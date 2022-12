HC Kriens-Luzern spielt in Sursee vor ausverkauftem Haus

Handball Auch wenn der Aufwand für das Fest in der Stadthalle Sursee enorm ist: «Die Vorfreude ist riesig» Saisonhighlight vor 2500 Fans: Der HC Kriens-Luzern empfängt Schaffhausen in Sursee zum Spitzenkampf. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Zwei Tore gegen Schaffhausen, dann hat Andy Schmid (am Ball) in der NLA die 1000 voll. Bild: Michael Kessler (Schaffhausen, 14. September 2022)

«Einfach geil für unsere Sportart. Ein Spiel mit so vielen Zuschauern bereits vor den Playoffs hat es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben.» Nik Tominec, der Flügelspieler aus Meggen in Diensten der Kadetten Schaffhausen, freut sich auf das Highlight vom Samstag in Sursee (20 Uhr). Dann wird er mit dem Schweizer Meister gegen den Tabellenführer Kriens-Luzern antreten. Im Kampf um die Pole-Position für die im April 2023 beginnenden Playoffs kommt es zu einem Schlüsselspiel.

Die Kapazität ist wegen der grossen Nachfrage kontinuierlich vergrössert worden, die Stadthalle dürfte mit 2500 Fans und 4000 blau-weissen Ballons rappelvoll sein. «Die Vorfreude ist riesig, endlich können wir unser Team einmal in einem würdigen Rahmen präsentieren», sagt Hanspeter Würmli, der Verwaltungsratspräsident des HC Kriens-Luzern. Bisher wurden sämtliche Heimspiele in der Krauerhalle ausgetragen, einer Schulsporthalle mit einem Fassungsvermögen von 950 Personen und ohne die Möglichkeit, den Sponsoren ein besonderes Ambiente zu bieten.

«Wir laufen auf dem Zahnfleisch»

Das wird am Samstag anders sein, rund 150 Gäste nutzen das Hospitality-Angebot mit einem 3-Gänge-Menu in der festlich dekorierten Nordhalle. Unter dem Strich rechnen die Luzerner mit einem Gewinn von 30000 bis 40000 Franken und damit mindestens vier Mal mehr, als sie gewöhnlich in der Krauerhalle einnehmen. Den Aufwand, den sie dafür betreiben, ist allerdings enorm, «wir laufen auf dem Zahnfleisch», versichert Würmli. Martina Wyss und Daniel Frank von der Krienser Geschäftsstelle leiten ein über 100-köpfiges Helferteam.

Die Regieplanung für alle Arbeiten umfasst 17 Seiten. LED-Banden, Werbebanner, Bodenkleber, Fanshop und die Kasse werden von Kriens nach Sursee transportiert. Für den Aufbau der gesamten Infrastruktur will man nicht mehr als dreieinhalb Stunden brauchen.

«Wir machen die Probe aufs Exempel, ob es funktioniert. Wenn wir im Frühjahr zum Beispiel an einem Donnerstagabend für ein Heimspiel in den Playoffs nach Sursee zurückkehren, werden wir nicht mehr Zeit haben»,

erklärt der Krienser Marketing- und Kommunikationsverantwortliche Daniel Frank.

Ära von Nick Christen endet bald

Nicht nur in Sursee werden die Krienser vom Boom, den das Starensemble um Andy Schmid, Marin Sipic, Fabian Böhm und Co. auslöst, überrollt. Der Livestream der Heimspiele generiert jeweils rund 6000 Klicks und wird aufgrund des internationalen Publikums auf Hochdeutsch kommentiert. Auch neben dem Platz stossen sie in neue Dimensionen vor, deshalb wird personell aufgestockt. «Wir werden baldmöglichst ein bis zwei neue Stellen schaffen», sagt Würmli. «Zudem möchten wir in der kommenden Saison den Job des Geschäftsführers und des Sportchefs auf zwei Personen verteilen.»

Bisher bewältigte Nick Christen diese beiden Funktionen in Personalunion. Im Rahmen des Baus der Pilatus-Arena warten auf ihn nun jedoch neue Aufgaben: «Nick wird als Projektleiter dafür sorgen, dass die neue Halle mit allem ausgestattet wird, was es braucht, zudem wird er für deren Bewirtschaftung zuständig sein», erklärt Würmli. Damit endet eine Ära, seit dem NLA-Aufstieg im Jahr 2007 ist Christen der Geschäftsführer des HC Kriens-Luzern. Die Gespräche für die Nachfolgeregelung laufen ebenso wie die Bemühungen, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die auch nach dem voraussichtlichen Rücktritt von Andy Schmid im Jahr 2024 attraktiv sein soll.

Kriens braucht mehr hartgesottene Fans

Die Zentralschweizer streben zudem nach einer Fangemeinde, wie sie die Traditionsklubs Pfadi Winterthur oder St. Otmar St. Gallen haben. Aktuell sitzt auf der Tribüne in der Krauerhalle vor allem ein Eventpublikum, das Andy Schmid sehen will und weniger einen Bezug zum HC Kriens-Luzern hat. In der Pilatus-Arena, ohne Schmid wohlbemerkt, streben die Krienser nach einem Durchschnitt von 2000 Fans.

«Mindestens die Hälfte der Spieler sollen dann Schweizer sein, die wir selbst aus- und weiterbilden, das sorgt für Identifikation»,

so Würmli.

Ergänzt werden sie, wie schon jetzt, mit sehr guten Spielern aus dem Ausland, was mit weiteren Budgeterhöhungen einhergehen dürfte. Bereits nächste Saison wird der Etat von aktuell 2,4 Millionen Franken um rund 300 000 Franken ausgebaut. Events wie am Samstag in Sursee sollen in Zukunft also nicht mehr eine Ausnahme sein, sondern immer mehr zur Regel werden.

Ein Duell der Superlative

Werden die Schaffhauser mit dem nötigen Ernst bei der Sache sein? Oder wird ihr Auftritt wegen den Auftritten in der European League von Müdigkeit geprägt sein? Diese Frage stellt sich vor dem Spitzenkampf zwischen Tabellenführer Kriens-Luzern und Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen. Andy Schmid, der Krienser Spielmacher, hat allerdings keine Zweifel:

«Die Schaffhauser haben mehr Druck als wir, sie werden Vollgas geben und zeigen wollen, wer die Kadetten sind.»

Zuletzt hat der Titelverteidiger aus der Nordostschweiz auf nationalem Parkett nämlich geschwächelt, gewann gegen Pfadi Winterthur (32:32), GC Amicitia Zürich (29:31) und Suhr Aarau (31:31) nur zwei Punkte.

Wer die Schaffhauser am letzten Dienstag im Einsatz gesehen hat, weiss um deren grosses Potenzial. Am fünften Spieltag der European League gewannen sie auswärts gegen Frisch Auf Göppingen mit 25:24. Es war der vierte Sieg in Serie, davor hatten sie unter anderem Titelverteidiger Benfica Lissabon (26:25) geschlagen – die Achtelfinal-Qualifikation ist ihnen kaum mehr zu nehmen. Im Sommer haben sie mit Jonas Schelker, Samuel Zehnder, Erik Schmidt oder Kristian Pilipovic zwar wichtige Spieler verloren. Nach Startschwierigkeiten hat sich der 12-fache Schweizer Meister allerdings gefangen, gestern wurde zudem die sofortige Rückkehr von Goalie Pilipovic bekannt.

Schaffhausen erneut mit Top-Kader

Wie Kriens-Luzern mit Schmid hat auch Schaffhausen einen Superstar in seinen Reihen: Joan Cañellas. Der 36-jährige Rückraumspieler aus Spanien ist reich dekoriert, war unter anderem Champions-League-Sieger, Welt- und Europameister. Flankiert wird er von weiteren Top-Ausländern wie dem Ungar Donat Bartok im rechten Aufbau, Spielmacher Torben Matzken aus Deutschland, den Abwehrhaudegen Lukas Herburger (Österreich) und Igor Zabic (Slowenien) oder dem isländischen Flügelflitzer Odinn Rikhardsson.

Hinzu kommen gestandene Schweizer Nationalspieler wie Luka Maros (Rückraum) und Marvin Lier (Flügel) oder die Ex-Krienser Nik Tominec und Jost Brücker (beide Flügel). «Wir haben eine gute Mannschaft, können rotieren», sagt Tominec, der seine elfte Saison bei den Orangen bestreitet. Ende Saison wird der 31-jährige Megger wegen Hüftproblemen zurücktreten. Bisher hatten die Schaffhauser nach europäischen Highlights zwar Mühe, den Fokus auf die QHL zu richten. Nun dürften sie aber ihre Muskeln spielen lassen, «für uns ist es extrem wichtig, dass wir punkten können», betont Tominec.

Andy Schmid steht vor 1000. NLA-Tor

Auch die Krienser befinden sich in guter Form, mit zwei Zählern Vorsprung und einem Spiel weniger stehen sie auf Rang eins. Nicht nur Schmid, der mit zwei weiteren Treffer auf 1000 NLA-Tore kommt, sondern auch Kreisläufer Marin Sipic und die Aufbauer Tim Rellstab, Milos Orbovic und Dimitrij Küttel drehen auf. Zudem hat sich die Deckung vor dem soliden Goalie Rok Zaponsek stabilisiert. Einem Duell der Superlative steht also nichts im Weg.

