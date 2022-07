Giger fehlt verletzt Das sind die Spitzenpaarungen am Rigi Schwingen Am Sonntag kommt es auf der Rigi zu spannenden Duellen im Anschwingen. Der ISAF-Sieger Joel Wicki greift mit Armon Orlik zusammen. Mit Vorjahressieger Samuel Giger fehlt jedoch der ultimative Härtetest für Wicki & Co. Er musste verletzungsbedingt absagen. 07.07.2022, 12.58 Uhr

Im Anschwingen trifft unter anderem Joel Wicki auf Armon Orlik. Der Bündner konnte in dieser Saison bereits das Glarner-Bündner Kantonale gewinnen. Ebenfalls mit Spannung zu erwarten sein wird das Duell zwischen dem Buttisholzer Sven Schurtenberger und Werner Schlegel aus Wattwil.

Im Bild ist eine Drohnenaufnahme vom Rigi Schwinget auf der Rigi Staffel (foto: roger gruetter) freier Fotograf Photo:roger Gruetter / rogergruetter.com

Das sind die Spitzenpaarungen im ersten Gang:

Das sind die Spitzenpaarungen im ersten Gang auf der Rigi. Bild: pd

Ohne Vorjahressieger Samuel Giger

Vor einem Jahr gewann Samuel Giger das Rigi Schwingen souverän. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Ibach, 11. Juli 2021)

Das Nordostschweizer Schwingfest am vergangenen Sonntag in Balterswil mit einem Schockmoment. Samuel Giger stürzte im ersten Gang gegen den Berner Adrian Walther auf den Nacken. Damals hatte dieser Sturz noch keine Auswirkungen auf die sportliche Leistung des Thurgauers. Der 24-Jährige ging als Sieger des Teilverbandsfestes hervor.

Ganz spurlos scheint der Sturz am 26-fachen Kranzfestsieger aber nicht vorbeigegangen zu sein. Samuel Giger fehle in diesem Jahr auf der Rigi wegen einer Nackenverletzung, so das Rigi-OK gegenüber PilatusToday und Tele 1. Somit fehlt der Vorjahressieger. Wie schlimm die Verletzung ist und ob sie Auswirkungen auf die ESAF-Teilnahme des Topfavoriten Ende Augst hat, ist noch nicht bekannt. (hto)

Vor einem Jahr jubelte Giger noch am Rigi-Schwinget:

Quelle: Tele1