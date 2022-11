FCL-Spieler Mohamed Dräger über sein WM-Erlebnis mit Tunesien

Fussball-WM «Die Erwartungshaltung in Tunesien ist riesig»: FCL-Spieler Mohamed Dräger geht selbstbewusst in die Partie gegen Australien FCL-Verteidiger Mohamed Dräger startete mit Tunesien mit einem Unentschieden gegen Dänemark in die WM. Am Samstag sollen gegen Australien drei Punkte her. Im Interview spricht der 26-Jährige über die Euphorie in seinem Heimatland und erzählt, wie die arabische Welt auf die WM schaut. Interview: Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 25.11.2022, 17.36 Uhr

Gewohnt engagiert: Mohamed Dräger gelingt eine gute Partie gegen Dänemark. Bild: Manu Fernandez/AP

Mohamed Dräger, beschreiben Sie Ihre ersten Eindrücke dieser WM?

Es ist ein weiterer Traum, der sich für mich erfüllt hat. Wobei ich das schnell abgehakt habe. Jetzt muss ich mich auf den Sport konzentrieren (lacht).

Tunesien ist mit einem 0:0 gegen Dänemark ins Turnier gestartet. Jetzt wartet Australien, danach Frankreich. Was ist möglich für Ihr Team?

Wir wollen und können weiterkommen in dieser Gruppe. Die Erwartungshaltung in Tunesien ist riesig. Sie ist nicht kleiner geworden nach diesem Auftakt. Die Ambiance trägt uns. Wir waren uns bewusst, dass viele Tunesier in Katar leben, es sind etwa 40’000. Es zu erleben, ist trotzdem schlicht Wahnsinn.

Wie wird in Tunesien auf die WM geblickt?

Der Fussball hat – ich muss aufpassen, wie ich es formuliere – einen sehr grossen Einfluss auf das tägliche Leben. Der Kessel tobt sowohl zu Hause wie auch hier. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Trotzdem: Es ist jetzt unsere sechste WM, wir sind also auch nicht mehr die kompletten Neulinge.

In Europa wirft die WM bisher Licht und Schatten, die Umstände werden stark thematisiert. Wie ist es in Tunesien?

Ich merke, dass es zwei sehr verschiedene Ansichten gibt. Die westliche Welt hat ihren Blick auf die WM. Und die arabische Welt hat ihren Blick. In Tunesien wurden ganz andere Themen angesprochen als beispielsweise in der Schweiz. Alles dreht sich ausschliesslich um den Sport – was ich schön finde. Alles, was davor und danach diskutiert wird, da kann man sich die Kandidaten rauspicken, die eine Meinung dazu loswerden möchten.

Dräger im Duell mit Dänemarks Joakim Maehle. Bild: Abedin Taherkenareh / EPA

Fragt man sich in der arabischen Welt, warum Europa Sonderwünsche beansprucht, beispielsweise wenn es um die One-Love-Binde geht?

Nein, eigentlich gar nicht. Das finde ich auch schön, zu spüren. Es gibt viele Stimmen, die diese Captain-Binde fordern. Und das wird auch verstanden. Es ist nicht so, dass es in Tunesien nun hiesse: Ach, die Europäer und ihre Sonderwünsche. Das wurde völlig neutral angesehen.

Wer die Körpersprache von Tunesien, Marokko oder auch Saudi-Arabien sieht, der denkt: Da ist eine Welle im Gang, diese Mannschaften verströmen das Gefühl: «Das ist unser Turnier!»

Es gibt tatsächlich sehr viele Unterstützer aus der arabischen Welt hier in Katar. Aber das haben wir auch so erwartet. Das hat sich schon vor einem Jahr am Fifa-Arab-Cup abgezeichnet. Das war eine Art neuer «Confederations Cup», der auch hier in Katar stattfand. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis, wir kamen bis ins Finale, lösten eine grosse Welle der Euphorie aus. Jetzt fühlt es sich wieder genau gleich an.

Fand der Arab-Cup auch schon in den WM-Stadien statt?

Ja, genau. Das war in der Art der neue «Confederations-Cup». Stadien waren auch voll. Im Final waren 60’000 Zuschauer, das Derby Tunesien-Algerien, leider haben wir verloren. Aber zurück zum Thema: Ich habe in den letzten Tagen schon mitbekommen, dass es einige Stimmen gibt, die sagen: Es gibt kein Fussball-Feeling in Katar. Das kann ich nicht unterschreiben. Ich spüre und erlebe jeden Tag, was abgeht.

