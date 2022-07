Handball Ein Transfercoup mit Restrisiko: Filip Gavranovic will es in der Schweiz nochmals wissen Filip Gavranovic ist zurück: Der Ex-Captain des HC Kriens-Luzern verstärkt B-Ligist Handball Emmen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Filip Gavranovic, hier im Topskorer-Dress des HC Kriens-Luzern. Dominik Wunderli (Kriens, 22. Dezember 2020)

Es ist ein Transfercoup, keine Frage: Handball Emmen, der frischgebackene NLB-Aufsteiger, hat sich für ein Jahr die Dienste von Filip Gavranovic sichern können. Der 30-jährige Kreisläufer und Abwehrspezialist spielte von 2018 bis 2021 für den HC Kriens-Luzern in der NLA, avancierte dort zum Leistungsträger und Captain. Im letzten Februar musste der Vertrag, der bis 2023 datiert war, jedoch aufgelöst werden. Der Grund: Gavranovic litt an einer hartnäckigen Entzündung im Beckenbereich, absolvierte in der vergangenen Saison kein einziges Spiel für die Zentralschweizer.

Und so stellt sich die Frage: Ist Filip Gavranovic fit? «Ja», sagt der Spieler, «im Moment habe ich keine Schmerzen. Ich glaube auch, dass es so bleibt, wenn ich die Belastung in den Handballtrainings steigere.» Glauben heisst aber nicht wissen und deshalb enthält der Vertrag eine Ausstiegsklausel, sollte Gavranovic trotz der positiven Signale nicht auf den Handballplatz zurückkehren. Zur Erinnerung: Den letzten Einsatz hatte er Anfang Juni 2021, als Kriens-Luzern im Playoff-Halbfinal gegen die Kadetten Schaffhausen ausschied. «Ein Restrisiko besteht», gesteht Emmens Sportchef Basil Koch.

«Das MRI sieht aber gut aus, auch unser Physiotherapeut hat ihn untersucht.»

Im Probetraining bei GC Amicitia Zürich

Gavranovic wird am Samstag aus Kroatien in die Schweiz fliegen, am Dienstag startet er mit Emmen in den zweiten Teil der Saisonvorbereitung. Zuvor gastierte er bei GC Amicitia Zürich im Probetraining, hoffte auf ein Comeback in der höchsten Liga, entschied sich letztlich aber für das Angebot der Emmer. «Das Gesamtpaket stimmt», erklärt der sympathische Kroate, der neben dem Handball bei Hauptsponsor Badag GmbH als Logistikmitarbeiter angestellt sein wird.

«Auch für meine Freundin sucht der Verein einen Job, ich musste nicht lange überlegen um zuzusagen.»

In Emmen erhält Gavranovic Zeit für einen kontinuierlichen Aufbau und profitiert vom geringeren Trainingsaufwand eines B-Ligisten. In Zürich hätte er acht Mal pro Woche trainiert, in Emmen sind es vier bis fünf Einheiten, «ich kann die Belastung langsam steigern», erklärt Gavranovic. Findet er zu seinem Leistungsvermögen zurück, ist er zweifelsohne eine Attraktion in der NLB. «Filip ist der Mann, den wir gesucht haben», freut sich Koch. Im Abwehrzentrum ersetzt er den scheidenden Roger Scherer, im Angriff sollen seine Qualitäten im Gegenstoss und am Kreis zum Tragen kommen.

Filip Gavranovic – der Fussballgoalie

Speziell: Die Pause seit der Vertragsauflösung im Winter überbrückte Filip Gavranovic mit Fussball. Bei seinem früheren Klub NK Trnski Nova Rača spielte er in der fünfthöchsten Liga Kroatiens im Tor. «Bevor ich mit Handball begann, spielte ich Fussball», erzählt Gavranovic, und lachend fügt er an:

«14 Jahre lang war ich nicht mehr Goalie. Ich habe viele Tore kassiert, aber auch zahlreiche Paraden gezeigt. Alle waren zufrieden mit mir.»

Noch wichtiger: Gavranovic spielte schmerzfrei.

Mit Emmen, das am 10. September zu Hause gegen Stans in die NLB-Saison steigt, möchte er nicht nur gegen den Abstieg spielen, sondern sich nach vorne orientieren. Auch die Ambitionen auf höchster Stufe hat der 1,99-Meter grosse Musterathlet nicht aufgegeben. «Ich wünsche mir weiterhin einen Titel in der Schweiz», verrät Gavranovic, der Profi in Kroatien, Slowenien, Österreich und der Schweiz war. «Nun konzentriere ich mich aber auf Emmen. Wenn ich zufrieden bin, könnte ich auch hierbleiben. Zwei bis drei Jahre möchte ich sicher noch Handball spielen.» Bleibt zu hoffen, dass sein Körper nicht wieder das Veto einlegt.

