HC Kriens-Luzern «Wir stellen deutlich grösseres Zuschauerinteresse fest»: Das sagt CEO Nick Christen über den «Andy-Schmid-Effekt» Mit der Verpflichtung von Weltklassespieler Andy Schmid hat der HC Kriens-Luzern einen Coup gelandet. Im Interview spricht Nick Christen über die sportlichen Erwartungen, bauliche Investitionen und die verkorkste letzte Saison. Cyril Aregger Jetzt kommentieren Aktualisiert 07.06.2022, 18.00 Uhr

Andy Schmid (Mitte), im Spiel seiner Rhein-Neckar Löwen gegen den THW Kiel. Nächste Saison wird der Luzerner im Dress des HC Kriens-Luzern auflaufen. Uwe Anspach/Keystone (Mannheim, 27. Juni 2021)

Es war eine Saison zum Vergessen für die ambitionierten Handballer des HC Kriens-Luzern. Eine mühsame Qualifikation, die letztlich auf Platz 6 abgeschlossen wurde, die vorzeitige Trennung von Trainer Goran Perkovac und die glatte 0:3-Niederlage im Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun. Man könnte sagen, die Bekanntgabe des Wechsels von Andy Schmid war der einzige richtige Höhepunkt der Saison.

Nick Christen, CEO des HC Kriens-Luzern. Bild: PD

Vergangenheit. Am 20. Juli bittet der neue Trainer Peter Kukucka Andy Schmid und Co. zum ersten Training. Am 20. August findet eine Saisoneröffnung mit 240 geladenen Gästen im Luzerner Stadtkeller statt. Nick Christen, CEO des HC Kriens-Luzern, freut sich auf die Auftritte des Luzerner Weltklasse-Handballers im blauen Dress – und er ist offenbar nicht der einzige.

Der Trainingsbetrieb startet am 21. Juli. Der HC Kriens-Luzern dürfte heuer so viele Anfragen für Testspiele erhalten haben wie noch nie.

Nick Christen: Ja, tatsächlich. Wir sind ziemlich gefragt derzeit ...

Sind schon Termine definiert?

Ende Juli spielen wir im deutschen Altensteig ein internationales Turnier, mit dabei ist auch Andy Schmids Ex-Klub, die Rhein-Neckar Löwen. Neben weiteren zahlreichen internationalen Trainingsspielen findet der letzte Test vor dem Saisonstart am 28. August in Hochdorf gegen den kroatischen Erstligisten Porec statt.

Spüren Sie diesen «Schmid-Effekt» auch anderswo?

Definitiv. Wir stellen ein deutlich grösseres Zuschauerinteresse fest – obwohl der Saisonkartenverkauf erst Mitte Monat anlaufen wird. Auch bei den Sponsoren und Partnern ist das Interesse spürbar gestiegen.

Planen Sie auch deshalb am 20. August einen Eröffnungsevent im Luzerner Stadtkeller?

Wir wollen die positive Stimmung nutzen – und weiter befeuern. Als HC Kriens-Luzern vertreten wir die gesamte Zentralschweiz im Männer-Spitzenhandball. Wir wollen Freude und Interesse wecken. Auch Leute, die nicht komplett «Handball-angefressen» sind, sollen Lust bekommen, ein Spiel von uns anzuschauen.

Ist das Publikumsinteresse wirklich gross, dürfte die Krienser Krauerhalle zu klein sein.

Wir werden weiter in Kriens oder der Luzerner Maihofhalle spielen. Aber es wird auch mehr Spiele in der Stadthalle Sursee geben. Dies ist unsere einzige Spielstätte, die mit einigen Investitionen TV-tauglich ist.

Welche Investitionen waren da notwendig?

Einerseits kauften wir neue LED-Werbebanden. Und wir mussten einen Handball-Hallenboden kaufen – denjenigen, der dieses Jahr beim Frauenfinale zwischen LK Zug und Spono Nottwil im Einsatz war. Er ist also ein gutes Pflaster für Zentralschweizer ...

Wie hoch sind die Kosten?

Für den Boden alleine eine höhere fünfstellige Summe. Dazu kommen weitere Kosten für die Lagerung, den Auf- und Abbau und den Transport, sollten wir den Boden auch in Kriens oder Luzern verwenden. Da kommt einiges zusammen – aber TV-Spiele sind für uns und unsere Sponsoren extrem wichtig. Auch deshalb hoffen wir, dass bald mit dem Bau der neuen Pilatus-Arena begonnen werden kann. Unsere aktuelle Infrastruktur ist einfach ungenügend.

Ungenügend war auch die vergangene Saison, nachdem der HCKL 2021 noch im Cupfinal stand. Er ging gegen Kadetten Schaffhausen unglücklich mit 21:22 verloren. Begann dort der Abwärtstrend?

Das sehe ich nicht so. Die Cupfinal-Niederlage, so bitter sie auch war, gehörte zum Entwicklungsprozess. Wir standen zum ersten Mal in einem Final, da passieren Fehler. Für die routinierten Schaffhauser war es hingegen fast «normal». Das sah und spürte man. Die Probleme begannen mit dem Saisonstart. Wir starteten mit den Spielen der European-League-Qualifikation gegen den zukünftigen Sieger Benfica Lissabon, hielten ein Spiel gut mit und kassierten dann eine hohe Niederlage. Auch in der Meisterschaft starteten wir mit knappen Niederlagen, dazu kam Verletzungspech. So begann die Negativspirale.

Neu wird der Slowene Peter Kukucka den HCKL trainieren. Was versprechen Sie sich von ihm?

Wir wollen wieder schönen Handball mit viel Tempo zeigen. Aber auch gewisse fixe Strukturen sind nötig, an die wir uns in schwächeren Phasen halten können.

Lange Verbindung zum HC Kriens-Luzern und der SG Pilatus: Andy Schmid (rechts) bekommt 2009 in der Krauerhalle von Othmar Buholzer einen SG-Pilatus-Trainer überreicht. Bild: Corinne Glanzmann (Kriens, 24. Oktober 2009)

Auch der Einbau von jungen, eigenen Spielern wird eine seiner Aufgaben sein. Gleichzeitig haben Sie mit Spielmacher Andy Schmid, Kreisläufer Johan Koch, den Rückraumspielern Fabian Böhm und Dimitrij Küttel sehr routinierte Spieler verpflichtet. Ein Widerspruch?

Nein. Diese Spieler sollen uns als Mannschaft weiterbringen. Dazu gehört auch, dass sie den jungen Spielern helfen. Diese Spieler haben sich bewusst für den HC Kriens-Luzern entschieden, weil sie Teil dieses Projekts sein wollen. Es sind alles Teamplayer, die nicht nur selber glänzen wollen. Unser Ziel ist es, 50 Prozent des Kaders mit eigenen Nachwuchsspielern bestücken zu können. Daran werden wir zukünftig arbeiten. Dass Qualität vorhanden ist, zeigen die Meistertitel der SG Pilatus auf den Stufen U13 und U17. Und die U15 verlor den Playoff-Final, den die U19 ganz knapp verpasste. Aber man muss auch realistisch sein: Der Sprung in die höchste Liga ist gross – und wird immer grösser. Auch deshalb sind wir froh, dass unser Partnerteam Handball Emmen den Sprung in die NLB geschafft hat.

