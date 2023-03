Handball Mehr Kampf als Kunst: Spono arbeitet sich gegen GC Amicitia in den Cupfinal Dank einem 21:20-Sieg in Zürich stehen die Spono Eagles im Cupfinal. Während die Verteidigung der Nottwilerinnen wie ein Bollwerk stand, war der Angriff ungemein langatmig. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.03.2023, 20.43 Uhr

Die Spono Eagles freuen sich über ihren Sieg gegen LK Zug Anfang Februar. Bild: Patrick Huerlimann (4. 2. 2023)

Die Nottwilerinnen halten im Kollektiv den Atem an. Ein weiterer technischer Fehler im Angriff ermöglicht GC Amicitia einen Gegenstoss und damit die grosse Chance zum Ausgleich. Goalie Aline Strebel gelingt allerdings ein Big Save, kurz darauf ist Schluss und der Jubel gross.

Die Spono Eagles gewinnen in der Zürcher Saalsporthalle den Halbfinal mit 21:20 und stehen im Endspiel des Schweizer Cups. «Mein Kopf war leer, ich handelte intuitiv. Vor allem aber hatte ich keine Lust auf eine Verlängerung», erklärte Matchwinner Strebel hinterher mit einem Schmunzeln.

Eine Abwehr wie ein Bollwerk

Die letzte Szene lässt es erahnen: Es war wenig Kunst, sondern vor allem Kampf, auf dem der Erfolg basierte. Die Abwehr der Spono Eagles war stark, die 6:0-Defensive zuweilen kaum überwindbar. Immer wieder prallten die Zürcherinnen mit der Nottwiler Spielmacherin Océane Meier und der litauischen Internationalen Simona Kolosové an diesem Bollwerk ab.

Es brauchte lange Zeit nicht einmal eine auffällige Leistung der Torhüterin, derart wenig Bälle fanden den Weg auf das Gehäuse. Spono arbeitete vieles weg, der Innenblock mit Alina Stähelin und Thilde Boesen erhielt von Trainer Marco von Ow sogar ein Extrakompliment: «Sie machten einen Riesenjob.»

Dem Angriff fehlt es an Tempo und Tiefe

Weniger lobenswert war hingegen der Angriff. Ungemein langatmig wurden die Spielzüge vorgetragen, und obwohl kaum Tempo und Tiefe drin waren, schlichen sich viele Ungenauigkeiten ins Spiel der Luzernerinnen ein. War es Nervosität oder fehlende Konzentration? Beide Startphasen verschliefen sie vorne komplett, in Halbzeit eins stand es nach 13 Minuten 4:1 für Zürich, in Halbzeit zwei gab Spono in neun torlosen Minuten die 10:8-Pausenführung preis. «Wir möchten im Angriff unser Spektrum erweitern, dadurch geht uns derzeit etwas das Tempo verloren», bemerkte von Ow.

Konkret: Marco von Ow, der im letzten Sommer auf Meistertrainer Urs Mühlethaler folgte, will mit dem Kreis und dem linken Flügel auch zwei in der Vergangenheit vernachlässigte Positionen fördern. «Urs setzte auf das, was klappte, um Meister werden. Ich möchte unser Spiel nun variabler machen. Unser Ziel ist natürlich nicht, ohne Tempo zu spielen, am Ende soll unsere Offensive variabel und schnell sein.» Dass er hierfür mehr Zeit braucht, ist offensichtlich, noch fallen die Spielerinnen in Stresssituationen zuweilen in alte Muster zurück.

Im Final wartet Winterthur oder Brühl

Und Stresssituationen gab es an diesem Samstag einige. GC Amicitia Zürich, in der Meisterschaft auf Rang fünf, bewegte sich mit dem zweitklassierten Nottwil auf Augenhöhe, lag nach 48 Minuten sogar mit 17:16 in Front. Dann nahm von Ow jenen Wechsel vor, der zur Entscheidung führte: Nach den eher glücklosen Soraya Schaller und Claire Hartz brachte er mit Aline Strebel seine dritte Torhüterin ins Spiel. «Ich hatte 50 Minuten Zeit, um sehr viel Adrenalin aufzusparen. Und ich wusste, dass ich nur eine Minute habe, um ins Spiel zu finden, dann muss es funktionieren», sagte Strebel.

Nicht nur Zürichs finalen Angriff unterband die 20-Jährige, bereits davor hatte sie zweimal eine durchgebrochene Gegnerin gestoppt. Vorne trafen derweil Nora Snedkerud am Kreis und Mia Emmenegger zweimal vom rechten Flügel, und perfekt war sie, die zehnte Cupfinal-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Ob diese zum sechsten Cupsieg führt, zeigt sich am Samstag, 6. Mai, wenn die Spono Eagles im Endspiel in Gümligen auf Yellow Winterthur oder den LC Brühl treffen. Dann braucht es neben der sehr stabilen Defensive auch einen Angriff, der sich auf der Höhe der Aufgabe befindet.

Telegramm

GC Amicitia Zürich – Spono Eagles 20:21 (8:10)

Saalsporthalle. – 173 Zuschauer. – SR Hardegger/Hardegger. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia, 2-mal 2 Minuten gegen Spono. – GC Amicitia: Petursdottir (10 Paraden)/Bach; Lipovsky (2 Tore), Kolosové (4), Meier (2), Dormann (1), Baumann (7/5), Jonsdottir (1); Schläpfer, Aellen (2), Baróti (1). – Spono: Soraya Schaller (2 Paraden)/Hartz (2)/Strebel (3); Mia Emmenegger (4 Tore), Hodel (7/4), Zumstein (2), Stähelin, Amrein (3), Boesen; Bucher (2/1), Ana Emmenegger (2), Snedkerud (1), Jund. – Bemerkungen: Spono ohne Csebits und Müller (beide rekonvaleszent). Bucher wirft Penalty über das Tor (3./1:0). Petursdottir pariert Penalty von Bucher (41./10:11).

