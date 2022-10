Schattdorfer Ringer ärgern sich über Schiedsrichter

Hallensport Halbfinaltraum der Schattdorfer Ringer ist geplatzt Im entscheidenden Kampf um den Halbfinalzug verliert Schattdorf gegen Einsiedeln knapp mit 17:20. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Urs Hanhart 30.10.2022, 15.14 Uhr

Der Schattdorfer Nicolas Christen (unten) setzt sich in der 80-kg-Grecoklasse gegen den Einsiedler Sascha Schmid durch. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 29. Oktober 2022)

Auf Seiten der Urner herrschte nach der Verkündigung des offiziellen Schlussresultats ziemlich grosse Verärgerung. Michael Jauch, Trainer der Ringerriege Schattdorf, begründete: «Bei allen strittigen Szenen hat der Kampfrichter ausnahmslos zu Gunsten von Einsiedeln entschieden. So kann man natürlich nicht gewinnen, wenn man gegen einen zusätzlichen Mann antreten muss, der ausserhalb der Matte steht. Das ist schon sehr frustrierend.»

In der ersten Halbzeit war es alles andere als knapp. Gastgeber Schattdorf startete äusserst harzig ins Urschweizer Derby. Lion Husmann verlor den Auftaktkampf (57 kg Greco) gegen Golin Oleksandr durch technische Unterlegenheit. Anschliessend erlitt Simon Marti im Schwergewicht gegen Sven Neyer eine Schulterniederlage, nachdem er nach der ersten Runde noch knapp geführt hatte. Erst im dritten Fight (61 kg Freistil) brach Thomas Epp den Bann. Er besiegte Gino Gugolz durch technische Überlegenheit. In der 97-kg-Grecoklasse musste Elias Kempf aufgrund einer Verletzung Forfait erklären, wodurch die Urner mit 4:12 Punkten ins Hintertreffen gerieten. Immerhin konnte Sven Gamma (65 kg Greco) den Abstand dank seines knappen 3:1-Punktesiegs gegen Michel Schönbächler im letzten Kampf vor dem langen Break auf 6:13 verkürzen.

Fulminanter Endspurt brachte nichts mehr

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde der Rückstand dann sogar noch grösser. Durch Punkteniederlagen von Sven Epp (86 kg Freistil) und Lars Epp (70 kg Freistil) wuchs die Hypothek nach sieben Kämpfen schon fast hoffnungslos auf zehn Längen (8:18 Punkte) an. Doch mit dem Messer am Hals lancierten die Platzherren eine sehenswerte Aufholjagd. Nicolas Christen setzte sich in der 80-kg-Grecoklasse gegen Sascha Schmid ganz deutlich nach Punkten durch, und im vorletzten Fight (75 kg Greco) behielt Benjamin Gander, der zum besten Kämpfer auf Seiten von Schattdorf gewählt wurde, gegen Jan Walker gar durch technische Überlegenheit die Oberhand.

Vor dem abschliessenden Kampf betrug der Rückstand nur noch vier Zähler (15:19). Yannick Epp versuchte nun alles, um in der 75-kg-Grecoklasse die bestmögliche Wertung zu holen und damit wenigstens noch ein Remis aus dem Feuer zu reissen. Aber sein Gegner Lars Neyer erwies sich als zu harte Knacknuss. Der Urner obsiegte zwar, jedoch nur hauchdünn nach Punkten. Dadurch konnte er nur um eine statt der angestrebten vier Längen auf 17:20 Punkte verkürzen.

«Insgesamt ist unserem Team heute eine Topleistung gelungen. Schade ist einzig, dass es dafür nicht belohnt worden ist. Unter dem Strich bin ich sehr zufrieden mit der Vorstellung, zumal uns im Vergleich zur Hinrunde, als wir gegen Einsiedeln mit zehn Punkten Rückstand verloren haben, eine gewaltige Steigerung gelungen ist», bilanzierte Trainer Jauch.

Durch diese Niederlage ist der Abstand in der Tabelle zu den Schwyzern auf drei Zähler angewachsen. Jauch macht sich nun keine Illusionen mehr. Er betonte: «Der Zug Richtung Halbfinal ist für uns abgefahren. In den beiden letzten Qualifikationskämpfen gegen den Tabellendritten Freiamt und Leader Kriessern ist der Rückstand nicht mehr wettzumachen.» Die Schattdorfer müssen nun hoffen, dass Schlusslicht Oberriet-Grabs in den verbleibenden Duellen mit Einsiedeln und Willisau nicht plötzlich über sich hinauswächst. Dann hätten sie den Verbleib in der höchsten nationalen Liga auf sicher.

NLA: Freiamt – Willisau 15:19. Schattdorf – Einsiedeln 17:20. Kriessern – Oberriet-Grab 25:10.

Rangliste (je 8 Begegnungen): 1. Kriessern 16. 2. Willisau 14. 3. Freiamt 8. 4. Einsiedeln 6. 5. Schattdorf 3. 6. Oberriet-Grabs 1.



Schattdorf – Einsiedeln 17:20

57 kg: Lion Husmann v. Oleksandr Golin 0:4. – 61 kg: Thomas Epp s. Gino Gugolz 4:0. – 65 kg: Sven Gamma s. Michel Schönbächler 2:1. – 70 kg: Lars Epp v. Jan Neyer 1:2. – 75 kg: Benjamin Gander s. Jan Walker 4:0. – 75 kg: Yannick Epp s. Lars Neyer 2:1. – 80 kg: Nicolas Christen s. Sascha Schmid 3:1. – 86 kg: Sven Epp v. Yves Neyer 1:3. – 97 kg: Elias Kempf v. Damian von Euw 0:4. – 130 kg: Simon Marti v. Sven Neyer 0:4.