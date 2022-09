Innerschweizer Leichtathletik-Nachwuchs brilliert an der SM

Leichtathletik Gold-Sturmläufe mit Signalkraft: Innerschweizer Leichtathletik-Nachwuchs brilliert an den Schweizer Staffel-Meisterschaften An den Schweizer Staffel-Meisterschaften in Frauenfeld gelingen dem TV Cham über 3x1000 m und der LG Unterwalden in der Olympischen Staffel starke Leistungen. Jörg Greb, Frauenfeld Jetzt kommentieren 12.09.2022, 16.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links: Shirin Kerber, Michelle Liem, Selina Odermatt und Lya Niederberger von der LG Unterwalden. Bild: Hanspeter Roos (Frauenfeld, 11. September 2022)

Gold bei den U18 über 800, 400, 200 und 100 m hatten sich Shirin Kerber, Michelle Liem, Selina Odermatt und Lya Niederberger fest vorgenommen. Bereits vor einem Jahr hatte das Quartett von der LG Unterwalden den Sieg gefeiert – damals mit Karin Vogel anstelle von Niederberger auf der letzten Ablösung. Ein Sieg mit einem Schönheitsfehler war’s : Die vier Läuferinnen schrammten haarscharf an der Schweizer Allzeit-Bestleistung aus dem Jahr 1998 vorbei. Mit den 3:49,11 Minuten fehlten 87 Hundertstel zum Wert der COA Fribourg in den Rekordbüchern. Das wollten die Vier nun nachholen.

Die Athletinnen waren deshalb jetzt mit einem klaren Ziel in die Ostschweiz gefahren: «Neben dem Titel hatten wir auch den Rekord im Hinterkopf.» Shirin Kerber, die U18-EM-Dritte über 1500 m von Mitte Juli in Jerusalem, legte die Basis zum «doppelten Erfolg». Auf der 400-m-Strecke verstand es Michelle Liem, den Vorsprung auszubauen – und zwar so weit, dass es ihn nur noch zu verwalten galt. Somit konnten es die weniger erfahrenen Sprinterinnen auf den letzten beiden Ablösungen entspannter angehen. «Nur laufen, laufen und dann mit einem sicheren Wechsel alles klarstellen», sagte sich Odermatt, und Niederberger war klar, nachdem sie den Stab in der Hand hatte: «Jetzt kann ich ohne Druck Vollgas geben.»

In 3:45,73 Minuten wurde das Quartett gestoppt. Jetzt war der Rekord doch noch Tatsache geworden. Die Freude der vier Läuferinnen war entsprechend. Von «einem mega coolen Saisonabschluss» sprachen sie. Es handelt sich um einen von fünf neuen Bestmarken an diesen Titelkämpfen.

Doppel-Erfolg für Cham 1884

Hpr Hp Roos Wolhusen Switzerland

Gar Gold und Bronze sicherten sich der TV Cham 1884 – und zwar mit sechs, zum Teil doppelt eingesetzten Läuferinnen. Über 3x1000 m bei den U20 sicherte sich das Trio Nina Villiger (18), Lieke Wehrung (19) und Fiona von Flüh (14) den Titel in 8:45,95 Minuten. «Dieser Erfolg bereitet eine besondere Freude, konnten wir doch als Team etwas Grosses erreichen», sagten die drei Athletinnen freudestrahlend.

Und die dadurch getankte «Riesenmotivation» versuchten Fiona von Flüh und Lieke Wehrung nur knapp vier Stunden später in der Olympischen Staffel (800/400/200/100 m) nochmals auszuspielen – «mit entsprechend müden Beinen», wie sie es nannten. Während von Flüh über 800 m ganz vorne mithielt, musste Wehrung die beiden Equipen aus der Romandie, COA Lausanne Riviera und FSG Alle, ziehen lassen. Mit einem Rückstand von 3,74, respektive 2,35 Sekunden auf die Siegerinnen und Zweitplatzierten fiel das Verdikt ziemlich klar aus. Die Bronzemedaille aber sorgte ebenfalls für Genugtuung.

Leichtathletik

Schweizer Staffel-Meisterschaften in Frauenfeld. Männer. U18. Olympische Staffel: 1. STB Leichtathletik 3:17,71. 5. TV Cham 1884 (Laurin Grau; Sascha Baumgartner; Ivan Kühne; Elias Ziebell) 3:29,52. 6. LK Zug (Lars Arnet; Oscar Hill Azpeitia; Fynn Staubli; Jérome Ascher) 3:32,16. – U16. 5x80 m: 1. LC Zürich 45,29. LC Luzern (Raoul Sykora; Donat Kunz; Til Bühler; Nicholas Stefan Cazacu; Lang Noah) 48,28 . – 3x1000 m: 1. TV Riehen 8:20,15. 7. LC Luzern (Lang; Valentin Nietlisbach; Cazacu) 8:47,24.

Frauen. U20. 3x1000 m: 1. TV Cham 1884 (Nina Villiger; Lieke Wehrung; Fiona von Flüe) 8:45,95. 8. LG Unterwalden (Ariane Krummenacher; Ranja Bodenmüller; Nina von Atzigen) 9:41,03. – Olympische Staffel: 1. COA Lausanne-Riviera 3:43,90. 3. TV Cham 1884 (von Flüe; Wehrung; Emily Charlotte Winkler; Ayana Brunner) 3:47,64. 4. STV Willisau (Fabienne Müller; Malena Bringold; Leonie Roos; Chantal Scherrer) 3:53,31. – U18. Olympische Staffel: 1. LG Unterwalden (Shirin Kerber; Michelle Liem; Selina Odermatt; Lya Niederberger) 3:45,73. – U16. 5x80 m: 1. BTV Aarau Athletics 49,28. LG Innerschwyz (Alina Iadarola; Sonja Moser; Steiner Delia; Giulia Geisser; Jil Sanchez) 51,43. LG Unterwalden (Louise Weickart; Marilou Krienbühl; Sereina Liem; Lia Krummenacher; Lara Binkert) 51,55. LK Zug (Fiona Egger; Jona Amstalden;, Ladina Rogenmoser; Julia Rogenmoser; Milla Tonazzi) 51,93. LC Luzern (Alyssa Owusu; Rihanna Portmann; Sina Bachmann; Luana Tenisch; Noemi Schumacher) 52,03.

Weitere Resultate finden Sie unter: swiss-athletics.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen