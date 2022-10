HC Kriens-Luzern mit Andy Schmid gewinnt auch gegen St. Otmar

Handball Beim HC Kriens-Luzern läuft's im Angriff – doch hinten gibt's noch Luft nach oben Siebtes Spiel, sechster Sieg: Der HC Kriens-Luzern bleibt zu Hause eine Macht, bezwingt St. Otmar St.Gallen mit 37:34. Stephan Santschi 02.10.2022, 17.42 Uhr

HCKL-Flügelspieler Ammar Idrizi (links) wird nach dem Spiel von Teamkollege Marin Sipic geherzt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 1. Oktober 2022)

«Die Krauerhalle ist unsere Burg.» Peter Kukucka, der Trainer des HC Kriens-Luzern, stellte schon vor der Partie gegen St.Otmar St.Gallen klar, dass Ausrutscher zu Hause nicht in Frage kommen. Und prompt: Auch die Ostschweizer traten die Rückreise mit leeren Händen an, trotz ansprechenden Auftritts verloren sie mit 34:37.

Die Krienser gewannen damit auch ihr drittes Spiel vor eigenem Publikum, erneut war die Heimstätte mit 950 Zuschauern ausverkauft. «Natürlich sind wir megazufrieden, das war ein gelungener Abend», befand Ammar Idrizi, der am rechten Flügel keine seiner fünf Chancen liegen liess.

Die Krauerhalle war erneut ausverkauft. Unter den Fans war auch eine Fangruppe der Rhein-Neckar Löwen (gelbe Shirts), Andy Schmids Ex-Klub in der Bundesliga. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 1. Oktober 2022)

Spielmacher Andy Schmid meldete sich dabei nach fiebriger Erkrankung zurück, auch Captain Ramon Schlumpf figurierte im Aufgebot, trotzte einer leichten Blessur an der Schulter. Wieder war es ein rasantes Spiel mit starken Angriffsreihen, vielen Abschlüssen und weniger überzeugenden Verteidigungen. Bei St.Otmar St.Gallen dreht sich alles um Superstar Ariel Pietrasik, der Pole ist der Topskorer der Liga, netzte auch gegen Kriens-Luzern 13-mal ein. Als die Zentralschweizer vorübergehend etwas kompakter und solidarischer deckten, zogen sie aber erstmals davon, führten nach 18 Minuten mit 13:8.

Späte Wechsel mit positivem Effekt

Zum wiederholten Mal waren die Krienser aber nicht imstande, ihre offensichtliche Überlegenheit im Resultat zu festigen. Als ginge es ihnen zu einfach, schlichen sich Flüchtigkeitsfehler ein, bis zur Pause (16:16) hatten sie den Vorsprung auf billige Art und Weise preisgegeben.

«Wir sind eingebrochen, weshalb, weiss ich nicht. An der Konzentration lag es jedenfalls nicht, wir sind immer zu 100 Prozent bei der Sache», versichert Ammar Idrizi. Erstaunlich: Trainer Peter Kukucka machte in dieser Phase wenig Wechsel, forcierte seine nachlassende Stammformation.

Frische Kräfte kamen vor allem nach dem Seitenwechsel, der Effekt war positiv. Mit Moritz Oertli in der Schaltzentrale für den wohl noch nicht ganz erholten Schmid, mit Dimitrij Küttel im rechten Rückraum für Milos Orbovic und etwas später auch mit Tim Rellstab für Fabian Böhm im linken Aufbau kam neuer Schwung in die Partie.

Diesmal funktionierte das Angriffsspiel ohne Schmid besser als noch in Kreuzlingen, wo man sich ohne den Offensivkünstler schwertat. Aus dem 20:20-Remis nach 37 Minuten machte Kriens-Luzern bis zur 51. Minute einen 32:28-Vorsprung.

HCKL-Topscorer Andy Schmid. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 1. Oktober 2022)

Gesucht: Neue Superlative für Schmid

Alles klar also? Mitnichten. Die Abwehrarbeit liess erneut nach, was auch Livestream-Kommentator und SG-Pilatus-Nachwuchschef Manuel Schnellmann enervierte, als er festhielt: «Wenn man hier ein bisschen vernünftig verteidigen würde…»

St.Gallen kam nochmals zurück, schaffte in der 56. Minute den Anschlusstreffer zum 34:33, und so brauchte es in der Schlussphase nochmals die schöpferischen Fähigkeiten von Andy Schmid, der es dem Beobachter schon nach wenigen Wochen schwer macht, neue Superlative zu finden. Hinreissend war sein Treffer aus der Drehung und mit dem Rücken zum Tor, der die endgültige Siegsicherung brachte (36:33).

Am Ende hatte Kriens-Luzern die Pflicht erfüllt, gewann im siebten Spiel zum sechsten Mal und steht nach Verlustpunkten weiterhin auf dem ersten Platz. Zu notieren war die längere Phase ohne Schmid, in der Oertli als Taktgeber gefiel, ansonsten brachte die Partie gegen St.Otmar St.Gallen wenig neue Erkenntnisse.

Der Angriff mit den vielen Ausnahmekönnern ist stets in der Lage, die nötigen Treffer zu erzielen, die Defensive macht aber nur phasenweise einen stabilen Eindruck, oder anders formuliert: Vorne läuft’s, hinten sickert’s. Hätte Goalie Rok Zaponsek nicht solide agiert, wäre es wohl richtig brenzlig geworden. So aber wahren die Luzerner ihre makellose Heimbilanz, die Krauerhalle bleibt eine unüberwindbare Burg.

Kriens-Luzern – St. Otmar 37:34 (16:16)

Krauerhalle. – 950 Zuschauer (ausverkauft). – SR Boshkoski/Stalder. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 3-mal 2 Minuten gegen St. Otmar. – Kriens-Luzern: Zaponsek (15 Paraden)/Pellegrini; Idrizi (5 Tore), Orbovic (3), Schmid (8/3), Böhm (6/2), Langenick (2), Sipic (4); Lavric (2), Schlumpf, Oertli (2), Delchiappo, Küttel (2), Rellstab (3). – St. Otmar: Zernovic (5 Paraden)/Perazic (3); Rojnica (2 Tore), Pietrasik (13/1), Pendic (3), Jurilj (8), Kaiser (4/2), Geisser (3), Haas; Ben Romdhane, Onamade (1), Gangl. – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Koch (rekonvaleszent) und Sigrist (verletzt). Verhältnis verschossener Penaltys: 1:3.

NLA Männer: Suhr-Aarau – BSV Bern 28:28 (13:15). GC Amicitia – RTV Basel 29:25 (13:12). Kriens-Luzern – St. Otmar St. Gallen 37:34 (16:16). Wacker Thun – Kadetten Schaffhausen 23:26 (12:13). Pfadi Winterthur – Kreuzlingen 33:27 (14:13). – Tabelle: 1. Kadetten Schaffhausen 9/14. 2. Kriens-Luzern 7/13. 3. Pfadi Winterthur 6/10. 4. GC Amicitia Zürich 5/8. 5. Suhr Aarau 5/6. 6. Wacker Thun 7/5. 7. St. Otmar St. Gallen 6/4. 8. BSV Bern 6/2. 9. RTV Basel 7/2. 10. Kreuzlingen 6/0.