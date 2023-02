Handball: HC Kriens-Luzern siegt gegen Suhr Aarau auf Sparflamme

Handball Krienser siegen auch auf Sparflamme Die Krienser Handballer gewinnen bei Suhr Aarau mit 28:26, präsentieren sich aber in einer etwas zerstreuten Verfassung. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.02.2023, 22.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der letzte Angriff der Krienser zieht sich in die Länge, Tempo ist längst keines mehr drin, Fehler überwiegen seit längerem gelungene Momente. Zeitspiel ist signalisiert, Andy Schmid kommt an den Ball, düpiert Goalie und Abwehrmauer, trifft 22 Sekunden vor dem Abpfiff zum 28:26 ins lange Eck. Die Partie ist entschieden, die leidenschaftlich kämpfenden Aargauer erhalten keine Chance mehr auf den Ausgleich. Kriens-Luzern gewinnt im 22. QHL-Spiel zum 18. Mal, findet dank seines Superstars wieder den Weg zum Sieg. «Mit den zwei Punkten bin ich zufrieden», sagt Trainer Peter Kukucka.

Andy Schmid trainierte unter der Woche wegen einer Erkältung nicht und wurde zunächst geschont. Bild: Alexander Wagner / FOTO Wagner

Überzeugend war es diesmal aber nicht, was der Tabellenführer bot. Wie vor einer Woche im Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich, als sie beinahe eine Neuntore-Führung verspielten, schienen die Krienser alles im Griff zu haben, machten sich jedoch das Leben mit einer geballten Ladung an Unkonzentriertheiten selber wieder schwer. «Wir spielten zwei identische Halbzeiten», bemerkte Kukucka und bezog sich damit auf die Sechstore-Differenz, die sein Team in Aarau sowohl vor als auch nach der Pause herausgespielt hatte.

Suhr Aarau vertändelt Chance zum Ausgleich

Weder der 14:8-Vorsprung nach 23 Minuten noch das 26:20 in der 49. Minute waren genug, um die Partie souverän zu Ende zu spielen. «Wir müssten zur Pause mit sechs Toren vorne liegen, nach 40 Minuten mit zehn und das wars», so lautete die Wunschvorstellung von Kukucka. Dass dies nicht gelang, sei zwar schade, gehöre aber zum Handball, beunruhigt sei er deshalb nicht.

«Ich möchte unsere Leistung nicht entschuldigen, aber vergleichen Sie uns mit dem Auftritt in Sursee», sagt Kukucka mit Bezug auf das Heimspiel vor 2500 Fans gegen Meister Schaffhausen. «Wir waren viel motivierter, mit einem besseren Gegner steigt unsere Konzentration. Als Mannschaft sind wir reif.»

Gut möglich, dass Peter Kukucka intern deutlichere Worte findet. Klar, die Phase, in welcher sich die Meisterschaft entscheidet, ist noch weit weg, und wenn ein Team derart unangefochten an der Tabellenspitze steht, tritt in der Höhenluft auch mal Kurzatmigkeit auf.

Auf die leichte Schulter sollten die Krienser den neuerlichen Leistungsabfall innerhalb eines Spiels aber nicht nehmen. Die Durchschlagskraft im Angriff sank markant, die Fehlerquote stieg und gipfelte im technischen Fehler von Schmid, der in der 57. Minute beim Stand von 27:26 den Ball nicht fangen konnte. Hätte sich Suhr Aarau im Gegenzug nicht ähnlich fahrlässig verhalten, hätte es das Skore ausgleichen können.

Der Krienser Moritz Oertli gegen Marijan Maric (links). Bild: Alexander Wagner / FOTO Wagner

Trainer Peter Kukucka verspricht Besserung

Am Ende brauchte Kriens-Luzern auch die fehlende Kaltblütigkeit eines nominell dezimierten Gegners, um erneut die volle Punkteausbeute einzufahren. Kukucka wechselte diesmal mehr Personal, liess Moritz Oertli während 40 Minuten als Spielmacher auflaufen, weil Schmid unter der Woche wegen einer Erkältung nicht trainiert hatte. Oertli tat sich schwer, konnte die mangelnde Spielpraxis nicht verbergen, vor allem nach dem Seitenwechsel harzte das Offensivspiel.

Dies änderte sich nach Schmids Einwechslung zwar vorübergehend, letztlich agierte Kriens-Luzern mit Ausnahme des starken Fabian Böhm aber etwas zerstreut und zu wenig stilsicher, um den Akteuren mit wenig QHL-Einsatzzeit (Küttel, Wanner, Buob, Pellegrini, Sigrist) noch etwas mehr Auslauf zu gönnen.

«Das hatte ich anders geplant, doch in einem Monat haben wir hier ein Riesenspiel, dann werden wir ganz anders am Werk sein», verspricht HCKL-Chefcoach Peter Kukucka mit Blick auf den 18. März, wenn sein Team bei Suhr Aarau zum Cup-Halbfinal antritt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen