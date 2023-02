Fussball Zurück im Haus des FC Luzern: Die Frauen dürfen wieder auf ihren brasilianischen Trainer zählen Die Frauen des FC Luzern starten am Samstag in die Frühjahrsrunde. Mit dabei: Trainer Edvaldo Della Casa. René Barmettler Jetzt kommentieren 09.02.2023, 16.45 Uhr

Edvaldo Della Casa in der Swisspor-Arena: Der Trainer der FCL-Frauen will mit seinem Team in Meisterschaft und Cup «möglichst weit kommen». Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 8. Februar 2023)

Die Trennung erfolgte letzten Sommer. Mit grossem Bedauern auf Seiten des FC Luzern. Der FC Biel-Bienne aus der Promotion League rief, hatte mit Edvaldo Della Casa Grosses vor. Der 48-jährige Brasilianer sollte mit den Berner Seeländern in die Challenge League aufsteigen. Doch Anspruch und Realität klafften weit auseinander. Nach zehn Spielen und mageren fünf Punkten trennte sich Biel von seinem neuen Trainer, nach etwas mehr als der Hälfte der Meisterschaft befindet es sich noch immer auf einem Abstiegsplatz.

Unterdessen lief es bei den Frauen des FC Luzern zwar sportlich nicht unbedingt unter den Erwartungen, doch Trainer Urs Bachmann fand den Draht zu den Spielerinnen nicht – und so trennten sich die Wege inmitten der Herbstrunde. Der technische Leiter Sandro Waser amtete als Interimstrainer und sorgte dafür, dass Bachmanns Vorgänger nun auch dessen Nachfolger wurde: «Sandro und ich hatten weiterhin Kontakt, wir sind inzwischen gute Kollegen geworden.» Della Casa ist inzwischen zurück im FCL-Haus, «wo ich das Umfeld bereits bestens kenne. Und ich kann mich mit diesem Klub identifizieren.»

Spielerinnen erwarten mehr Kommunikation

Nun will Della Casa mit dem FC Luzern sportlich angreifen. Anfangs Februar weilte die Equipe im Trainingslager im türkischen Belek. «Wir haben gute Fortschritte gemacht. Das Team kennt mich und meine Philosophie. Ich will vertikal, schnell und dynamisch spielen», sagt Della Casa. In der Meisterschaft liegt bis zu den Playoffs noch der vierte Platz in Reichweite, und im Cup steht der FC Luzern im Viertelfinal, wo er am 25. Februar bei den Young Boys, eben diesem Viertplatzierten, antreten wird. Della Casa:

«Wir wollen möglichst weit kommen, letztes Jahr hatten wir etwas Pech mit der Auslosung.»

Als Cup-Titelverteidiger schied der FCL damals im Achtelfinal bei Meister Servette Chênois aus (1:4).

Das Jonglieren mit dem Ball hat Edvaldo Della Casa nicht verlernt. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 8. Februar 2023)

Die Erwartungshaltung des Teams an seinen Trainer ist gross, im Unterschied zu einem Männerteam erwarten die Frauen «viel mehr Kommunikation und Feedbacks». Die Gelegenheit, seine Fähigkeiten ausspielen zu können, wird der in Sportpsychologie ausgebildete Della Casa am Samstag haben. Dann nämlich spielen die Super-League-Frauen des FCL zum Auftakt in die Frühjahrsrunde gegen Aufsteiger Rapperswil-Jona auf dem Kleinfeld-Kunstrasen in Kriens (17 Uhr). Die Marschroute ist klar, «wir konzentrieren uns auf unsere Fähigkeiten und müssen das Spiel kontrollieren», sagt Della Casa.

Auskommen muss sein Team ohne die vierfache Saison-Torschützin Chiara Messerli, die in der Winterpause zu den Young Boys gewechselt hat. Bereits im Sommer hatte Luzern nach Abgängen ins In- und Ausland qualitative Einbussen hinzunehmen. Das ist einerseits erfreulich und ein gutes Zeichen für die Ausbildungsarbeit, die im Klub geleistet wird. Aber so ist es andererseits unmöglich, mit den Grasshoppers, dem FC Zürich und Servette Chênois Schritt zu halten. «Die Tabelle spiegelt die Budgets der Vereine», stellt Edvaldo Della Casa fest. Der Cupsieg von vor knapp zwei Jahren zeigte allerdings, dass dieses Team trotz Aussenseiterrolle über sich hinauswachsen kann.

