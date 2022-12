Handball Nächster Spitzenkampf steht bevor: Der HC Kriens-Luzern macht klar, dass es für den Gegner nichts zu holen gibt Der HC Kriens-Luzern empfängt am Samstag um 18 Uhr im letzten Heimspiel des Jahres Pfadi Winterthur. Neben Tim Rellstab könnte auch Goalie Rok Zaponsek den Verein verlassen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.32 Uhr

Kriens-Goalie Rok Zaponsek: Jubelt er künftig für einen slowenischen Klub? Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sursee, 10. Dezember 2022)

Die fantastische Stimmung, die positiven Emotionen, der wichtige 31:28-Sieg – die Wirkung des QHL-Spitzenkampfs gegen die Kadetten Schaffhausen vom letzten Samstag in der mit 2500 Fans ausverkauften Surseer Stadthalle ist noch nicht verflogen. «Es war eine tolle Atmosphäre, allen hat es Spass gemacht», berichtet Peter Kukucka, der Trainer des HC Kriens-Luzern. Doch bereits steht das nächste Topduell auf dem Programm. Zurück in der Krauerhalle trifft sein Team am Samstag um 18 Uhr auf das drittklassierte Pfadi Winterthur. «Auch das wird ein schweres Spiel, doch wir wollen wieder zwei Punkte. Bei uns gibt es für die Gegner nichts zu holen.»

Viel Verhandlungsarbeit für Nick Christen

In Sursee machte Kriens-Luzern beste Werbung in eigener Sache, manch einer der Zaungäste war bei diesem Spezialevent zum ersten Mal an einem Spiel der Mannschaft. «Welches sind die Krienser?», fragte ein Zuschauer, der sich sonst die Spono Eagles in Nottwil anschaut. «Weshalb findet das Spiel in diesem Rahmen statt?», wunderte sich eine Frau am Medientisch, der teilweise als Apéro-Bar zweckentfremdet wurde. «Wir möchten nicht nur die Handball-Freaks, sondern auch ein Eventpublikum ansprechen. Wir sind Teil einer Unterhaltungsindustrie», sagt Geschäftsführer Nick Christen und zufrieden hält er fest:

«Wir hatten extrem viele positive Feedbacks.»

Mittlerweile ist Christen zurück im Tagesgeschäft und hierbei gibt es viel zu tun, Vertragsverhandlungen stehen auf dem Programm. Während Milos Orbovic (Rückraum rechts), Moritz Oertli (Rückraum Mitte), On Langenick (Flügel links) und Ammar Idrizi (Flügel rechts) ihre Arbeitspapiere vor kurzem verlängert haben, wird Tim Rellstab gehen. «Schade», sagt Kukucka, «wir haben viel in Tim investiert und hätten ihn gerne behalten.» Der 21-jährige Zürcher sucht allerdings eine neue Herausforderung, vermutlich auch, weil er in Kriens in der Verteidigung keine Rolle spielt. Rellstab spielt seit 2019 für Kriens-Luzern, ab Sommer 2023 läuft er für Pfadi Winterthur auf.

Die Wunschlösung als Ersatz war Luka Maros, der hat Kriens-Luzern indes eine Absage erteilt und in Schaffhausen bis 2028 (!) verlängert. Bis Ende Jahr soll die Nachfolge von Rellstab geregelt sein, auch die auslaufenden Verträge von Captain Ramon Schlumpf, Abwehrpatron Aljaz Lavric und Ergänzungsspieler Björn Buob gilt es zu behandeln. Zudem rauschen Gerüchte aus Slowenien durch die Krauerhalle: Goalie Rok Zaponsek soll in der kommenden Spielzeit für Champions-League-Teilnehmer RK Celje auflaufen, vermeldet die Website «balkan-handball.com». Christen bestätigt den Transfer nicht, «wir schauen das derzeit mit Rok zusammen an.»

Die 5:1-Abwehr wird zum Zerstörer

Damit zurück zum Duell mit Pfadi Winterthur, dem letzten Meisterschaftsspiel des Jahres. Die Krienser sind in sehr guter Verfassung, zuletzt reihten sie sechs Siege aneinander, grüssen mittlerweile komfortabel von Platz eins. Während die individuelle Klasse im Angriff seit Saisonbeginn begeistert, stabilisierte sich in den letzten Wochen auch die von Kukucka neu installierte 5:1-Defensive. Schaffhausens Rückraum tat sich letzte Woche sehr schwer, Topskorer Torben Matzken beispielsweise musste sehr viel einstecken und erzielte kein einziges Tor.

Mittlerweile funktioniert die Abstimmung in der Verteidigung besser. «Es ist ein Prozess. Ein einzelner Spieler kann nicht viel machen. Wir müssen die Situationen und die Übergänge immer wieder besprechen und trainieren, damit wir den Spielfluss des Gegners zerstören können», erklärt Peter Kukucka. Gegen Schaffhausen war er mit der Präsenz seines Teams generell sehr zufrieden. «Wir haben alle zusammen gekämpft und kaum Fehler gemacht, wir waren echt lebendig», und mit Blick auf die Partie gegen Winterthur hält er fest: «Wir werden nun nicht wie auf Wolken schweben, sondern wieder alles investieren.»

