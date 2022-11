Zentralschweizer Geräteturner holen Gold an der SM

Turnen Weitere Glanzpunkte in Simon Stalders Karriere Der Rickenbacher Geräteturner Simon Stalder gewinnt an den Schweizer Meisterschaften in Morges zwei Goldmedaillen. Stefanie Meier 01.11.2022, 13.52 Uhr

Team-Gold im Mehrkampf für den Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden; von links: Stefan Meier, Mario Meier, Nicola Hüsler, Simon Stalder, Janis Fasser. Bild: Serge Widmann (Morges, 30. Oktober 2022)

Die schon längst mehrfach vergoldete Karriere von Simon Stalder glänzt nun noch eindrücklicher. Zum dritten Mal in Folge wird er Schweizer Meister in der Königskategorie 7. Der Rickenbacher ging im Mehrkampf als Topfavorit ins Rennen um den heiss begehrten Titel und lieferte sich ausgerechnet mit Vereinskollege Stefan Meier ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg. Es hätte kaum spannender sein können. Stalder mit einer perfekten Übung am Boden und der Maximalnote von 10.00 stand nach vier von fünf geturnten Geräten schon beinahe als Sieger fest. Nicht aber für Meier. Der zeigte eine Reckübung wie aus dem Bilderbuch und kam damit Stalder gefährlich nahe.

Doch es reichte am Ende nicht ganz. Meier gewann mit nur 5 Hundertstel Rückstand Silber. Ein Doppelsieg für den STV Rickenbach und zwei Freunde, die gemeinsam auf dem Podium um die Wette strahlten. «Es war auch für uns ein sehr spannender Wettkampf. Wir hätten uns gegenseitig den Sieg gegönnt. Deshalb feiern wir diesen Doppelsieg umso mehr, sagte Stalder. Das bestätigte auch Meier, der seit dieser Saison beim STV Rickenbach trainiert und Wettkämpfe bestreitet. Bronze ging an Simon Müller vom STV Wettingen.

Gänsehaut im Mannschaftswettkampf

Für Simon Stalder ist es der fünfte Schweizer-Meister-Titel im Mehrkampf nur allein in der Königskategorie 7. Seit Jahren performt er auf einem Topniveau und steht nebenbei als Leiter in der Turnhalle. Ein Turner aus Leidenschaft, unermüdlich und pflichtmotiviert.

So war er auch beim Mannschaftswettkampf am Sonntag ein sicherer Wert im Kampf um ein weiteres Stück Edelmetall. Sein Coach Patrick Hepp (BTV Luzern) findet nur lobende Worte:

«Simon ist nicht der klassische Teamleader. Er hält sich eher im Hintergrund, macht aber im entscheidenden Moment den ersten Schritt vorwärts, was sehr wichtig ist für seine Kameraden.»

Das Ziel war klar: Nach Rang 2 an den letzten nationalen Titelkämpfen wollte man heuer im Team den Titel zurückerobern. Hepp: «Uns war bewusst, dass wir uns keine Fehler erlauben durften. Die starke Aargauer Fraktion preschte nach einem sehr guten Auftritt an den Schaukelringen an uns vorbei. Die Anspannung bei uns war spürbar. Alle haben am letzten Gerät, dem Boden, nochmals einen draufgesetzt.» Es folgte Übung auf Übung, bis es laut wurde auf der Tribüne. Die Zentralschweizer Fangemeinde hatte fleissig gerechnet. Beim Rangverlesen kam dann die Bestätigung: Die A-Mannschaft des Turnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden mit Simon Stalder, Stefan Meier, Janis Fasser (Sempach), Mario Meier (BTV Luzern) und Nicola Hüsler (Rickenbach) gewann Gold vor Team Aargau und Team Bern. Die B-Mannschaft mit Christian Hofstetter (Ettiswil), Pascal Bättig (Altbüron), Christoph Hüsler und Aris Hildebrand (beide Rickenbach) sowie Martin Stäubli (BTV Luzern) zeigte ebenfalls einen hervorragenden Wettkampf und verpasste mit Rang vier das Podest nur knapp.

Stalder ist damit wie schon 2018 Doppel-Schweizer-Meister. Besonders die Vorstellung am Sonntag bescherte ihm eine Gänsehaut: «Es hat die Leistung jedes Einzelnen gebraucht, um diesen Titel zu holen. Die Stimmung im Team war unglaublich, und ich bin zwei Mal mit Stefan Meier auf dem Podest gestanden. Was will man mehr.»

Im Falle des Simon Stalder geht es erfahrungsgemäss immer noch besser, höher und schneller. Man darf gespannt sein, was er an den Gerätefinals vom kommenden Wochenende in Kirchberg zeigt. Auch Stefan Meier und Janis Fasser werden reale Medaillenchancen haben.

Resultate: stv-fsg.ch