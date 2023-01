Der neue HCKL-Sportchef im Interview

Handball Der neue HCKL-Sportchef sagt: «Kriens-Luzern soll auch im Ausland zur Marke werden» Nik Tominec (31) wird Sportchef beim HC Kriens-Luzern. Im Interview spricht der Megger über seine Pläne in der Zentralschweiz und sagt: Interview: Stephan Santschi Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Ende Saison beendet er seine Aktivkarriere: Nik Tominec im Dress der Schweizer Nationalmannschaft. Bild: Vedran Galijas

Nächste Saison beerben Sie Nick Christen als Handball-Sportchef in Kriens. Was bedeutet das für Sie?

Nik Tominec: Ich bin stolz und es ist mir eine Ehre, es ist ein Nachhausekommen. Es geht darum, den HC Kriens-Luzern nachhaltig an der nationalen Spitze zu etablieren und ihn auch im Ausland zu einer Marke zu machen. Zudem will ich einen grossen Fokus auf die Nachwuchsarbeit legen.

Ihr Vater Matjaz war ein bekannter Trainer. Ist dieses Business für Sie keine Option?

Wenn ich mit dem Aktivhandball aufhöre, möchte ich nicht mehr jeden Tag in der Halle stehen. Zudem interessiert mich der Job des Managers seit meiner Kindheit. Als 13-Jähriger kaufte ich mir das erste Buch von José Mourinho. Auch Persönlichkeiten wie Ralph Krueger und Arno Del Curto, die in zwei verschiedenen Sportarten gefragt sind, faszinieren mich.

Weshalb sind Sie für die Rolle des Sportchefs prädestiniert?

Ich trage den Sport im Herzen, die Emotionen spielen eine wichtige Rolle. Ich kenne die Mechanismen des Handballs, ich bin kommunikativ und international sehr gut vernetzt. Mein Umfeld bezeichnet mich als Connecter, der Leute zusammenbringen kann, ich schätze Vertrauen extrem. Nach der Zusage in Kriens hat mir ein guter Freund, ein Ex-Nationaltorhüter Kroatiens, geschrieben: «Du hast den Traumjob jedes Ex-Handballers.»

Wie kamen Sie zu diesem Beziehungsnetz?

Zunächst über meinen Vater und meine Mutter Zeljka, die Captain in Jugoslawiens Nationalteam war. Später aus eigenem Antrieb. Ich mag Menschen und blicke über den Tellerrand hinaus. Im Handball und im Fussball, den ich genauso liebe, kenne ich viele Spieler, Spielervermittler und Sportdirektoren; die Informationen sauge ich auf wie ein Schwamm. Ich spielte in Slowenien Fussball und Handball, ich war in Kroatiens und im Schweizer Nationalteam, spiele seit langem im Europacup und in der Schweiz. Da lernt man viele Leute kennen.

Derzeit spielt Tominec für die Kadetten Schaffhausen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Kriens-Luzern sucht für nächste Saison einen Torhüter, einen linken Aufbauer und einen Abwehrspezialisten, der auch im Angriff eingesetzt werden kann. Bis dahin sind Sie aber noch Spieler beim grössten Rivalen aus Schaffhausen. Wie handhaben Sie diese spezielle Konstellation?

Sicher mache ich mir Gedanken über die Kaderplanung in Kriens. Mein absoluter Fokus liegt aber auf den Kadetten Schaffhausen, ich würde gerne als Schweizer Meister in Rente gehen. Ab 1. Juli bin ich offiziell Sportchef in Kriens.

Wie wollen Sie Kriens-Luzern an der nationalen Spitze etablieren, zumal der Rücktritt von Andy Schmid näher rückt?

Wenn ein Team um Titel kämpft, hat die Zentralschweiz auch im Handball grosses Potenzial, das zeigen die Heimspiele der Krienser, die alle ausverkauft sind. Mit dem Erfolg wird man attraktiv, für Zuschauer, Sponsoren und Spieler – weshalb sollte Kriens-Luzern hinter dem FC Luzern und dem EV Zug nicht zur dritten Kraft werden? Klar: Andy Schmid, der Roger Federer des Handballs, kann man nicht ersetzen, weder menschlich noch sportlich. Es geht darum, demütig zu bleiben und keinen Schritt zu überspringen. Kriens-Luzern ist ein innovativer Verein mit vielen guten Argumenten.

Welche?

Eine Balance mit sehr guten Ausländern und eigenen Spielern. Eine starke Nachwuchsarbeit. Ein gesundes Umfeld. Der Kampf um Titel und bald wohl auch Spiele in der European League. Die Lebensqualität in der Schweiz und die Pilatus-Arena, die ich als Geschenk betrachte.

