HCKL-Kreisläufer Johan Koch muss Karriere beenden

Handball Kriens-Kreisläufer Johan Koch muss Karriere beenden Im gegenseitigen Einvernehmen lösen der HC Kriens-Luzern und Johan Koch den laufenden Vertrag per Ende Oktober auf. Der dänische Kreisläufer muss seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. 06.10.2022, 15.14 Uhr

Johan Koch. Bild: HCKL/pd

Johan Koch, der auf die laufende Saison hin mit einem Zweijahresvertrag in die Innerschweiz wechselte, zog sich im März während der EHF European League Partie mit den Füchsen Berlin gegen Wisla Plock eine komplexe Schulterverletzung zu. Diese verunmöglicht nun ein weiterführendes Engagement im Spitzensport und bedeutet gleichzeitig das Karriereende für den 31-Jährigen, wie der HC Kriens-Luzern mitteilt. «Nach reiflichen Überlegungen zusammen mit dem HCKL und diversen Konsultationen bei verschiedenen Spezialisten sind wir zum gemeinsamen Entschluss gelangt, den Kontrakt aufzulösen», resümiert Johan Koch in der Mitteilung des Vereins. «Wir bedauern die Situation ausserordentlich und können mit Johan mitfühlen», erklärt CEO Nick Christen.

Der zweifache Familienvater kehrt nun zurück nach Berlin, wo er seinen eingeschlagenen, beruflichen Weg im Banking weiterverfolgen möchte. «Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, mit meiner Familie länger in dieser wunderschönen Region zu bleiben. Aber ich werde in Zukunft sicher den einen oder anderen Besuch in Kriens abstatten und wünsche dem Klub wie auch der Mannschaft nur das Beste, und dass sie ihre gesteckten Ziele erreichen werden.»

Koch startete seine erfolgreiche Karriere bei GOG Svendborg in seiner Heimat Dänemark. Dort durfte der 1,90 Meter grosse Kreisläufer erste Erfahrungen in der EHF Champions League sowie im EHF-Pokalwettbewerb sammeln. Im Alter von 20 Jahren durfte er sogar den U21-Weltmeistertitel mit den Skandinaviern feiern. 2010 folgte der Wechsel zum schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad, wo der heute 31-Jährige drei Saisons absolvierte. Zwei weitere Spielzeiten absolvierte Johan Koch in der deutschen Bundesliga beim damaligen Aufsteiger TV Emsdetten. Danach folgte das erfolgreiche Gastspiel bei Kadetten Schaffhausen: 2016 gewann der 31-Jährige das «Double» und ein Jahr darauf die Schweizer Meisterschaft. Im Januar 2018 unterschrieb der 107 Kilo schwere Däne in der deutschen Kapitale bei den Füchsen Berlin, wo er 2018 den EHF-Pokal zum zweiten Mal gewinnen durfte. Insgesamt erzielte Johan Koch in 151 Bundesliga-Einsätzen 236 Tore.

Die offizielle Verabschiedung von Johan Koch erfolgt vor dem Heimspiel am 19. Oktober gegen den RTV Basel, zusammen mit Janus Lapajne, der ebenfalls offiziell vom HCKL verabschiedet wird.

Bereits der zweite gesundheitsbedingte Abgang

Der Abgang von Johan Koch ist bereits der zweite gesundheitsbedingte Abgang beim HC Kriens-Luzern in diesem Jahr. Bereits im Februar wurde der Vertrag von Filip Gavranovic (31) in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Den kroatischen Kreisläufer plagte eine hartnäckige Entzündung im Beckenbereich, die ihm die Ausübung seines Berufes derzeit verunmöglichte. Mittlerweile kann Gavranovic wieder spielen und schiesst seine Tore für Handball Emmen in der NLB. (ca)