brasilien, hat aber auch als Fussballer eine spannende Tour hinter sich: Als Rotkreuz-Junior wechselte er zum FC Luzern, zu OG/Kickers, zum FC Baar, zu Zug 94, auch kurz zum Nachwuchs des FC Zürich (unter Trainer Bruno Berner).

Am Cup-Spektakel morgen gegen den Servette FC wird die ganze Familie Emini und viel Verwandtschaft mit dabei sein. «Wir haben uns schon 15 Tickets besorgt», erzählt Endrit, «auch Verwandte aus Zürich und Basel werden kommen.» Ebenfalls anwesend natürlich: Bruder Lorik, der FCL-Profi, Vater Lulzim, der 1992 aus dem Kosovo in die Schweiz kam, sowie Mutter Fitnete. Sie alle werden heute Abend «Ho-ho-hopp Rotchrüz!» rufen.

Vor dem Rückrundenstart in der 1. Liga am vergangenen Wochenende (3:3 gegen Emmenbrücke nach einer 3:1-Führung) verbrachte die Rotkreuzer Mannschaft zwecks Teambildung ein Weekend in Davos mit zwei Übernachtungen. Wellness, Snowboarden und gutes Essen standen auf dem Programm – bezahlt aus der Mannschaftskasse. Nicht mehr mit dabei ist Simon Grether, der im Sommer vom FC Luzern nach Rotkreuz gewechselt hatte. Grether kehrte zurück nach Basel und spielt jetzt für die Black Stars. «Es war wirklich nicht einfach, den Fokus der Spieler auf die Meisterschaft und vorerst noch weg vom Cup-Match zu richten», erzählt Trainer Erlachner.

Rotkreuzer Cup-Budget von 120 000 Franken

Endrit Emini (Mitte) am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Emmenbrücke. Bild: Eveline Beerkircher

Doch jetzt zählt nur der Cup-Knüller. Der FC Rotkreuz, gegründet 1958, hat für das grosse Spiel vom Donnerstag ein Ausgabenbudget von 120 000 Franken berechnet. Einnahmen bei den Tickets, im Gastrobereich und auch die Cup-Prämie für die Viertelfinal-Qualifikation hat der FCR dafür auf der Ertragsseite.

Der Schlager gegen Servette – ein unvergessliches Erlebnis für die Eminis und ein legendärer Match für den FC Rotkreuz, aber dann ist das Cup-Abenteuer zu Ende. «Wieso?», fragt Endrit Emini. «Wir denken sicher nicht, dass wir den Match schon im Voraus verloren haben. Wir haben den Heimvorteil und wollen alles aus uns raushauen, wollen uns nicht verstecken.»

Nun, die grosse Überraschung, die wird es heute Abend in Rotkreuz wohl kaum geben. Aber Achtung: Das hatten viele im November vor dem Schaffhausen-Spiel auch gedacht. Endrit Emini tippt: «Wir besiegen Servette mit 1:0. Das Tor erzielen wir kurz vor Schluss des Spiels.»

