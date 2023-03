HC Kriens-Luzern gewinnt gegen RTV Basel

HANDBALL Kriens-Luzern gewinnt beim letzten Auftritt in der Krauerhalle Die Handballer des HC Kriens-Luzern bezwangen am Samstag den RTV Basel mit 35:23. Jetzt kommen die Playoffs. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 26.03.2023, 17.30 Uhr

Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Kriens-Luzern steht vorzeitig als Qualifikationssieger in der QHL fest, im Fokus stehen die Playoff-Viertelfinals, die am Donnerstag, 6. April, mit dem ersten Heimspiel gegen St. Otmar St. Gallen beginnen. Doch auch ohne die grosse Affiche machen die Krienser das, was sie fast immer tun – sie gewinnen.

Andy Schmid fehlt beim HCKL aktuell aufgrund einer Verletzung. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Am Samstag schlugen sie den RTV Basel mit 35:23 und wahrten auch im 13. Spiel ihre Ungeschlagenheit vor heimischem Publikum. Es war dabei der letzte Auftritt in der Krauerhalle, die Playoffs werden aus Kapazitätsgründen in Sursee ausgetragen. Nicht dabei waren Captain Ramon Schlumpf (Muskelfaserriss) und Gino Delchiappo (Hirnerschütterung), auch Andy Schmid schaute nur zu. Der Krienser Spielmacher zog sich im Cup-Halbfinal vor einer Woche beim HSC Suhr Aarau eine Muskelverletzung in der Wade zu, wird bis zu den Playoffs geschont. «Ich hoffe und glaube, dass ich dann wieder dabei sein kann», gab Schmid am Samstag zu Protokoll. Auf der Bank sitzen blieb überdies Marin Sipic, der Kreisläufer erhielt nochmals etwas Schonungszeit.

Jene, die auf dem Platz waren, machten ihre Sache gut. In der Startformation fungierte mit Ausnahme von Defensivspezialist Aljaz Lavric kein einziger Stammspieler. Die Reservisten erhielten viel Auslauf und dankten es Trainer Peter Kukucka mit einem konzentrierten Auftritt. Fabian Pellegrini beispielsweise stand im Tor und parierte stark, Moritz Oertli gab ein neuerliches Comeback, vertrat Schmid als Regisseur. Björn Buob übernahm Sipics Rolle am Kreis und am rechten Flügel durfte für einmal Levin Wanner ran. Basel, das die Playoffs verpassen und in den Playouts gegen Kreuzlingen um den Ligaerhalt kämpfen wird, hielt knapp 18 Minuten mit, dann setzte sich Kriens-Luzern mit einem ersten Zwischenspurt von 9:9 auf 15:9 ab. Die 6:0-Abwehr, eigentlich nur zweite Wahl, scheint immer besser zu funktionieren, häufig fand der Gastgeber in den Gegenstoss und damit zu einfachen Toren. Einer, der besonders auffiel, war Levin Wanner. Der 22-jährige Linkshänder war nicht zu stoppen, warf elf Mal aufs Tor, traf zehn Mal, nur den Flieger in der Schlussphase sah er vom gegnerischen Goalie abgewehrt.

Levin Wanner erzielte gegen Basel zehn Tore. Bild: PD

Nach Spielschluss war Wanner entsprechend glücklich, bisher kam er nämlich kaum zum Zug. «Mega schön! Ich habe 60 Minuten spielen und mich dafür auch noch belohnen können. Ich bin in einen Flow gekommen und konnte es durchziehen.» Der Schaffhauser in Krienser Diensten ist auf seiner Position gegenwärtig nur noch die Nummer drei hinter Ammar Idrizi und dem aufstrebenden Gino Steenaerts – zuweilen spielte Wanner deshalb in der NLB mit Emmen. «Wenn das Team gewinnt, nehme ich mich gerne zurück. Doch ich bin jung und habe auch Anspruch auf Spielzeit.» Levin Wanner suchte deshalb das Gespräch mit dem Trainer, um zu erörtern, woran es liegt. Die Antwort: «Meine Wurfquote war nicht so gut, und ich muss dem Team in der Abwehr mehr helfen.» Hinweise, die er sich zu Herzen nimmt, auch im Kraftraum legt er Extraeinheiten ein. Sein Vertrag in Kriens-Luzern dauert noch bis 2024, ein vorzeitiger Abgang ist für Wanner, Stand jetzt, kein Thema. «Ich werde um meine Spielzeit kämpfen», sagt Wanner, und mit Blick auf die kommenden, entscheidenden Wochen hält er fest: «In den Playoffs werden wir alle Spieler brauchen.»

Telegramm

Kriens-Luzern – Basel 35:23 (17:11)

Krauerhalle. – 950 Zuschauer (ausverkauft). – SR Hasler/Hungerbühler. – Strafen: je 2-mal 2 Minuten. – Kriens-Luzern: Pellegrini (8 Paraden)/Zaponsek (6); Wanner (10 Tore), Küttel (4), Oertli, Rellstab (1), Langenick (6/2), Buob (2), Lavric; Böhm (3), Orbovic (5), Sigrist (4), Wolfisberg. – Basel: Bruttel (10 Paraden)/Gamper; Stamenov, Paban (4 Tore), Lapajne (2), Spende (6/4), Berger (2), Cagalj (5/2), Esono (1); Mauron (1), Brandt, Basler (1), Voskamp (1). – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Schmid, Schlumpf, Delchiappo (verletzt). Bruttel pariert Penalty von Langenick (5./1:1). Zaponsek pariert Penalty von Spende (20./10:9).

