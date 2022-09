HCKL spielt in Kreuzlingen und trifft auf Ex-Trainer Heiko Grimm

Handball Krienser Wiedersehen mit Ex-Trainer Heiko Grimm Die Krienser QHL-Handballer fahren am Samstag nach Kreuzlingen. Dort wartet das Schlusslicht mit einem alten Bekannten an der Seitenlinie. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Es kommt zum Wiedersehen, zum ersten Mal seit Dezember 2017. Damals verabschiedete sich Heiko Grimm vorzeitig in die Bundesliga, bei der MT Melsungen lockte der Job als Assistenztrainer. Viereinhalb Saisons, von 2013 bis Ende 2017 hatte er den HC Kriens-Luzern trainiert und dabei stets Klassierungen in den Top 5 erreicht.

Kurz: Grimm war in der jungen NLA-Geschichte der Zentralschweizer ein prägender Mann. «Ich habe hier fünf wunderbare, wertvolle Jahre erlebt. Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gab, mich an meiner ersten Trainerstation zu bewähren», sagte Grimm, nachdem er mit minutenlangen Ovationen bei seinem letzten Heimspiel in der Krauerhalle geehrt worden war.

Heiko Grimm bei der Verabschiedung nach dem letzten Spiel als HCKL-Coach. Bild: Roger Grütter (Kriens,

16.12.2017)

Am Samstag empfängt er nun mit seinem HSC Kreuzlingen (19 Uhr) die Krienser als Gegner. Obwohl aus seinem damaligen Kader nur noch Gino Delchiappo und Moritz Oertli dabei sind, ist die Vorfreude bei Heiko Grimm gross. «Mit Nick Christen bin ich befreundet», sagt er mit Bezug auf den Krienser CEO und zur Mannschaft hält er fest:

«Die Krienser sind eine ganz grosse Nummer. Andy Schmid kommt nach Kreuzlingen, das ist für uns mega cool.»

Auch am Bodensee, daran besteht kein Zweifel, wird die Halle (mit 800 Zuschauern) rappelvoll sein.

Was macht ein Vize-Weltmeister in der Provinz?

Die Rollen sind dabei klar verteilt: Kriens-Luzern, als einziges Team ungeschlagen und nach Verlustpunkten Leader, trifft auf den Aufsteiger und Tabellenletzten. Seit 2021 ist Grimm der sportliche Gesamtleiter eines Vereins, der auch bei den Frauen ein Team in der höchsten Liga stellt, seit 2022 trainiert er zudem die QHL-Männer.

Weshalb aber landet eine Kapazität wie Grimm, der als Spieler Europameister und Vize-Weltmeister war, und als Trainer die MT Melsungen auf den fünften Platz führte, in der Thurgauer Provinz? Ganz einfach: Weil er gefragt wurde, und zwar von Alexander Mierzwa, seinem besten Freund, der vor ihm Männer-Sportchef in Kreuzlingen war.

Grimm war im Frühjahr 2020 bei Melsungen nach knapp zwei Jahren als Cheftrainer überraschenderweise freigestellt worden. «Für mich und meine Frau, die Schweizerin ist, war es immer klar, dass wir nach dem Abenteuer in Deutschland in die Schweiz zurückkehren», erzählt Grimm, der mittlerweile Vater eines zweijährigen Sohns ist.

Ihn reizen die Ambitionen und Ziele eines Vereins. «Diese sind in Kreuzlingen gegeben, der Name ist für mich zweitrangig. Hätte mich beispielsweise der BSV Stans gefragt, ob ich ihn in den nächsten acht Jahren in die QHL-Playoffs führe, wäre ich nach Stans gekommen.»

Schwierige Umstände in Kreuzlingen

Der 44-jährige Deutsche stellt zwar nicht in Abrede, dass er sich gerne wieder in der Bundesliga beweisen würde, grundsätzlich und in erster Linie geht es ihm aber darum, etwas entwickeln zu können. «Das reizt mich mehr als ein Team, das 20-mal Meister war, zum 21. Titel zu führen. In dieser Hinsicht bin ich ein ungewöhnlicher Trainer, ich denke nicht nur an heute und morgen.»

Zu entwickeln gibt es in der Tat vieles in Kreuzlingen. Profis kann sich der Aufsteiger (noch) keine leisten, der Mangel an Sporthallen führt dazu, dass wie in der NLB nur viermal pro Woche trainiert wird, und auch im Nachwuchs fehlt es wegen der fehlenden Infrastruktur an Gefässen für den Leistungssport.

«Andy scheint dies egal zu sein»

Die Kreuzlinger gehen deshalb andere Wege, engagieren ehemalige Profis wie Bruno Kozina, die den Übergang ins Berufsleben nach dem Spitzenhandball anstreben. Auch Grimm ist mit einem Vertrag bis 2025 nicht vollzeitangestellt, arbeitet nebenher in einem Treuhandbüro im Finanz- und Rechnungswesen. Doch das ändere nichts daran, dass man alles daransetze, um die Klasse zu halten.

«Wenn wir das schaffen, wäre es ein mega Erfolg. Danach möchten wir Schritt für Schritt weiterkommen und uns in der Liga etablieren.»

Zunächst geht es nun aber darum, die Offensivwucht der Krienser um Ausnahmekönner Andy Schmid möglichst effektiv in die Schranken zu weisen. Vom Auftreten Schmids, den er im Jahr 2009 als Spielmacher bei GC Amicitia Zürich beerbte, ist Grimm sehr angetan. «Ich wechselte damals aus Hamburg, von einem Champions-League-Teilnehmer, in die Schweiz. Ich weiss, dass die Erwartungshaltung hemmen kann. Andy scheint dies aber egal zu sein.»

