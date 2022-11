Handball Krauerhalle wurde zur Festung: HC Kriens-Luzern feiert dritten Kantersieg in Folge Kriens-Luzern schlägt Kreuzlingen souverän 37:28. Gäste-Trainer Heiko Grimm ärgert sich bei der Rückkehr in die Krauerhalle aber über etwas anderes. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 16.11.2022, 22.55 Uhr

Der letzte Treffer war eine Premiere, Valentin Wolfisberg erzielte in seinem zweiten QHL-Einsatz das erste Tor und besiegelte den 37:28-Sieg gegen Kreuzlingen. «Ein super Gefühl», schwärmte der 17-jährige Krienser.

«Alle haben sich für mich gefreut. Als ich reinkam, war ich zu Beginn nervös, dann aber habe ich Vollgas geben können.»

Anschliessend machte er sich auf, um seine Schulden beim Team zu begleichen. Denn wer sein erstes Tor schiesst, der hat in der Kabine eine Kiste Bier zu spendieren. «Das mache ich natürlich gerne», sagte der linke Rückraumspieler, der gegenwärtig für den verletzten Fabian Böhm im Aufgebot steht.

Ein paar Meter weiter hatte auch Heiko Grimm, der Trainer der Kreuzlinger, zwei Biere in der Hand, eines für seinen früheren Spieler Daniel Fellmann, mit dem er sich gleich treffen wollte. «Es war speziell», meinte Grimm. «Schon bei der Anfahrt, als wir wie früher auf der Strasse von Luzern im Stau steckten, war es wie ein Nachhausekommen.»

Viereinhalb Jahre lang, von 2013 bis 2017, war er Trainer der Krienser und führte das Team stets in die Top 5 der höchsten Liga. Gestern nun kehrte er erstmals wettkampfmässig in die Krauerhalle zurück.

«Ein sehr schönes Erlebnis, ich werde nun noch einige Leute treffen, alles ist gut. Ausser, dass wir einen verletzten Spieler haben.»

Ausfall von Abwehrhüne Ramosaj wiegt schwer

Über den Ausfall von Abwehrchef Bujar Ramosaj (Adduktoren) kurz nach der Pause ärgerte sich Grimm weitaus mehr als über die Niederlage, die er einkalkuliert hatte. «Der Ausfall von Bujar ist für uns eine Riesenkatastrophe. Wir haben derzeit so viele Spiele, es geht auch um Belastungssteuerung. Wir wollen uns nicht kaputt machen für ein Spiel wie in Kriens, in dem es für uns nichts zu holen gibt.» Tatsächlich machte der Aufsteiger aus Kreuzlingen, der in den letzten Wochen immer konkurrenzfähiger wurde, nie den Eindruck, bedingungslos eine Überraschung anzustreben.

Der Auftakt gelang zwar ordentlich, bis zur achten Minute lag Kreuzlingen in Führung (5:4), dann aber machte sich der Qualitätsunterschied bald einmal bemerkbar. Kriens-Luzern zeigte sich spielfreudig, stellte den Gegner mit schnellen Angriffen vor unlösbare Probleme und hatte die Partie beim Stand von 20:14 schon zur Pause entschieden.

Erfreulich: Für die Hälfte der Tore sorgten bis zu diesem Zeitpunkt zwei Rückraumspieler, die zuletzt auch negativ in der Kritik standen: Dimitrij Küttel und Tim Rellstab. Beide waren sehr aktiv, suchten immer wieder die 1:1-Situation, hielten den Druck auf das Kreuzlinger Tor hoch.

On Langenick «erstmals im Flow»

Bis zur 40. Minute und dem 29:17-Vorsprung hielten die Krienser die Konzentration aufrecht, dann zollten auch sie dem intensiven Programm Tribut und waren vor allem vorne nicht mehr mit der gleichen Konsequenz am Werk. Stark war On Langenick, neben Küttel mit acht Toren der beste Torschütze und auf dem Platz überall anzutreffen.

Der linke Flügel traf von seiner Stammposition, liess sich am Kreis bedienen, skorte im Gegenstoss und übernahm aufgrund der gegenwärtigen Baisse von Standard-Siebenmeter-Schütze Andy Schmid auch die Aufgabe vom Penaltypunkt. «Erstmals in dieser Saison spielte ich mich in einen Flow», freute sich Langenick.

Die Krienser haben damit vor einer ausnahmsweise eher bescheidenen Kulisse (700 Zuschauer) auch das siebte Heimspiel gewinnen können. Zum dritten Mal hintereinander kamen sie sogar zu einem Kantersieg, die Krauerhalle ist wie geplant zu einer Festung geworden. Am Samstag (18 Uhr) steht als nächstes der Cup-Sechzehntelfinal bei Erstligist SG West Yverdon Crissier auf dem Programm. Für Böhm-Ersatz Valentin Wolfisberg und weitere Akteure, die nicht nur Stammformation zählen, winkt die nächste Gelegenheit auf Spielpraxis.

Kriens-Luzern – Kreuzlingen 37:28 (20:14)

Krauerhalle. – 700 Zuschauer. – Boshkoski/Stalder. – Strafen: je 5-mal 2 Minuten. – Kriens-Luzern: Zaponsek (11 Paraden; 1 Tor)/Pellegrini (1 Parade); Idrizi (3 Tore), Küttel (8), Schmid (4), Rellstab (5), Schlumpf (1), Sipic (2), Lavric; Delchiappo (2), Sigrist (1), Langenick (8/3), Steenaerts (1), Wolfisberg (1), Orbovic. – Kreuzlingen: Berisha (8 Paraden)/Marinovic (4); Fricker (1 Tor), Drilon Tahirukaj (3/1), Dedaj (7/4), Kun (5), Schneider, Lutz (5), Drenit Tahirukaj (2), Ramosaj (1); Kavcic (1), Zeller (1), Bär, Heim (2). – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Böhm, Oertli und Wanner (alle verletzt). Schmid wirft Penalty über das Tor (3./1:1). Zaponsek pariert Penaltys von Dedaj (23./16:12; 39./28:17). Langenick wirft Penalty an den Pfosten (50./33:24). Drilon Tahirukaj wirft Penalty an den Pfosten (56./35:26).

