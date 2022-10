Andy Schmid zum Saisonstart mit Kriens: So kann es weitergehen

Handball Andy Schmid nach der ersten Meisterschaftsrunde: «So kann es weitergehen» Andy Schmid, der Regisseur des HC Kriens-Luzern, zieht ein positives Fazit seiner ersten Meisterschaftsrunde in der Schweiz. Und dies nicht nur wegen der guten Ergebnisse seines Teams. Andy Schmid 10.10.2022, 19.00 Uhr

Schon fast ein gewohntes Bild: Andy Schmid vom HC Kriens-Luzern jubelt in der ausverkauften Krauerhalle. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 11. September 2022)

Nach knapp einem Drittel der Liga-Qualifikation steht der HC Kriens-Luzern mit nur einem Verlustpunkt oben in der Tabelle. Zweifelsohne eine schöne Momentaufnahme, aber auch nicht mehr. Während wir im Angriffsspiel bereits erstaunlich gut harmonieren, sind wir in der Defensive noch auf der Suche nach der Stabilität. Zusammen mit der Regeländerung beim Anspiel sind das die Gründe, weshalb dermassen viele Tore fallen.

Die Zuschauer kommen also auf ihre Kosten, denn neben den zahlreichen Treffern sind die Spiele attraktiv und von hohem Tempo geprägt. Aus meiner Warte ist das Publikum selbst ein weiteres Highlight. Überall sind die Hallen voll, ich spüre eine enorme Wertschätzung gegenüber meiner Person. Natürlich habe ich mir dies erhofft, dennoch bin ich überrascht, wie viele jeweils aufmarschieren – egal ob in Thun oder Bern. Die Krauerhalle war in jedem Heimspiel restlos ausverkauft, so macht das Spass, so kann es weitergehen.

Zur Person Bild: PD Andy Schmid Der Luzerner Andy Schmid (39) gilt als einer der besten Handballer der Welt. Seit dieser Saison spielt beim HC Kriens-Luzern. Zuvor hat er in der Bundesliga für die Rhein-Neckar Löwen über 400 Bundesligaspiele bestritten.

Die Erwartungshaltung ist nach wie vor gross. Umso glücklicher bin ich, diese – gemeinsam mit unserer Mannschaft – bislang erfüllt zu haben. Ich bin dankbar, dass wir so erfolgreich starten konnten, was ich alles andere als selbstverständlich empfinde. Das einzig gewöhnungsbedürftige für mich stellt das «Mobiliar Topscorer Shirt» dar. Also das Trikot, das der trägt, der am meisten Tore erzielt hat. Ich finde das Engagement der Mobiliar für den Hallensport schlichtweg grossartig, aber für mich ist das ungewöhnlich, wenn jemand in einer Mannschaftssportart mit einem anderen Trikot besonders heraussticht. Aber der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier.

Bevor der QHL-Alltag wieder einkehrt, stehen wir mit der Nationalmannschaft im Einsatz für die EM-Quali. Morgen treffen wir in Bern auf Georgien, am Sonntag spielen wir auswärts in Litauen. Unser Ziel ist klar, wir wollen uns qualifizieren und mit dem Schweizer Handball einen weiteren Schritt vorwärtskommen. Die Qualität ist durchaus vorhanden. Immer mehr Schweizer sind in den besten Ligen Europas engagiert. Davon profitiert die ganze Handball-Bewegung in der Schweiz.