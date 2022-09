Vom 8. bis 10. September 2022 kämpfen 126 der besten Golferinnen der Welt im Golfpark Holzhäusern um insgesamt 200’000 Euro. Wie stark das Feld ist, zeigt ein Blick auf die Teilnehmerliste. Unter anderem stehen vier Turniersiegerinnen der laufenden Saison in der Zentralschweiz am Start: So die Engländerin Meghan MacLaren, die Belgierin Manon de Roey, die Finnin Tiia Koivisto und die Schwedin Linn Grant, welche bereits viermal gewonnen hat und damit in der Jahresrangliste der Ladies European Tour auf Platz zwei ist. Für Grant ist es der erste Auftritt in der Schweiz, mit einem weiteren Sieg würde sie die Spitze der Jahreswertung übernehmen. Gefragt nach ihren Erwartungen an das Turnier, gibt sie sich zuversichtlich: «Ich freue mich darauf, das VP Bank Swiss Ladies Open zu spielen, und habe immer ziemlich hohe Erwartungen an mich selbst. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, in der Schweiz auch die Zeit ‹nach dem Golf› zu geniessen.»

Besonders gespannt sein dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die mittlerweile 41-jährige Lee-Anne Pace aus Südafrika. Sie hatte im Sommer 2010 bei der damaligen Ladies Swiss Open in Losone ihren ersten Sieg auf der LET gefeiert – es war der Beginn einer grossen Karriere. Nach einer Pause meldete sie sich 2021 mit dem Gewinn der South African Womens Open zurück und verteidigte diesen Titel im April erfolgreich. Anfang September startet sie nach langer Pause erstmals wieder in der Schweiz – und überhaupt zum ersten Mal in Holzhäusern – auf. (sw)

VP Bank Swiss Ladies Open, 8. bis 10. September 2022, Golfpark Holzhäusern; Eintritt frei.