Biathlon Laufen gut, schiessen weniger: Halbwegs geglückte Hauptprobe für Chiara Arnet Biathletin Chiara Arnet (19) nimmt an der Junioren-EM teil. Ihr letzter Formtest in Sörenberg fällt nicht ganz wunschgemäss aus. Urs Hanhart 07.02.2023, 12.00 Uhr

Die Obwaldnerin Chiara Arnet siegt bei den Juniorinnen. Bild: Urs Hanhart

Bei den Swiss-Biathlon-Cup-Wettkämpfen, die am Wochenende in Sörenberg ausgetragen wurden, lag der Fokus vor allem auf jenen Athletinnen und Athleten, die von Swiss Ski für die bald in Madona (LAT) stattfindenden Junioren-Europameisterschaften selektioniert worden sind. Sie alle absolvierten einen letzten Formtest. Im Einzelwettkampf der Juniorinnen über 10 km (vier Schiesseinlagen/­45 Sekunden Zeitzuschlag pro Fehlschuss) waren mit Chiara Arnet (SC Nordic Engelberg), Alessia Nager (Gotthard-Andermatt) und Lara Berwert (Schwendi-Langis) gleich drei für die Kontinentaltitelkämpfe aufgebotene Akteurinnen am Start.

Interessanterweise verfehlten die drei Zentralschweizerinnen je fünf von insgesamt 20 Scheiben, womit sie sich einen Zeitzuschlag von 3:45 Minuten einhandelten. Weil Arnet mit Abstand die schnellste Laufzeit in den Schnee zauberte, sicherte sie sich in überlegener Manier den Kategoriensieg, mit 2:17 Minuten Vorsprung auf Nager und 3:03 Minuten auf Berwert. Die Engelbergerin hätte sich sogar noch drei weitere Fehlschüsse erlauben können und wäre damit immer noch vorne geblieben, was ihre Überlegenheit an diesem Tag unterstreicht.

Arnet holte im Swiss-Cup bei fünf Starts bereits ihren dritten Saisonsieg. Nach ihrem jüngsten Triumph zog sie eine zweischneidige Bilanz: «Angesichts der Tatsache, dass ich vor zwei Wochen noch krank war, bin ich mit meiner Laufleistung sehr zufrieden. Beim Schiessen hingegen lief es mir nicht optimal, was auch ein wenig mit dem gewöhnungsbedürftigen Schiessstand zu tun hatte. Die Liegefläche war nicht ganz so eben wie sonst, und wir mussten leicht bergauf schiessen.» Die 19-jährige Obwaldnerin kann an der EM voraussichtlich mehrere Wettkämpfe bestreiten. Rangmässig hat sie sich keine konkreten Ziele gesetzt. «Ich kenne die Konkurrentinnen zu wenig, um eine Einschätzung vornehmen zu können. Deshalb konzentriere ich mich darauf, technisch sauber zu laufen und mich beim Schiessen möglichst gut zu fokussieren. Ich möchte das Optimum herausholen.» Arnet hofft, dass sie nach der EM auch noch für die Ende Februar in Kasachstan anstehende Junioren-WM aufgeboten wird. Dazu benötigt sie solide Auftritte in Lettland.

Profi werden als mittelfristiges Ziel

Weil sie gestern in Richtung Baltikum abreisten, verzichteten Arnet und ihre Nationalmannschaftskolleginnen am Sonntag in Sörenberg auf den Start im Sprint. Der Einzelwettkampf war damit definitiv der letzte Test. «Die Hauptprobe ist zumindest halbwegs geglückt. Wenn es jetzt auch noch im Schiessen besser funktioniert, bin ich zuversichtlich, dass es in Madona mit guten Gesamtleistungen klappt», meinte die Swiss-Ski-C-Kaderathletin, die später Biathlonprofi werden möchte. Vorderhand ist Arnet noch an der Sportmittelschule in Engelberg und absolviert ein zweijähriges KV-Praktikum.

Mit Simon Zberg, SC Schwendi-Langis, hat sich auch ein Junior aus dem ZSSV-Gebiet für die Teilnahme an der EM qualifiziert. Beim Einzelwettkampf in Sörenberg belegte der Obwaldner, der fünf Scheiben stehen liess, mit etwas mehr als 1 Minute Rückstand auf Kategoriensieger Aaron Keller, SC Einsiedeln, den 3. Platz. In der Gesamtwertung des Swiss-Biathlon-Cups konnte er knapp die Führung übernehmen.

Resultate: swiss-ski-kwo.ch