Handball Auf Schlingerkurs in den Cupfinal: Kriens-Luzern gewinnt gegen Suhr Aarau mit 31:29 Nach dem Sieg gegen den HSC Suhr Aarau steht Kriens-Luzern zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Schweizer Cupfinal. Andy Schmid fällt allerdings aus. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.03.2023, 21.41 Uhr

Andy Schmid war nur 36 Minuten auf dem Platz. Bild: Alexander Wagner / Foto Wagner (Aarau, 18. 3. 2023)

Am Ende stand Andy Schmid an der Seitenlinie, gab Anweisungen. Es war ein Vorgeschmack auf die Zeit ab Sommer 2024, wenn seine Aktivkarriere in den Posten des Schweizer Nationaltrainers mündet. Am Samstag musste sich der 39-jährige Spielmacher allerdings unfreiwillig mit der Zuschauerrolle abfinden. Nur bis zur 36. Minute wirkte er auf dem Platz, ein Lattenschuss aus spitzem Winkel war seine letzte Aktion, danach musste er sich beim Stand von 16:16 auswechseln lassen. «Seine Wade hat zugemacht, wir wollten nichts riskieren», informierte Trainer Peter Kukucka.

Die Krienser Handballer fanden aber auch ohne ihren Leitwolf zum Erfolg, den Halbfinal im Schweizer Cup gewannen sie auswärts beim HSC Suhr Aarau mit 31:29. Es war ein hart umkämpftes Spiel vor fast 1400 Fans, bis in die Schlussminute war der Ausgang offen. Der Favorit aus der Zentralschweiz tat sich schwer, wie erwartet, denn obwohl die Aargauer zuletzt in der Meisterschaft sieben Mal in Serie als Verlierer vom Platz gegangen waren, sind sie mit ihrer leidenschaftlichen Auftrittsweise in der stimmungsvollen Schachenhalle stets ein unangenehmer Kontrahent.

Der HC Kriens gegen den HSC Suhr Aarau. Bild: Alexander Wagner / Foto Wagner (Aarau, 18. 3. 2023)

Fabian Böhm übernimmt das Ruder

Die Rolle von Schmid nahm wie schon am vergangenen Mittwoch beim QHL-Spiel in Bern Fabian Böhm ein. Der 33-jährige Deutsche agierte äusserst abgezockt, spielte sichere Pässe, setzte seine physischen Qualitäten in 1:1-Situationen gewinnbringend ein und traf wuchtig aus dem Rückraum. Der Erfahrung des langjährigen Bundesligaspielers war es geschuldet, dass Kriens-Luzern trotz Schlingerkurs nicht vom Weg abkam, mit seinem fünften Tor zum 31:29 sorgte er 43 Sekunden vor dem Abpfiff für die endgültige Entscheidung.

Stark war auch jener Akteur, der Böhms eigentlichen Job im linken Aufbau übernahm: Tim Rellstab löste sich immer wieder aus der hartnäckigen Umklammerung des Gegners, traf sieben Mal ins gegnerische Netz. Auch Marin Sipic, im kompakten Defensivverbund von Suhr Aarau lange gut aufgehoben, spielte in der Crunchtime seine Klasse aus, gefiel bei seinen fünf Toren mit einer 100-prozentigen Trefferquote. «Wir hatten eine schwere Phase, es war wie in einem Playoff-Spiel. Doch wir haben nicht den Kopf verloren und sind cool geblieben», befand Kukucka.

Sergio Muggli (Mitte, Suhr) versucht sich gegen Björn Buob (rechts) und Aljaz Lavric (links, beide Luzern) durchzusetzen. Bild: Alexander Wagner / Foto Wagner (Aarau, 18. 3. 2023)

Krienser Schwächen im Rückzugsverhalten

Der Start in die Partie missglückte Kriens-Luzern, das Angriffsspiel war fehlerhaft, nach sechs Minuten führte Suhr Aarau mit 4:1. Danach fanden die Zentralschweizer ins Spiel, glichen das Skore aus und lagen über weite Strecken im Vorsprung, allerdings nie mehr als mit zwei Längen Differenz. Schuld daran war einerseits die mangelhafte Chancenauswertung, in erster Linie vom Flügel und im Gegenstoss. Andererseits bemängelte Kukucka das Rückzugsverhalten. «Wir waren zu wenig schnell, kassierten über die zweite Welle und die schnelle Mitte 13 Gegentore.» Auch auf der Goalieposition hatten die Aargauer Vorteile.

Zwei Wochen nach dem vorzeitigen Qualifikationssieg in der QHL erreicht der HC Kriens-Luzern damit eine weitere vereinshistorische Marke – nach 2021 schafft er zum zweiten Mal den Einzug in den Schweizer Cupfinal. «Eine super Sache, ein kleiner Erfolg, gewonnen haben wir aber noch nichts», erklärt Kukucka. Gegner im Endspiel am 6. Mai ist wie bei der knapp verlorenen Premiere vor zwei Jahren Kadetten Schaffhausen, das seinen Halbfinal gegen GC Amicitia Zürich souverän mit 38:27 gewonnen hat. Bleibt die Frage nach Schmids Verletzung. «Wir müssen schauen, wie es weitergeht», erklärte Kukucka. «Ich gehe aber davon aus, dass er für die Playoffs Anfang April fit sein wird.»

Telegramm

Suhr Aarau – Kriens-Luzern 29:31 (13:15)

Schachenhalle. – 1378 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Strafen: je 1-mal 2 Minuten. – Suhr Aarau: Marjanac (9 Paraden)/Scheidiger (5); Attenhofer (6 Tore/2), Gomboso, Aufdenblatten (3), Maric (6), Sarlos (4), Slaninka (6), Willecke; Muggli (4), Kalt. – Kriens-Luzern: Zaponsek (7 Paraden)/Pellegrini (2); Idrizi (2 Tore), Orbovic (2), Schmid (2), Böhm (5), Langenick (6/2), Sipic (5), Lavric; Rellstab (7), Küttel (2), Buob. – Bemerkungen: Suhr Aarau ohne Ferraz, Parkhomenko, Faluvegi, Kriens-Luzern ohne Schlumpf, Oertli, Delchiappo (verletzt). Scheidiger pariert Penalty von Langenick (26./12:13).

