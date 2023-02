FC Luzern Goalie-Sorgen vor dem Lugano-Spiel – Samuel Alabi kehrt nach Luzern zurück Vor dem FCL-Auswärtsspiel beim FC Lugano haben beide Teams Sorgen auf der Torhüterposition. Bei Lugano könnte erneut der Luzerner Sebastian Osigwe zum Einsatz kommen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 09.02.2023, 13.22 Uhr

Lugano-Torhüter Sebastian Osigwe, aufgewachsen in Ebikon und Emmenbrücke. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Beim FC Luzern zeichnet sich im Torhüter-Lazarett eine Besserung ab: Goalie Marius Müller (29), im Cup-Spiel gegen den FC Thun unglücklich auf der Schulter gelandet, trainiert wieder. Noch ist nicht klar, wer am Sonntag im Auswärtsspiel gegen den FC Lugano im FCL-Tor stehen wird.

Angeschlagene Torhüter beklagt auch Lugano. Stammkeeper Amir Saipi (22), der 7-fache Schweizer U21-Nationalgoalie, zog sich im Trainingslager im spanischen Benidorm eine Leistenverletzung zu. Deshalb kam der Luzerner Sebastian Osigwe (28) in den ersten drei Ernstkämpfen des Jahres 2023 zum Einsatz.

Osigwe wuchs in Ebikon und Emmenbrücke auf, spielte von den U12 bis zum U21-Nachwuchs beim FC Luzern. Danach machte er sich als erfolgreicher Challenge-League-Torhüter beim SC Kriens einen Namen. Osigwe, einst Nationalgoalie-Kandidat für Nigeria, spielte die drei Partien allerdings mit einem Kapselbruch im kleinen Finger der rechten Hand. «Ich musste mir jeweils Spritzen gegen die Schmerzen verabreichen lassen», sagt Osigwe.

Noch ist auch beim FCL aus der Sonnenstube nicht klar, welcher Torhüter zum Einsatz kommt, ob Saipi gegen Luzern womöglich wieder der Schlussmann ist. Osigwe sagt jedenfalls: «Ich trainiere sowieso immer mit der Einstellung, wie wenn ich am Wochenende in der Startformation stehen würde.» Osigwe erwartet «ein hart umkämpftes Spiel. Spiele gegen Luzern sind für mich natürlich immer speziell. Nach der Niederlage in Winterthur müssen und werden wir eine Reaktion zeigen. Wir haben etwas gutzumachen.»

Offensivspieler Alabi kehrt zurück

Samuel Alabi, aufgenommen vor einem Jahr im Training. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Der 22-jährige ghanaische Offensivspieler Samuel Alabi, zuletzt an den israelischen FC Ashdod ausgeliehen, kehrt per sofort zum FC Luzern zurück. Alabi erzielte für Ashdod in sechs Partien 1 Tor.

