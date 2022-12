Handball Die Krienser entzaubern den Meister Schaffhausen in Sursee Was für eine Handball-Party in Sursee: 2500 Fans feiern in der ausverkauften Stadthalle den HC Kriens-Luzern, der den Spitzenkampf gegen Meister Schaffhausen mit 31:28 gewinnt. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 11.12.2022, 07.27 Uhr

Seit den 1990-er Jahren und den Höhenflügen von Borba Luzern hat es das in der Zentralschweiz nicht mehr gegeben. 2500 Fans feierten in der ausverkauften Surseer Stadthalle ein Luzerner Handball-Team, diesmal den HC Kriens-Luzern, der als Leader zum Spitzenkampf gegen die Kadetten Schaffhausen gebeten hatte. Die grossartige Affiche hielt, was sie versprach, die beiden besten Schweizer Teams der Gegenwart lieferten sich ein Duell auf hohem Niveau, das bis kurz vor Schluss spannend blieb: Am Ende siegte Kriens-Luzern mit 31:28 und baute den Vorsprung in der QHL-Tabelle auf vier Zähler aus. «Super Stimmung, mega cool», freute sich Andy Schmid.

Lukas Herburger (Kadetten), Topscorer Andy Schmid (Kriens) und Donat Bartok (Kadetten) kämpfen um den Sieg. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Der brillante Spielmacher der Krienser war einmal mehr der Dreh- und Angelpunkte seines Teams. Bereits in der siebten Minute erreichte er eine persönlich historische Marke, als er mit seinem Treffer zum 3:3 sein 1000. NLA-Tor schoss. Kurz darauf brachte er die Blauweissen ein erstes Mal in Führung (4:3), den Schaffhausern sollte danach nie mehr der Ausgleich gelingen. Zwar verfügt der Schweizer Meister über ein breiteres Kader als Kriens-Luzern, doch an diesem Abend war das Heimteam besser, verdiente sich den Erfolg, lag mit bis zu vier Toren stets im Vorsprung.

Die Stadthalle Sursee war ausverkauft. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Mann des Spiels: Goalie Rok Zaponsek

Die Schaffhauser liessen sich nie abschütteln, kämpften beherzt um den Anschluss, zehn Minuten vor Schluss hatten sie den Rückstand wieder auf eine Einheit verkürzt (23:24). Dank einer beherzten Kollektivleistung liessen sich die Krienser diesen Erfolg aber nicht mehr nehmen. Zum Mann des Spiels avancierte Rok Zaponsek. Der Krienser Goalie parierte 16 gegnerische Abschlüsse, und als er zwei Minuten vor dem Abpfiff aus seinem Tor rannte und erfolgreich einen weiten Gegenstosspass der Gäste abfing, mutierte die Stadthalle zum Tollhaus. «Ich bin sehr zufrieden und stolz, wir haben im Meisterrennen ein Zeichen gesetzt», freute sich HCKL-Trainer Peter Kukucka.

Trainer Peter Kukucka (Kriens) freut sich zusammen mit dem Spieler Marin Sipic (Kriens) und dem Assistenztrainer Thomas Zimmermann (Kriens) über den Sieg. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen 31:28 (16:14)

Stadthalle Sursee. – 2500 Zuschauer (ausverkauft). – SR Boshkoski/Stalder.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 4-mal 2 Minuten gegen Schaffhausen.

Kriens-Luzern: Zaponsek (16 Paraden)/Pellegrini; Idrizi (2 Tore), Orbovic (6), Schmid (10/4), Rellstab (4), Schlumpf (3), Sipic (2), Lavric; Wanner, Delchiappo, Küttel (2), Langenick (2/2).

Schaffhausen: Pilipovic (13 Paraden)/Ziemer; Rikhardsson (7 Tore/1), Bartok (1), Matzken, Cañellas (8/5), Lier (4), Zabic (2), Herburger (2); Maros (1), Kusio, Ben Romdhane (1), Markovic, Schopper (2).

Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Böhm und Oertli (beide rekonvaleszent). Schaffhausen ohne Obranovic (verletzt). Zaponsek pariert Penalties von Rikhardsson (15./9:6; 21./13:10). Pilipovic pariert Penalties von Schmid, der jeweils im Nachschuss trifft (36./18:17; 50./24:23).

