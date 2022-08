Fussball Vorfreude auf Punkte und Currywurst: Der SC Emmen bleibt trotz Fehlstart optimistisch Emmen verliert das Heimspiel gegen Mendrisio mit 1:4. Dennoch bleibt der Aufsteiger zuversichtlich. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 29.08.2022, 19.00 Uhr

Zum Auftakt der 2.-Liga-inter-Saison lag Aufsteiger Emmen vor einer Woche in Collina d’Oro früh mit 0:3 zurück. Auch in der Heimspielpremiere am vergangenen Samstag geht es nach hinten los.

20 Sekunden sind gespielt, als der erste Abschluss Mendrisios an der Latte landet, in der 11. Minute trifft Stürmer Gibellini nach einem Konter zum 0:1. Der Gastgeber tut sich schwer, beisst sich aber ins Spiel und vergibt durch Nicholas Walker eine erste Grosschance (27.).

Walker ist Emmens Antreiber, Dreh- und Angelpunkt, kurz vor der Pause muss er seinen Posten im zentralen Mittelfeld allerdings vorzeitig räumen. Nach einem Ballverlust hakt er bei Tito Tarchini zu energisch ein, der Schiedsrichter zeigt die rote Karte. Ein sehr harter, aber vertretbarer Entscheid. War’s das gegen die technisch beschlagenen Tessiner?

Kellerduell mit Eschenbach

Keineswegs: Nach dem Doppelschlag von Rinor Gashi, der zuerst ins eigene (63.) und dann ins gegnerische Tor trifft (64.), dreht Emmen in Unterzahl auf. Die Tessiner verlieren vorübergehend die Kontrolle, daran kann auch der eingewechselte Antoine Rey (ex Lugano, Lausanne) nichts ändern. In der 79. Minute zieht Gashi aus 20 Metern ab, verpasst den Ausgleich. Danach lassen sich die Emmer auskontern und kassieren eine deftige 1:4-Niederlage. Am nächsten Samstag kommt es zum ersten Derby und zum Kellerduell mit dem ebenfalls noch punktelosen Eschenbach.

Emmens Rinor Gashi (rechts) versucht sich gegen den Tessiner Stefan Silva Borges durchzusetzen. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 27. August 2022)

Rinor Gashi. Der linke Flügel der Emmer ist vorne und hinten ein Gefahrenherd. In der 63. Minute verlängert er einen gegnerischen Volley mit dem Kopf zum 0:2 ins eigene Tor, eine knappe Minute später erzielt er mit einer blitzsauberen Einzelleistung den Anschlusstreffer. «Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen», erzählt Gashi mit einem Lächeln. «Die ganze Mannschaft ist danach lockerer geworden, wollte dieses Spiel noch gewinnen.» In der 91. Minute verschuldete Gashi schliesslich den Foulpenalty, der zum Endstand führte.

David Cos-Gayon, Trainer Emmen: «Wir versuchten bis zum Schluss, hinten herauszuspielen, doch es will noch nicht klappen. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und gekämpft. Wir werden schon noch unsere Punkte holen.»

Marco Baumgartner, linker Aussenverteidiger Emmen: «Wir geraten wieder früh in Rückstand, das ist unsere Unerfahrenheit, die gehört dazu. Wir haben auch nach den Gegentoren und der roten Karte nicht aufgegeben. Dieser Spirit und der Zusammenhalt zeichnen uns aus. Unsere Reaktion zeigt: Wir können in dieser Liga mithalten.»

Rund 200 Schaulustige, darunter nur wenige Tessiner (vor dem Südportal des Gotthards herrschte Stau) verfolgen das Geschehen aufmerksam, finden aber auch Zeit für die Diskussion wichtiger Fragen: Wer ist der beste Schiedsrichter des Landes? Weshalb sind Zentralschweizer Fussballplätze generell in schlechtem Zustand? Wie heisst der talentierteste Junior des SC Emmen?

Die Zuschauenden wohnen dem Spiel an Stehtischen bei. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 27. August 2022)

Den Höchststand erreicht der Gefühlspegel beim umstrittenen Platzverweis von Walker. «Katastrophe!» hallt es aus dem Publikum. Schiedsrichter-Inspizient Dieter Schoch ist ein gefragter Mann.

Klein, aber gemütlich präsentiert sich die Feldbreite. Eine gedeckte Tribüne gibt es nicht, dafür sorgen Sonnenschirme für Schattenplätze. Die Zuschauer verfolgen das Spiel auf der Steintreppe, an Stehtischen, auf Plastikstühlen, Holzbänken oder dem angrenzenden Rasen, der auch Hunden gefällt. Im Rücken liegt das Schmuckstück des SC Emmen, das Restaurant des Klubhauses. In der durch die Coronamassnahmen bedingten Pause wurde das Interieur in den Vereinsfarben schwarz-weiss gestrichen. Eine Fondueecke, eine Bar, eine Dartanlage und reichlich Sitzgelegenheiten laden zur dritten Halbzeit, die im familiären Verein einen besonderen Stellenwert einnimmt.

«Bruuni» oder «wiissi» Bratwurst für 6,50 Franken preist die Tafel am Kiosk an. Die Kostprobe eines weissen Exemplars vermag in Sachen Grösse und Konsistenz nicht ganz zu überzeugen. Beliebter sind in Emmen sowieso die Hamburger mit Speck und überbackenem Käse oder, wenn es kühler wird, die scharfe Currywurst. «Als ein Team aus Zürich hier spielte, beauftragten sie ihren Grilleur, auch eine solche Currywurst ins Sortiment aufzunehmen», erzählt Gastrochefin Angi Castelli.

Beliebt am Verpflegungsstand sind Hamburger mit Speck und überbackenem Käse oder die scharfe Currywurst. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 27. August 2022)

Die Vorfreude auf das erste Heimspiel Emmens steigt, das kühle Bier schmeckt, Popsänger Álvaro Soler sorgt aus dem Lautsprecher für Ferienstimmung. Ein Knall durchbricht die Idylle, ein Senior stürzt zu Boden, Beine ragen in die Luft. Er stösst sich Kopf und Ellbogen, kommt glücklicherweise aber mit dem Schrecken davon. Bei der Holzbank, auf der er sass, brachen die Schrauben.

