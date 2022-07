Gangticker: Wer holt sich den Titel beim Rigi-Schwinget 2022?

08:59 Uhr

Nötzli gegen Räbsamen

Nun ist die Reihe an Reto Nötzli. Vor einer Woche überzeugte der Schwyzer am Innerschweizer Teilverbandsfest in Ennetbürgen und schaffte es bis in den Schlussgang gegen Joel Wicki. Kann Nötzli heute an die Leistung anknüpfen?