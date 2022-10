Laufsport Gelungenes Comeback der Olympionikin: Jolanda Annen wird von den Männern gepusht Am Hallwilerseelauf startet die Urner Triathletin Jolanda Annen über 5 Kilometer – und überrascht sich selber. Stefanie Barmet 17.10.2022, 17.04 Uhr

Triathletin Jolanda Annen. Bild: Urs Hanhart

Bei wunderschönem Herbstwetter absolvierten über 3800 Läuferinnen und Läufer den 48. Hallwilerseelauf. Ob Kinderläufe, Rennen über 5 respektive 10 Kilometer bis hin zur Halbmarathondistanz, die sowohl einzeln als auch als Duo oder Trio absolviert werden konnte – den Teilnehmenden wurden attraktive Startmöglichkeiten geboten. Sowohl Christina Müller aus Aeschi bei Spiez in einer Zeit von 1:26:05 Stunden als auch der Rheintaler Mathias Nüesch (1:12:09) konnten sich über die längste Renndistanz erstmals durchsetzen. Während der erfolgreiche Gigathlon-Teilnehmer erst auf dem letzten Kilometer seinen stärksten Widersacher Sven Thalmann distanzieren konnte, setzte sich die Berner Oberländerin mit über zwei Minuten Vorsprung vor Simone Hertenstein (Liestal) durch. Über zehn Kilometer standen Jonas Gübeli aus Uster und Linda Muther aus Fraubrunnen zuoberst auf dem Podest.

Erstmals ins Programm aufgenommen wurden die Rennen über 5 Kilometer. Am schnellsten unterwegs war auf dieser Distanz Sydney Jäger aus Fahrweid in einer Zeit von 16:41 Minuten. Lediglich 15 Sekunden länger benötigte für die gleiche Strecke Jolanda Annen. Für die Urner Triathletin, die bereits zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen hat, war der Start am Hallwilerseelauf gleichbedeutend mit dem ersten Wettkampf nach einer mehrwöchigen Zwangspause.

Zwangspause sinnvoll genutzt

Anfang Juni hatte sich die 30-Jährige einer Operation unterziehen müssen, da sie an einer Verengung der Beckenarterie litt. Die sogenannte Endofibrose führte dazu, dass das linke Bein nicht richtig durchblutet wurde, was sich insbesondere bei hochintensiven Belastungen mit Krämpfen und einer damit einhergehenden Leistungseinbusse bemerkbar machte. Vier Wochen nach dem operativen Eingriff konnte die Urnerin bereits erste leichte Wanderungen unternehmen.

«In der sportfreien Zeit lernte ich für die Prüfungen an der Fachhochschule und genoss es, meine Kontakte zu pflegen. Auch mental tat es gut, mich einfach mal vollständig zu erholen»,

sagt sie. Ende Juli konnte Annen wieder einem geregelten Training nachgehen, seit Anfang September absolviert sie wieder ihre normalen Umfänge.

Ausgepumpt, aber überglücklich

Umso gespannter war sie auf die erste Standortbestimmung am Hallwilerseelauf, den sie 2019 bereits im Dreierteam absolviert hatte. Ohne grosse Erwartungen und mit dem Ziel, den Lauf schmerzfrei zu beenden, nahm sie die Distanz von 5 Kilometern in Angriff und überraschte sich selbst. «Im Idealfall hatte ich mit einer Zeit von 17:30 Minuten gerechnet. Die Männer haben mich gepusht – und so ging ich das Rennen, das dank der negativen Höhendifferenz schnelle Zeiten begünstigt, eher schnell an. Auf dem letzten Kilometer habe ich recht gelitten und musste die Spitzengruppe ziehen lassen. Im Ziel war ich dementsprechend ausgepumpt, aber überglücklich.» Der erste Formtest gibt Annen viel Motivation für die kommenden Wochen und Monate.

«Nun werde ich mich auf das Training konzentrieren und dann entscheiden, ob und welche Wettkämpfe ich in diesem Jahr noch bestreiten werde.»

Hallwilerseelauf

Frauen. Halbmarathon: 1. Christine Müller, Aeschi b. Spiez, 1:26:05. 2. Simone Hertenstein, Liestal, 1:28:07. 3. Joana Umbricht, Würenlos, 1:28:36. 4. Melanie Aregger, Buchs, 1:32:55. 5. Eleonor Hjelm, Thalwil, 1:33:13. – 10 km: 1. Linda Muther, Feldbrunnen, 39:53. 2. Maja Hügli, Gränichen, 41:19. 3. Oliwia Hedrych, Hitzkirch, 42:01. 4. Julia Jäggi, Grabs, 42:45; 5. Andrea Turelllo, Reinach, 43:15. – 5 km: 1. Jolanda Annen, Schattdorf, 16:56; 2. Nina Villiger, Auw, 18:43. 3. Gwen Bucher, Gunzwil, 18:55. 4. Ariane Krummenacher, Kerns, 18:58. 5. Andrea Beglinger, Weesen, 19:56.

Männer. Halbmarathon: 1. Mathias Nüesch, Widnau, 1:12:09. 2. Sven Thalmann, Aarau, 1:12:30. 3. Ives Jan Moser, Bülach, 1:14:39. 4. Arnold Aemisegger, Triesenberg 1:14:41. 5. Simon Leu, Buchrain, 1:15:03. – 10 km: 1. Jonas Gübeli, Goldingen 33:37. 2. Hannes Zimmermann, Eich, 35:01. 3. Tobias Heutschi, Menziken, 35:05. 4. Oliver Trifunovic, Basel, 36:35. 5. Adrian Karrer, Tecknau, 36:46. – 5 km: 1. Sydney Jäger, Fahrweid, 16:41. 2. Joah Wüthrich, Riehen, 16:45. 3. Alex Stricker, Riehen, 16:51. 4. Pius Langenscheid, Zürich, 18:10. 5. Adrian Reber, Bolligen, 18:31.