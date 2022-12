Kriens-Luzern sichert sich mit Schlussfurioso einen Punkt

Handball Die Krienser Künstler können auch kämpfen – Remis zu Hause gegen Winterthur Die Handballer von Kriens-Luzern retten gegen Pfadi Winterthur beim 31:31-Remis einen Punkt. Lange sah es nach der ersten Heimniederlage aus. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.12.2022, 16.08 Uhr

Der Krienser Milos Orbovic (rechts), hier gegen Pfadi Winterthurs Stefan Freivogel, bekundete Mühe in 1:1-Duellen. Bild: Patrick Huerlimann, Kriens, 17. Dezember 2022

Und dann standen sie auf, so wie sie es in den letzten Minuten immer tun. Doch diesmal musste sie kein Speaker dazu animieren, die Fans taten es von selbst. «Hopp Chriens»-Rufe hallten durch die erneut ausverkaufte Spielstätte, das Heimteam erhielt in der Krauerhalle eine lautstarke Unterstützung wie noch nie, es war, als ob die grossartige Atmosphäre aus der Surseer Stadthalle hinübertransferiert worden wäre. Dort stand vor einer Woche das Highlight gegen Meister Schaffhausen auf dem Programm, 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten den 31:28-Erfolg.

Diesmal peitschten sie die Krienser Handballer gegen Pfadi Winterthur nach vorne, den dritten Riesen der QHL, der lange die bessere Mannschaft gewesen war und mit bis zu sieben Toren geführt hatte. In der Schlussphase kippte das Momentum, der Gast agierte überhastet, Kriens-Luzern drückte aufs Tempo, machte innert 140 Sekunden aus einem 27:30-Rückstand einen 31:30-Vorsprung. Regisseur Andy Schmid trat unwiderstehlich auf, spielte zwei Assists, traf zwei Mal selbst. Zwar gelang Aleksandar Radovanovic noch der 31:31-Ausgleich und verhinderte das perfekte Krienser Ende. «Trotzdem war das für uns ein gewonnener Punkt», befand Trainer Peter Kukucka.

Chili con Carne ist würziger als das Spiel

Der HC Kriens-Luzern gab damit im zehnten und letzten Heimspiel des Jahres erstmals einen Punkt ab, immerhin aber konnte die erste Niederlage verhindert werden. Mit dem Ergebnis waren die Einheimischen deshalb zufrieden, mit dem Auftritt jedoch nicht. Während der Support von den Rängen in der entscheidenden Phase der Partie wie in Sursee vorzüglich war, konnte die sportliche Leistung der Mannschaft mit jener der Vorwoche nicht mithalten. Den Kriensern mangelte es an Spannung, «wir begannen schwerfällig», bedauerte Kukucka, vor allem im Angriff taten sie sich mit der aggressiven und früh störenden 5:1-Abwehr Winterthurs sehr schwer.

Immer wieder liefen sie sich fest, Milos Orbovic zum Beispiel, der serbische Linkshänder im rechten Aufbau, konnte sich im 1:1-Duell kaum einmal durchsetzen. Oder der 21-jährige Tim Rellstab im linken Rückraum, der vier Tage vor dem Spiel den Wechsel zu Winterthur per Sommer 2023 bekanntgab – ihm misslang vieles, vom technischen Fehler bis zum Fehlwurf. «Ich verspürte keinen speziellen Druck», versicherte Rellstab zwar. Doch ins Spiel fand der zuletzt formstarke 2,03-Meter-Hüne nicht, zur Pause lag Kriens-Luzern mit 12:17 zurück. Das extra für den Jahresabschluss aufbereitete Chili con Carne schmeckte weitaus würziger als die Performance des Gastgebers.

Nun folgt noch der Cup-Achtelfinal

Besser wurde es nach dem Seitenwechsel vorerst nicht, Kriens-Luzern schien einen gebrauchten Tag eingezogen zu haben. Ammar Idrizi traf den Kopf des Goalies anstatt das Tor, musste deshalb für zwei Minuten auf die Strafbank. Pfadi Winterthur, das mit sechs Absenzen angetreten war, darunter Hochkaräter wie Dragasevic, Hadj Sadok, Mendonca und Lagerquist, hatte leichtes Spiel, führte in der 33. Minute bereits mit 19:12. Dann aber bewiesen die Krienser Künstler, dass sie Handball nicht nur zelebrieren, sondern auch kämpfen können.

Eine erste Tempoverschärfung unter Anleitung von Schmid brachte bis zur 40. Minute wieder den Anschlusstreffer (20:21). Das Spiel über den Kreis und die Flügel funktionierte, zu wenig kam insgesamt aber von den Halbpositionen im Rückraum, die in Winterthurs Deckung den Meister fanden. Pfadi hatte die Vorteile auf seiner Seite, führte stets, drei Minuten vor Schluss mit 30:27, ehe die Krienser zu einem Schlussfurioso ansetzten, das diesen Sport so attraktiv macht. Kriens-Luzern beendet das Jahr damit auf Tabellenplatz eins und erkennt vor dem Cup-Achtelfinal am Donnerstag bei B-Ligist GS/Kadetten Espoirs, dass es ohne 100-prozentigen Fokus nichts zu gewinnen gibt.

Kriens-Luzern – Winterthur 31:31 (12:17)

Krauerhalle. – 950 Zuschauer (ausverkauft). – SR Brunner/Salah. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 1-mal 2 Minuten gegen Winterthur. – Kriens-Luzern: Zaponsek (14 Paraden; 1 Tor)/Pellegrini (1 Parade); Idrizi (4 Tore), Orbovic (2), Schmid (9/1), Rellstab (2), Schlumpf (5), Sipic (6), Lavric; Küttel (1), Delchiappo, Langenick (1), Wanner. – Winterthur: Wipf (9 Paraden)/Ahmetasevic; Tynowski (4 Tore), Radovanovic (11), Jud (5), Heer (1), Leopold (8/3), Freivogel (1), Morros (1); Bräm, Bühlmann. – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Böhm und Oertli (rekonvaleszent), Buob (verletzt), Winterthur ohne Hadj Sadok, Dragasevic, Osterwalder (verletzt), Mendonca (gesperrt), Lioi, Lagerquist und Schönfeldt (krank). Pellegrini pariert Penalty von Leopold (19./7:8).

