FC Schattdorf mit Thomas Zberg und Jonas Enz will aufsteigen

Zu Besuch Gemeinsam auf der Erfolgswelle: Dieses Duo will den FC Schattdorf zum Aufstieg führen Der FC Schattdorf möchte zurück in die 2. Liga inter – mit einem «Fussball-Ehepaar» an der Seitenlinie. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Ein eingespieltes Duo: Thomas Zberg (links) und Jonas Enz. Bild: Jakob Ineichen (Schattdorf, 12. Oktober 2022)

Der eine heisst Thomas Zberg, ein ehemaliger Verteidiger, der andere Jonas Enz, zu Aktivzeiten im zentralen Mittelfeld zu Hause. Zusammen bilden sie seit dieser Saison das Trainerduo beim FC Schattdorf, ihrem Stammverein, der letzte Saison nach nur einem Jahr aus der 2. Liga inter abgestiegen ist. «Wir funktionieren wie ein Fussball-Ehepaar, sprechen uns stets ab, treten sozusagen als eine Person auf», erklärt Zberg. Und mit einem Schmunzeln hält er fest:

«Schliesslich soll es nicht vorkommen, dass Mami und Papi unterschiedliche Dinge erzählen.»

Die Kinder, das sind in diesem Fall die Spieler des FC Schattdorf und diese scheinen in den ersten Wochen ganz gut auf ihre neuen Erziehungsberechtigten gehört zu haben. Nach neun Runden stehen sie in der 2. Liga auf dem dritten Platz, sechs Spiele haben sie gewonnen.

Zu Besuch beim FC Schattdorf und den beiden Trainern Thomas Zberg und Jonas Enz. Bild: Jakob Ineichen (Schattdorf, 12. Oktober 2022)

Bayern-Fan Thomas Zberg auf Reisen

«Wir sind halbwegs zufrieden», sagt Enz und verheimlicht nicht, dass mit besserer Chancenauswertung noch mehr möglich gewesen wäre. Als Tolggen im Reinheft figurieren die Heim-Niederlagen gegen Willisau und Kantonsrivale Altdorf, auch das 1:1-Remis am letzten Wochenende in Sins vermochte die Verantwortlichen nicht zu überzeugen. Insgesamt hat die Mission Wiederaufstieg jedoch ansprechend begonnen, am Samstag, wenn der FC Aegeri auf dem Sportplatz Grüner Wald gastiert (18 Uhr), streben die Schattdorfer wieder nach dem Punktemaximum. «Am Ende möchten wir die Besten sein», betont Zberg, ohne dabei überheblich wirken zu wollen:

«Wir gehen mit Demut ans Werk, doch wir wissen, dass es gegen uns für jeden schwierig wird, wenn wir unsere Leistung abrufen.»

Im Moment dieser Einschätzung weilt er nicht in den Gefilden des Urnerlands, sondern in München vor der Allianz-Arena.

Gemeinsam mit seiner Familie nutzte der 44-jährige Schulleiter die Herbstferien für einen Abstecher zum FC Bayern – inklusive Stadiontour und Museumsbesuch. «Das ist der Vorteil mit zwei gleichberechtigten Trainern. Wir erklärten schon zu Saisonbeginn, dass nicht beide immer anwesend sein werden.» Als es vor zwei Wochen darum ging, den FCS anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums mit 500 rot-schwarz gekleideten Vereinsmitgliedern am FCL-Heimspiel gegen YB zu repräsentieren, war Zberg vor Ort, während sich der 38-jährige Sportlehrer Jonas Enz in einem Sportlager engagierte.

Zberg und Enz spielten zu Aktivzeiten zusammen für die 1. Mannschaft Schattdorfs, kennen sich also schon lange, Bild: Jakob Ineichen (Schattdorf, 12. Oktober 2022)

Die beiden Trainer haben eine ähnliche Vorstellung, wie ihr Team spielen soll. Bild: Jakob Ineichen (Schattdorf, 12. Oktober 2022)

Kite-Surfer Jonas Enz mit Spezialwissen

Zberg und Enz spielten zu Aktivzeiten zusammen für die 1. Mannschaft Schattdorfs, kennen sich also schon lange und haben ähnliche Vorstellungen, wie ihr Team spielen soll. Beide setzen auf Offensivfussball mit viel Ballbesitz, «mit schnellem Spiel nach vorne, raschem Umschaltspiel, den richtigen Laufwegen und Überraschungsmomenten», wie Enz erklärt. Als Sportwissenschaftler bringt er Spezialwissen mit, präsentiert dem Team in athletischer Hinsicht Extra-Lektionen. Zberg, der die Schattdorfer schon einmal trainierte und zwischenzeitlich in gleicher Funktion beim FC Altdorf angestellt war, verfügt derweil über mehr Erfahrung in der Führung eines Fussballteams.

Wenn Jonas Enz auf Reisen geht, wählt er übrigens nicht wie Bayern-Fan Zberg die Münchner Allianz-Arena als Ziel, sondern Strände, um dem Kite-Surfen zu frönen; vorzugsweise im Mekka aller Kite-Surfer im spanischen Tarifa, der südlichsten Ortschaft auf europäischem Festland. Ob er, Thomas Zberg und der Dritte im Bunde, Coach Reto Infanger, auch mit dem FC Schattdorf weiter auf der Erfolgswelle surfen, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

