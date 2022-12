Handball: Kriens-Luzern gegen Pfadi Winterthur

Handball Erster Krienser Punktverlust vor Heimpublikum Die Krienser QHL-Handballer erkämpfen sich im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres ein 31:31-Remis gegen Pfadi Winterthur. Lange sah es nach einer Niederlage aus. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 17.12.2022, 21.49 Uhr

Der Krienser Till Rellstab (Mitte) setzt sich gegen die Winterthurer Cedrie Tynowski (links) und Torwart Dennis Wipf (rechts) durch. Bild: Patrick Hürlimann

Im letzten Spiel des Jahres hätten die Krienser QHL-Handballer beinahe die erste Heimniederlage bezogen. Eine Woche nach dem stimmungsvollen Höhepunkt und dem 31:28-Sieg gegen Schaffhausen taten sie sich gegen Pfadi Winterthur, die Nummer drei der QHL, sehr schwer. «Wir starteten schwerfällig ins Spiel», befand Trainer Peter Kukucka, und das führte nach der ersten Halbzeit zu einem 12:17-Rückstand. Vor allem der Angriff kam nicht auf Touren, rannte sich immer wieder fest in der aggressiven 5:1-Deckung der Winterthurer.

Die zweite Halbzeit zeitigte vorerst keine Besserung. Ammar Idrizi traf mit seinem Abschluss den Kopf des gegnerischen Goalies, musste dafür zwei Minuten auf die Strafbank. Hinten taten sich vermehrt Lücken auf, in der 33. Minute führte der Gast komfortabel mit 19:12.

Dass die Krienser Ballkünstler aber nicht nur Handball zelebrieren, sondern ihn auch kämpfen können, bewiesen sie in der Folge. Obwohl der Angriff weiterhin zäh vorankam, vor allem Tim Rellstab, Milos Orbovic und Dimitrij Küttel auf den Halbpositionen enttäuschten, gab sich Kriens-Luzern nicht geschlagen und hatte bereits in der 40. Minute den Anschluss wieder hergestellt (20:21).

Am Ende ist Kriens-Luzern sogar nahe am Sieg

Es entwickelte sich ein Abnützungskampf, in dem die Winterthurer stets die Vorteile auf ihrer Seite zu haben schienen, drei Minuten vor Schluss lagen sie wieder mit drei Längen in Front (30:27). Unter der Leitung des unwiderstehlichen Spielmachers Andy Schmid und dank zwei wichtiger Paraden von Keeper Rok Zaponsek drehten die Krienser jedoch das Skore, lagen 50 Sekunden vor Schluss erstmals seit dem 1:0 wieder in Führung (31:30). Der Ex-Krienser Aleksandar Radovanovic glich mit seinem persönlich elften Treffer zwar noch aus, trotzdem sprach Kukucka am Ende von einem gewonnenen Punkt.

Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur 31:31 (12:17)

Krauerhalle. – 950 Zuschauer (ausverkauft). – SR Brunner/Salah. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 1-mal 2 Minuten gegen Winterthur. – Kriens-Luzern: Zaponsek (14 Paraden; 1 Tor)/Pellegrini (1 Parade); Idrizi (4 Tore), Orbovic (2), Schmid (9/1), Rellstab (2), Schlumpf (5), Sipic (6), Lavric; Küttel (1), Delchiappo, Langenick (1), Wanner. – Winterthur: Wipf (9 Paraden)/Ahmetasevic; Tynowski (4 Tore), Radovanovic (11), Jud (5), Heer (1), Leopold (8/3), Freivogel (1), Morros (1); Bräm, Bühlmann. – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Böhm und Oertli (rekonvaleszent), Buob (verletzt), Winterthur ohne Hadj Sadok, Dragasevic, Osterwalder (verletzt), Mendonca (gesperrt), Lioi, Lagerquist und Schönfeldt (krank). Pellegrini pariert Penalty von Leopold (19./7:8).

