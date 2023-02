Spono Eagles: Nora Snedkerud trifft auf Ex-Verein LK Zug

Cup-Viertelfinal Neue Perspektive für Handballerin Nora Snedkerud – sie trifft mit den Spono Eagles auf ihren Ex-Verein Die Kreisläuferin war beim LK Zug und spielt nun für die Spono Eagles. Morgen treffen die zwei Teams im Cup-Viertelfinal aufeinander. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 02.02.2023, 18.42 Uhr

Die Handballerin Nora Snedkerud. Bild: PD

«Die Zugerinnen werden bei uns mit voller Power antreten.» Nottwils Kreisläuferin Nora Snedkerud erwartet morgen Samstag im Cup-Viertelfinal in Ruswil (17 Uhr, Wolfsmatt) einen Gegner, der nach Wiedergutmachung trachtet. In der SPL 1 muss der LK Zug nach einer bisher verkorksten Saison in die Abstiegsrunde.

Dass die Equipe mehr draufhat, bewies sie zuletzt aber mit zwei blitzsauberen Auswärtssiegen. Zudem ist der LK Zug im Schweizer Cup der aktuelle Titelverteidiger, letzte Saison gewann er den dramatischen Final gegen die Spono Eagles nach Penaltyschiessen.

Für Nora Snedkerud ist das Duell nicht nur wegen des Derbycharakters speziell. Die 18-jährige Aargauerin aus Widen spielte von 2018 bis 2022 für den LK Zug. 2020 stiess sie an die OYM-Akademie in Cham, 2021 gewann sie mit der U16-Auswahl des LKZ den Meistertitel und in der vergangenen Spielzeit debütierte sie im SPL-1-Team.

Die Perspektive allerdings stimmte nicht mehr, mit Sara Zaetta und Lynn Schürmann setzte Zug auf andere Talente. Als Spono anklopfte, war deshalb klar: Es ist Zeit für einen Tapetenwechsel. «Über diesen Entscheid bin ich mega froh.»

Deshalb spielt Snedkerud am Kreis

Ihre erste Saison auf SPL-1-Niveau bestreitet sie zwar nicht als Stammspielerin, doch Snedkerud hat sich bei den Spono Eagles innert kurzer Zeit zu einer wichtigen Spielerin mit regelmässiger Einsatzzeit entwickelt.

In der Abwehr nutzt sie ihre Kraft und ihre 1,80 m Körpergrosse, um rigoros aufzuräumen, vorne wirft sie sich ins Gedränge am Kreis. «Wenn Kolleginnen zuschauen, die nicht Handball spielen, finden sie, dass ich voll die Opferrolle habe, weil ich herumgeschubst werde und um meinen Platz kämpfen muss», sagt Snedkerud und lacht.

Um den Platz kämpfen, diese Affiche passt ganz gut zu ihrer noch jungen Karriere. Eigentlich spielte sie im Nachwuchs im linken Rückraum, dort war die Konkurrenz in Zug allerdings gross – und so kam es, auch auf Anraten des Schweizer Nationaltrainers und OYM-Chefcoachs Martin Albertsen, zum Wechsel an den Kreis.

«Zunächst fand ich das nicht so cool, ich stand recht verloren am Kreis», erinnert sie sich. Je mehr sie jedoch lernte, umso besser gefiel ihr die neue Aufgabe. Mittlerweile hat sie sogar ein Vorbild, das sie begeistert: die norwegische Nationalspielerin Kari Brattset Dale.

Vater aus Norwegen, Mutter mit Handball-Gen

Nora Snedkerud selbst hat ebenfalls norwegische Wurzeln, die Familie ihres Vaters Tom stammt aus dem skandinavischen Land. Und so überrascht es nicht, dass auch ihr Fernziel mit ihrer zweiten Heimat in Verbindung steht. «Ich möchte dereinst für die Vipers aus Kristiansand spielen und das Land kennen lernen», sagt sie.

Für Noras Handballbegeisterung ist aber nicht ihr Vater, sondern ihre Mutter verantwortlich. Barbara Snedkerud war Rückraumspielerin, stieg einst als Captain mit dem TV Uster in die NLA auf.

Nora Snedkerud ist mittlerweile Schweizer U20-Nationalspielerin und macht in Nottwil stetig Fortschritte. «Monat für Monat kommt sie weiter, Nora ist eine harte Arbeiterin», sagt ihr Trainer Marco von Ow. Auch im Wettkampf stimmen die Ergebnisse, Spono hat die Qualifikationsphase in der SPL 1 auf dem ersten Platz abgeschlossen.

Nun steht aber das Highlight im Schweizer Cup auf dem Programm, der LK Zug wird alles daransetzen, um Nottwil zu düpieren und die eigene Saison zu retten. Doch Nora Snedkerud stellt klar: «Auch wir wollen unbedingt gewinnen.»

