Playoff-Final: Spono-Spielerin Csebits fordert mehr Aggressivität

Handball-Meisterkampf «Wir brauchen einen Playoff-Hype»: Spono-Spielerin Catherine Csebits will im Handball-Final mehr Aggressivität sehen Wird Zug Meister? Erzwingt Spono den Showdown? Die Antwort liefert Spiel vier des Playoff-Finals in Nottwil am Mittwochabend (19.30, SPZ). Spono-Rückraumspielerin Catherine Csebits fordert eine Steigerung in der Defensive. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Baslerin in Diensten von Spono: Catherine Csebits. Dominik Wunderli (Zug, 21. Mai 2022)

Urs Mühlethaler, der Trainer der Spono Eagles, erkundigte sich am letzten Samstag in der Pause beim Team, ob sie das offensive Abwehrsystem aufgeben und zurück in die 6:0-Formation wechseln sollten. Im Verlauf der zweiten Halbzeit stellte er die gleiche Frage an Assistenztrainerin Angela Dolder. Die Antworten waren deckungsgleich und besagten: «Nein, so lassen, wie es ist.» Ob es der richtige Entscheid war, bleibt dahingestellt. Die Luzernerinnen verloren die dritte Partie im Playoff-Final beim LK Zug mit 31:32 und liegen in der Best-of-five-Serie mit 1:2-Siegen zurück.

Wenn am Mittwoch in Nottwil (19.30, SPZ) das vierte Spiel auf dem Programm steht, wird sich die Frage nach der Taktik in der Verteidigung erneut stellen. Mit Ausnahme des zweiten Spiels, das die Spono Eagles mit 37:28 gewannen, waren sie hinten nämlich nie auf der Höhe ihrer Aufgabe. «Die Zahlen sprechen für sich, defensiv müssen wir uns steigern», sagt Rückraumspielerin Catherine Csebits, doch sie betont auch: «Dieses System haben wir extra für Zug ausgetüftelt und es hat sich bewährt.» Nicht das Konzept werde deshalb hinterfragt, sondern die Umsetzung:

«In Sachen Fight und Aggressivität müssen wir auf die nächste Stufe kommen.»

Findet Trainer Urs Mühlethaler am Mittwochabend die richtigen Worte? Jakob Ineichen

Verletzungen warfen Csebits zurück

Damit führt Csebits jenes Thema aus, das Mühlethaler bereits am Samstag unmittelbar nach der Niederlage angesprochen hat. Der Trainer kritisierte das Energie-Management seines Teams und bedauerte, dass es diesbezüglich zu stark auf Inputs von aussen angewiesen sei. «Wir kassierten zu viele einfache Tore», erklärt Csebits, das sei ihnen in der Videoanalyse nochmals deutlich vor Augen geführt worden. Für die Rechtshänderin steht deshalb fest:

«Jetzt brauchen wir einen Playoff-Hype. Genau für diese Momente spielen wir doch Handball.»

Sie selbst findet den Ansporn für die richtige Einstellung in ihrer Vergangenheit. Zwei Ermüdungsbrüche im Fuss und eine Schulterverletzung sorgten in ihrer Karriere für grosse Einschnitte. «Insgesamt drei Jahre flog ich unter dem Radar, in meiner persönlichen und handballerischen Entwicklung bin ich extrem zurückgeworfen worden.» Catherine Csebits kämpfte sich aber stets zurück, sah sich vor ihrem geistigen Auge wieder in grossen Spielen auflaufen. «Aus diesen Vorstellungen zog ich Kraft.»

Vor ihrem 16. Geburtstag debütierte sie in der SPL 1

Seit 2020 spielt Csebits für die Spono Eagles. Seit Trainer Mühlethaler im April 2022 übernahm, spürt sie mehr Vertrauen und sorgt im Angriff neben Kira Zumstein und Xenia Hodel für offensive Durchschlagskraft. Zum Handball fand die Muttenzerin einst im Raum Basel, kurz vor ihrem

16. Geburtstag debütierte sie beim ATV/KV Basel in der SPL 1, verbrachte ein Jahr an der Handball-Akademie im dänischen Aarhus, gewann dort die U18-Bronzemedaille, lief anschliessend für den LK Zug auf und stand bis zum Rückzug des TV Nellingen in der 1. Deutschen Bundesliga unter Vertrag.

2018 trug Catherine Csebits noch das Dress des LK Zug. Bild: Roger Zbinden

Kurz: Die 23-Jährige hat viel erlebt, mutete sie sich in jungen Jahren gar etwas viel zu? «Nein», entgegnet Catherine Csebits bestimmt.

«Jeder Schritt kam zur perfekten Zeit. Ich bin eine sehr ehrgeizige Sportlerin, hatte einfach nur Pech mit Verletzungen.»

Konkrete Zukunftspläne bezüglich ihrer Handballkarriere macht sie allerdings nicht mehr öffentlich, «ich weiss, wie schnell es vom höchsten Hoch zum tiefsten Tief gehen kann». In Nottwil hat sie für eine dritte Saison unterschrieben, darüber hinaus gebe es Ziele und Träume, doch diese bleiben unausgesprochen, bis die Zeit dafür gekommen ist, sagt die neunfache Schweizer Nationalspielerin.

Vorderhand liegt ihr Fokus ohnehin nur auf dem Playoff-Final und dem LK Zug, der am Mittwoch auf keinen Fall in Nottwil zum Meister gekürt werden soll. «Wir werden alles dafür tun, dass Zug am Sonntag nochmals den Handballboden verlegen muss», sagt sie mit Blick auf ein allfällig fünftes und entscheidendes Spiel in Zug.

Nutzt der LK Zug den ersten Matchball? Ein Sieg fehlt im Meisterschaftsfinal und der LK Zug steht wie im Vorjahr als Doublegewinner fest. «Wir wollen am Mittwoch alles klar machen», sagt Spielmacherin Leah Stutz. Auf den Druck einer Belle, die am Sonntag in Zug stattfinden würde, könne man jedenfalls gut verzichten. Dass ihr Team in Nottwil wieder unter die Räder kommt wie vor einer Woche in Spiel zwei, glaubt Stutz nicht: «Da hat so vieles nicht zusammengepasst, solch ein Abschiffer wird uns nicht nochmals passieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen