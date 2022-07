Handball Emmen verpflichtet Filip Gavranovic

Handball «Wir sind stolz auf diesen Transfer»: Emmen verpflichtet Filip Gavranovic Wegen chronischer Beschwerden im Beckenbereich beendete Filip Gavranovic seine NLA-Karriere bei Kriens-Luzern im letzten Winter. Jetzt kehrt er in der zweithöchsten Liga auf die Handballbühne zurück und schliesst sich Emmen an. 26.07.2022, 18.24 Uhr

Filip Gavranovic, hier im Frühling 2021 im Dress des HC Kriens-Luzern. Bild: Pius Amrein

Filip Gavranovic verstärkt Handball Emmen. Der 198 cm grosse Kroate, der zwei Jahre für Pfadi Winterthur und vier Jahre für den HC Kriens-Luzern gespielt hat, war seit Januar vertraglos. Der Verein teilt mit, dass Gavranovic mit seiner Routine und Erfahrung genau der richtige Spieler für Emmen sei. Der 30-jährige Kreisläufer wird für Nati-B-Aufsteiger Emmen als Abwehrkoordinator eine wichtige Rolle im Team spielen, ausserdem soll er mit seiner kräftigen Erscheinung auch im Angriff eingesetzt werden.

Gavranovic war zuletzt lange verletzt, sein Vertrag mit dem HC Kriens-Luzern wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, weil er aufgrund einer Beckenentzündung nicht in der Lage war, Handball zu spielen. Handball Emmen sagt in seiner Medienmitteilung zum Transfer: «Wir sind froh und stolz, diesen Transfer getätigt zu haben, nehmen wir doch damit unsere Rolle als Partnerverein von Kriens-Luzern wahr und stellen damit ein konkurrenzfähiges Team in der NLB.» (gme)