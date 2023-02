Handballer von Kriens-Luzern besiegen Wacker Thun

Handball Kriens-Luzern besteht Charaktertest gegen Thun Der HC Kriens-Luzern gewinnt bei Wacker Thun mit 30:26 und steckt den frühen Ausfall von Kreisläufer Marin Sipic weg. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 08.02.2023, 22.52 Uhr

Am Ende gab es sie doch noch, die kleinen Scharmützel, das Zanken um den Ball und ein paar Diskussionen. Ansonsten war es aber eine ungewohnt stimmungslose Angelegenheit an einem Ort, der bekanntermassen zu einem Hexenkessel mutieren kann. Der HC Kriens-Luzern spielte gestern in der Lachenhalle einen souveränen Match, gewann mit 30:26 und hatte alles im Griff. «In Thun ist es immer schwierig, das Spiel ist voller Rennen, Angreifen, Foulen und Fighten. Der Schlüssel zum Sieg lag in unserer Abwehr», befand Milos Orbovic, der rechte Rückraumspieler des HCKL.

Milos Orbovic (links), mit acht Treffern bester Torschütze bei Kriens-Luzern, setzt sich gegen Thuns Janick Sorgen durch. Peter Schneider/Keystone (Thun, 8. Februar 2023)

Die Arbeit in der Defensive war definitiv gut. Die Thuner fanden ihren Rhythmus im Angriff nicht, liefen sich immer wieder fest und richteten ihre Strategie wie schon die gesamte Saison zu stark auf die individuelle Klasse von Lukas von Deschwanden aus. Und doch hätte es an diesem Abend auch schief gehen können, bereits nach einer Viertelstunde kassierte Marin Sipic die rote Karte. Halb traf er Nicolas Raemy am Kopf, halb rannte dieser in seinen Ellbogen hinein, für den Kroaten gab es keine Gnade, Sipic musste vorzeitig unter die Dusche.

Milos Orbovic: die Ruhe in Person

Und so entwickelte sich das Gastspiel des Tabellenführers aus Kriens früh zu einem doppelten Charaktertest. Es galt nicht nur, die Emotionen der Thuner Stimmungsmannschaft unter Kontrolle zu halten, sondern auch erstmals in dieser QHL-Saison ohne Schlüsselspieler Sipic auszukommen. Sein Zusammenspiel mit Andy Schmid ist das Sahnestück in der Krienser Spezialitäten-Box. Björn Buob und Aljaz Lavric, die sich hernach am Kreis versuchten, waren zwar bemüht, erhielten aber nicht einen Pass, auch Penalties holte Kriens-Luzern diesmal keinen einzigen heraus.

Die Verantwortung übernahmen andere. Kriens-Luzern bewies, dass es nicht nur Starspieler, sondern auch ein ausgewogenes Kollektiv hat. Daraus heraus stachen in Halbzeit eins Goalie Rok Zaponsek (42 Prozent Abwehrquote) und Tim Rellstab (6 Tore), in Halbzeit zwei drehte Milos Orbovic auf: Der Serbe liess keine Hektik aufkommen, spielte so ruhig wie er spricht, avancierte mit acht Treffern zum Toptorschützen der Blauweissen. Auch Moritz Oertli, der lange verletzt gewesene zweite Spielmacher, hatte gute Aktionen – zuweilen stand er für, phasenweise mit Schmid auf der Platte.

Die entscheidende Differenz zwischen der 23. Minute (11:9-Führung) und der Pause (16:10) generierten die Krienser sogar ohne Schmid und Sipic. Die Thuner hatten derweil wenig entgegenzusetzen. Nach dem Seitenwechsel verkürzten sie vorübergehend auf drei Treffer, richtig Spannung kam aber nicht auf. «Wir waren unser eigener Gegner, begingen viele Fehler, welche die Krienser bestraften. Sie spielten sehr intensiv und physisch», erklärte Thuns Rückraumspieler Ivan Chernov. Sein Team wirkte erstaunlich zahm, liess hinten mitunter den Biss und vorne die Entschlossenheit vermissen.

Den Kriensern ist damit der Auftakt ins neue Jahr auch in der Meisterschaft geglückt. Bereits am Sonntag standen sie im Cup im Einsatz, den Viertelfinal gewannen sie gegen den BSV Bern mit 31:27. Die Halbfinal-Auslosung gestern Mittag ergab ein Auswärtsspiel: Kriens-Luzern gastiert in der Runde der letzten Vier beim HSC Suhr Aarau, die andere Affiche lautet Kadetten Schaffhausen gegen GC Amicitia Zürich. Wann die Partien ausgetragen werden, ist noch offen, fest hingegen steht: Die Titelavancen der Krienser werden immer konkreter.

Handball QHL, 20. Runde: Thun – Kriens-Luzern 26:30. Kreuzlingen – Basel 27:29.

Rangliste: 1. Kriens-Luzern 20/35. 2. Kadetten Schaffhausen 20/30. 3. Pfadi Winterthur 19/28. 4. Suhr Aarau 19/24. 5. GC Amicitia 19/22. 6. BSV Bern 20/17. 7. Wacker Thun 20/17. 8. St. Otmar St. Gallen 19/10. 9. RTV Basel 20/8. 10 Kreuzlingen 20/5.



Thun – Kriens-Luzern 26:30 (10:16)

Lachenhalle. – 950 Zuschauer. – SR Boshkoski/Stalder. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Thun, 5-mal 2 Minuten plus rote Karte für Sipic (16./Ellbogenschlag) gegen Kriens-Luzern.

Wacker Thun: Wick (8 Paraden)/Winkler (2); Felder, Chernov (6 Tore), von Deschwanden (10/2), Dannmeyer, Linder, Schwab (3), Huwyler; Sorgen (2), Raemy (1), Gruber (2), Guignet (1), Manse, Lüthi, Dähler (1).

Kriens-Luzern: Zaponsek (10 Paraden)/Pellegrini; Wanner, Orbovic (8 Tore), Schmid (5), Böhm (2), Schlumpf (4), Sipic (2), Lavric; Rellstab (6), Langenick (1), Buob, Küttel, Oertli (2), Idrizi.

