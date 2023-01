HAndball Im Moment bloss ein ernsthafter Konkurrent: Die Spono Eagles sind wieder auf Meisterkurs Die Nottwiler Handballerinnen gehen als Nummer eins in die Finalrunde der SPL 1. Trainer Marco von Ow zieht eine erste Zwischenbilanz. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 30.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spono Eagles mit Kira Zumstein (am Ball) haben in der Hauptrunde überzeugt, nun treten sie im Cup-Viertelfinal gegen Zug an. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 19. Dezember 2022)

«Wir haben Spass, die Leistungskurve stimmt.» Marco von Ow ist zufrieden. 14 Spiele umfasste die Hauptrunde der SPL 1, am Samstag ging sie zu Ende, die Spono Eagles gewannen in Kreuzlingen solide mit 28:26. Damit steht der Schweizer Meister auch zur Halbzeit der neuen Saison auf Platz eins, die Übergabe von Trainer-Doyen Urs Mühlethaler an Rookie von Ow verlief nach Wunsch. «Dem Team gebührt ein grosser Dank, die Spielerinnen arbeiten sehr gut, committen sich zu 100 Prozent», freut sich der 34-jährige von Ow, der erstmals Cheftrainer eines Aktivteams ist.

Auffallend ist: Im jungen Kader, dem jüngsten der gesamten SPL 1, tauchen neue Gesichter auf, jene von Nora Snedkerud, Thitikan Schaller und Claire Hartz. «Nora ist eine Kämpferin, die bereits eine wichtige Rolle einnimmt», sagt von Ow zur 18-jährigen Snedkerud, die am Kreis und im Abwehrzentrum zum Einsatz kommt.

Comeback von Csebits verzögert sich

Thitikan Schaller ist am linken Flügel seit längerem im Verein, in dieser Saison scheint die 20-Jährige den (überfälligen) Sprung in die höchste Liga zu schaffen. «Thiti ist sehr kreativ, ihr Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft», urteilt der Trainer. Ebenso wenig wie jenes von Claire Hartz, der 17-jährigen Torhüterin, «die viel Energie ins Team bringt», sagt Marco von Ow.

Andere, bekanntere Namen fehlen derweil zeitweise oder sogar gänzlich im Aufgebot. Xenia Hodel und Sabrina Amrein schlugen sich vorübergehend mit Fussverletzungen herum, während sich das Comeback von Spielmacherin Catherine Csebits nach der im Mai 2022 erlittenen Verletzung am Syndesmoseband hinauszögert.

«Ihre Verletzung war komplex. Wir sind mit dem Verlauf der Rehabilitation sehr glücklich, können aber nicht sagen, wann sie zurückkehren wird», berichtet von Ow. Auch Aufbauerin Mareike Müller ist nach ihrem Kreuzbandriss weiterhin rekonvaleszent.

Spono und Brühl haben komfortables Polster

Wie zu Saisonbeginn erwartet, präsentiert sich die höchste Liga der Frauen so ausgeglichen wie noch nie. Prominentes Opfer ist der LK Zug. Der Schweizer Meister 2021 und Cupsieger 2022 ist aus den Top 6 gefallen und muss nun in der Auf-/Abstiegsrunde um den Ligaerhalt kämpfen.

«GC Amicitia spielt taktisch stark, Herzogenbuchsee zeigt erfrischenden Handball, Kreuzlingen und Yellow Winterthur streben mit vielen Ausländerinnen auf ein halbprofessionelles Niveau – die Liga ist definitiv zusammengerückt. Und das ist super so», findet Marco von Ow.

Ganz oben stehen allerdings zwei Altbekannte, die Spono ­Eagles und der LC Brühl. Mit acht Zählern Vorsprung steigt das punktgleiche Duo auf einem komfortablen Polster in die Finalrunde, die nach einer Doppelrunde (10 Spiele) die vier Playoff-Halbfinalisten präsentieren wird. «Wir können in ­allen Belangen besser werden, die Qualität dazu haben wir», sagt von Ow und nennt in erster Linie das Tempospiel und die Cleverness.

«Wir haben einen Plan, wollen aber nicht nur stur nach Schema, sondern mit Kreativität spielen. Unser Spiel bewegt sich deshalb zuweilen auf Messers Schneide.»

Cup-Highlight in Ruswil

Bevor die Meisterschaft fortgesetzt wird, steht indes ein Highlight im Cup auf dem Programm. Am kommenden Samstag (17 Uhr) empfangen die Spono Eagles im Viertelfinal den LK Zug; nicht in der heimischen SPZ-Halle in Nottwil, sondern in der Mehrzweckhalle Wolfsmatt in Ruswil. Weshalb? «Die SPZ-Halle ist anderweitig besetzt – und diese Gelegenheit nutzen wir, um uns in der Region zu zeigen», erklärt Marco von Ow und führt aus: «Dies möchten wir künftig immer mal wieder tun. Wir sind in der Region verankert, erhalten von dort Spielerinnen, auch aus Ruswil.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen