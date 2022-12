Handball Nach Pflichtsieg in Basel: Nun kommt das Highlight in Sursee gegen Schaffhausen Die Krienser Handballer kommen in Basel zu einem 36:26-Pflichtsieg. Nun wartet der Spitzenkampf gegen die Kadetten Schaffhausen in der (fast) vollen Surseer Stadthalle. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 04.12.2022, 17.31 Uhr

Rückraumspieler Tim Rellstab (weisses Trikot) gegen den RTV Basel der beste HCKL-Skorer. Bild: Edgar Hänggi (Basel, 3. Dezember 2022)

Es hätte eine schwierige Aufgabe werden können, das Auswärtsspiel beim RTV Basel. Zwar liegt das Team nur auf dem vorletzten Platz, seine Haut verkaufte es bisher aber sehr teuer. Im Hinspiel in Kriens waren die Basler sogar nahe an der ganz grossen Überraschung, führten zeitweise mit sieben Toren Differenz, unterlagen am Ende hauchdünn mit 31:32. Am Samstag reichte die Luft allerdings nur für eine halbe Stunde, zu gross waren die personellen Probleme: Mit Aleksander Spende, Igor Cagalj und Jorge Paban fielen gleich drei Leistungsträger verletzungsbedingt aus.

In Halbzeit eins fand der HC Kriens-Luzern nicht richtig ins Spiel. Die 5:1-Deckung erlitt einen leichten Rückfall in schlechtere Zeiten, gewährte den Basler Angreifern um den aktiven Spielmacher Janus Lapajne viel Raum, nach 20 Minuten führte der Underdog mit 13:12. In der 25. Minute stellte der Krienser Trainer Peter Kukucka die Abwehr auf eine 6:0-Formation um, fortan verteidigte sein Team stabiler und erspielte sich bis zur Pause einen 19:17-Vorsprung. «Wir waren nicht 100-prozentig konzentriert, hatten in der Deckung einige Probleme», stellte Kukucka fest.

Tim Rellstab bringt Konstanz rein

Die Geschichte nach dem Seitenwechsel ist schnell erzählt. Die Basler wehrten sich nach Kräften, doch diese schwanden aufgrund des schmalen Kaders zusehends. «Wir haben unser Spiel wie geplant aufgebaut. Doch wenn dir im 1:1 gegen Aljaz Lavric die Kraft fehlt, wird es schwierig. Die Krienser konnten das Personal rotieren, wir nicht. Unser Tank wurde leerer und leerer», sagte Ike Cotrina und der in Stans wohnhafte Trainer der Basler hielt fest: «Klar bin ich mit dem Resultat nicht zufrieden, auf die Leistung jedoch bin ich stolz. Wir haben eine schwierige Woche hinter uns.»

Während die Basler abbauten, gingen die Krienser mit dem nötigen Respekt ans Werk. «Für uns war es letztlich eine bessere Trainingseinheit», sagte Kukcuka nach dem 36:26-Sieg, dem höchsten Erfolg in einem Auswärtsspiel. Spielend leicht kamen sie nun zu ihren Toren, vor allem Tim Rellstab genoss die Freiheiten. Am Ende hatte der 2,03-Meter grosse Rückraumspieler neun Treffer erzielt, so viele wie noch nie, seit er 2019 nach Kriens wechselte. «Tim ist auf einem guten Weg, die Richtung stimmt, er hat ein riesiges Potenzial und alles in seinen Händen», vermerkte Kukucka zum 21-jährigen Rückraumspieler, der aufgrund Fabian Böhms Verletzung im Angriff viel Einsatzzeit erhält.

Schaffhausen schwächelt in der QHL

Ob ihm dieser Aufwärtstrend zu einer Rückkehr ins Nationalteam verhilft, wird sich zeigen, Anfang Januar testen die Schweizer am traditionellen Yellow-Cup gegen Japan, Kap Verde und Österreich. Vorderhand liegt der Fokus ohnehin voll und ganz auf dem HC Kriens-Luzern, der am kommenden Samstag in der Surseer Stadthalle (20 Uhr) den Spitzenkampf gegen die Kadetten Schaffhausen bestreitet. Rund 2300 Fans haben Platz, noch sind einige Stehplatztickets und Hospitality-Plätze (inklusive 3-Gänge-Menu) erhältlich.

Während die Krienser nun regenerieren und am Dienstag eine Yoga-Einheit einstreuen, gilt es für die Schaffhauser schon wieder ernst: Aufgrund ihrer Einsätze in der European League absolvieren sie gegenwärtig ein nahrhaftes Programm, vor und nach dem Spitzenkampf gegen Kriens-Luzern duellieren sie sich jeweils dienstags mit Frisch Auf Göppingen. Dass die Kadetten deshalb mit halber Kraft nach Sursee reisen, glaubt Kukucka indes nicht: «Sie werden sicher Vollgas geben, mittlerweile haben sie etwas viele Minuspunkte.» Nach drei sieglosen QHL-Spielen in Serie liegt Schaffhausen nun zwei Punkte hinter Leader Kriens-Luzern, das zudem noch eine Partie weniger absolviert hat.

Basel – Kriens-Luzern 26:36 (17:19) Rankhof. – 650 Zuschauer. – SR Gallardo/Gallardo. – Strafen: je 2-mal 2 Minuten.



Basel: Hoppe (3 Paraden)/Kühner (4); Mauron (4 Tore), Freiberg (4), Lapajne (5), Voskamp (2), Berger (3), Esono Mangue (4); Halmagyi (1), Basler (3), Brandt.



Kriens-Luzern: Zaponsek (12 Paraden)/Pellegrini (1); Idrizi (2 Tore), Orbovic (4), Schmid (8/1), Rellstab (9), Schlumpf (2), Sipic (4), Lavric; Buob, Langenick (2), Küttel (2), Delchiappo, Wolfisberg (1), Steenaerts (2), Sigrist.



Bemerkungen: Basel ohne Spende, Papan, Cagalj, Kriens-Luzern ohne Böhm, Oertli und Wanner (alle verletzt). Lapajne wirft Penalty neben das Tor (39./20:26).

