Support für Andy Schmid: HC Kriens-Luzern holt Malin Sipic

Handball Neuer Kreisläufer für Andy Schmid und den HC Kriens-Luzern Der HC Kriens-Luzern hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Johan Koch reagiert und mit Marin Sipic einen neuen Kreisläufer verpflichtet. Der 26-jährige Kroate trainiert bereits mit dem Team. 04.08.2022, 14.14 Uhr

Marin Sipic startete seine Laufbahn bei seinem Heimverein GRK Varazdin. 2017 folgte der Wechsel zu RK Nexe Nasice; 2019 der zu RK Zagreb, wo der 109 kg schwere Kreisläufer auch Erfahrungen in der EHF Champions League sammeln konnte. Mit der Nationalmannschaft stand der 1,90 Meter grosse Kroate 31-mal im Einsatz und erzielte dabei 56 Tore.

Marin Sipic (links) mit Nick Christen, CEO des HC Kriens-Luzern. Bild: PD/HCKL

«Ich freue mich, ein Teil dieser ambitionierten Mannschaft zu sein und hoffe, dem Team mit meinen Stärken helfen zu können», wird der Kreisläufer in der Medienmitteilung des HCKL zitiert. Erstmals im Einsatz steht der Neuzugang, der die Nummer 22 tragen wird, am Samstag im internationalen Testspiel gegen Bregenz, das um 16 Uhr in der Krauerhalle angepfiffen wird (freier Eintritt).

Johan Koch, der ebenfalls auf diese Saison hin als Kreisläufer verpflichtet wurde, leidet an einer komplizierten Schulterverletzung, die er sich Ende Saison bei seinem vormaligen Klub, den Füchsen Berlin, zugezogen hatte. Die Verletzung des 31-jährigen Dänen werde nun in den kommenden Monaten konservativ therapiert, teilt der HCKL mit. Nach den ersten Testspielen und der letzten Diagnose von Kochs Verletzung sei man «zum Schluss gekommen, uns auf der wichtigen Position des Kreisläufers nochmals zu verstärken», begründet CEO Nick Christen die Verpflichtung des Kroaten.

Die neue Saison der QHL beginnt für den HC Kriens-Luzern am 1. September um 19.30 Uhr. Im Heimspiel in der Krauerhalle wird der HCKL unter Trainer Peter Kukucka und dem ebenfalls neu verpflichteten Superstar Andy Schmid (38), Pfadi Winterthur, den Playoff-Finalisten der Vorsaison empfangen. (pd/ca)