Drei Zentralschweizerinnen glänzen im Geländelauf

Laufsport Geländelauf-Goldmedaillen für ein Trio aus der Region An den Schweizer Cross-Meisterschaften in der Walliser Gemeinde St. Maurice überzeugten drei Läuferinnen aus der Zentralschweiz mit Siegen in ihren Altersklassen: Fabienne Müller (Oberkirch), Shirin Kerber (Kehrsitten) und Fiona von Flüe (Cham). 06.03.2023, 13.48 Uhr

Fabienne Müller vom STV Willisau siegt in der Kategorie U20. Bild: Hanspeter Roos

Der Erfolg des Gold-Trios im Geländelauf zeugt von der exzellenten Nachwuchsarbeit an diversen Standorten in der Zentralschweiz. An den Schweizer Meisterschaftsrennen setzte sich Fabienne Mülller vom STV Willisau bei den U20-Frauen durch, Shirin Kerber von der LA Nidwalden bei den U18 und Fiona von Flüe vom TV Cham bei den U16. Was bei allen auffällt: Der jüngste Erfolg reiht sich ein in eine Entwicklung. Müller gewann letzten Sommer bei den Schweizer U18-Meisterschaften Silber über 800 m, Kerber qualifizierte sich neben nationalen Erfolgen für die U18-EM und von Flüe profiliert sich mit Rekorden und erstklassigen Zeiten fast im Wochenrhythmus. Erst jüngst wurde sie Schweizer Elite-Meisterin in der Halle über 1500 m – in einer Zeit notabene, mit der sie sich für die Hallen-Europameisterschaften in Istanbul qualifiziert hätte. Ihr Manko: Sie ist noch zu jung. Er kürzlich ist sie 15 Jahre alt geworden.