Der LK Zug und die Spono Eagles starten in die Saison

Hallensport Geraten die Top 3 des Frauenhandballs ins Wanken? Die Handballerinnen der Spono Eagles und des LK Zug rechnen in der neuen SPL1-Saison, die am Wochenende beginnt, mit erstarkter Konkurrenz. Stephan Santschi 01.09.2022, 15.49 Uhr

Im Supercup setzten sich die Zugerinnen mit Sara Zaetta (links) gegen die Spono Eagles mit Ana Emmenegger durch. Bild: Alexander Wagner (Gümligen, 21. August 2022)

«Die Liga wird ausgeglichener, die Konkurrenz hat aufgerüstet», findet Peter Stutz, Sportchef des LK Zug. «Ich bin absolut seiner Meinung», sagt Marco von Ow, Trainer der Spono Eagles aus Nottwil. Die beiden Exponenten der Zentralschweizer Topteams rechnen in der am Wochenende beginnenden SPL1-Saison mit härterer Gegenwehr als in der Vergangenheit. Seit 16 Jahren heisst der Meister im Frauenhandball entweder Spono, Zug oder LC Brühl, nun könnte die Dominanz der Top 3 etwas ins Wanken geraten.

In Kreuzlingen amtet neu Spono-Meistermacher Urs Mühlethaler als Sportchef und Assistenztrainer. GC Amicitia Zürich liess mit der Verpflichtung der litauischen Spielmacherin Simona Kolosové von sich hören. Herzogenbuchsee holte Kreisläuferin Stefanie Eugster vom LK Zug zurück. Thun sicherte sich mit Goalie Natalia Krupa und Rückraumspielerin Paula Mazurek die Dienste von zwei Polinnen. Winterthur holte die brasilianische Spielmacherin Maria Paula Holtz Macedo und Flügelspielerin Jennifer Murer.

Zusammengefasst ist der LK Zug, der am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Yellow Winterthur startet, die einzige Auswahl ohne Ausländerinnen. Einerseits setzt der aktuelle Cupsieger auf die Qualitäten der eigenen Talentschmiede, andererseits hat sich die Verpflichtung der deutschen Kreisläuferin Carina Aselmeyer wegen gesundheitlicher Probleme zerschlagen.

Frauen neu mit Playoff-Halbfinals

Dass mit dem LKZ trotzdem zu rechnen ist, zeigte er vor zwei Wochen im Supercup, den er gegen die Spono Eagles überraschend diskussionslos mit 28:24 gewann. Nottwil ging danach bereits ein erstes Mal über die Bücher. «Wir müssen grundsätzlich analysieren, weshalb wir unsere Leistung nicht auf den Punkt brachten. Wir dürfen aber nicht alles schwarzmalen. Wir sind weniger weit weg, als es aussieht», erklärt Trainer Marco von Ow vor dem Meisterschaftsstart am Sonntag bei GC Amicitia Zürich. Mit der Trainingsarbeit ist er zufrieden, «wir befinden uns in einem Prozess, brauchen Zeit, um uns in der neuen Konstellation zu festigen». Unerfreulich ist die Fussverletzung der Schweizer Nationalspielerin Xenia Hodel. «Abklärungen laufen, wir gehen aber nicht von einer langwierigen Absenz aus.»

Im Gegensatz zu den QHL-Männern treten die Frauen mit einem neuen Modus an: Wie bisher tragen die acht SPL1-Teams zunächst eine Hauptrunde mit jeweils 14 Partien aus. Danach schaffen es nicht mehr nur vier, sondern sechs Teams in die Finalrunde, in der alle erneut zweimal gegeneinander spielen müssen (10 Runden). Die Top 4 messen sich anschliessend im neuinstallierten Playoff-Halbfinal (Best of 3), ehe die Entscheidung um den Meistertitel wiederum in einem Playoff-Final (Best of 5) fällt. Aufgrund der Änderungen verspricht man sich in der Endphase mehr Spannung.