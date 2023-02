Handball Auf Abschiedstournee: So treffsicher war «Uri» noch nie Lukas von Deschwanden trifft heute Mittwoch mit Thun auf Kriens-Luzern. Der Urner lanciert damit seine Abschiedstournee. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Lukas von Deschwanden (links) setzt sich gegen Aljaz Lavric von Kriens-Luzern durch. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Thun, 28. April 2022)

Das Spiel von Anfang September war knackig, Wacker Thun knöpfte Kriens-Luzern zu Hause in letzter Sekunde einen Punkt ab, erzwang ein 26:26-Remis. Auch die Aussage des 15-fachen Torschützen Lukas von Deschwanden nach Spielschluss hatte es in sich: «Der Titel in dieser Saison geht an Kriens.» Heute Mittwoch, fünf Monate später, gastieren die Zentralschweizer wieder im Berner Oberland (19.30 Uhr) und der Thuner Spielmacher erneuert seinen Tipp: «Wenn Kriens-Luzern von Verletzungen verschont bleibt, ist es für mich in dieser Meisterschaft der klare Favorit.»

Für ihn, den 33-jährigen Urner, beginnt das letzte halbe Jahr seiner eindrücklichen Aktivkarriere. Im letzten November gab Lukas von Deschwanden bekannt, dass er nach 15 Jahren als Handballer in den Topligen der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs zurücktreten wird. «Dieser Entscheid reifte schon länger in mir. Ich freue mich darauf, an den Wochenenden mehr Zeit mit meiner Familie geniessen zu können», erklärt der Rückraumspieler mit Spitzname «Uri», der mit seiner Frau Jasmin und dem zweijährigen Sohn Hugo in Thun lebt.

Von Deschwanden will Trainer werden

Wacker Thun bedauert den Verlust schon jetzt, nur zu gerne hätte es mit seinem Schlüsselspieler den Vertrag verlängert. Wer den Leistungsausweis von Deschwandens zurate zieht, stellt sogar fest: So treffsicher war er noch nie, auch nicht in jenen drei Spielzeiten, in denen er Liga-Topscorer war. Pro Spiel erzielt der trickreiche Rechtshänder gegenwärtig 8,6 Tore. «Das ist unserem schmalen Kader geschuldet, ich habe viele Aktionen. Und sicher spielt auch die Routine mit, ich weiss, welche Würfe effektiv sind.»

Im Dezember egalisierte von Deschwanden mit 19 Toren in einem QHL-Spiel sogar den 19 Jahre alten Ligarekord. Den Entschluss, von der grossen Bühne abzutreten, bringt das aber nicht ins Wanken. «Ich werde dem Handball ja nicht den Rücken kehren, die Schweizer Hallen werden mich nicht los», sagt er mit einem Schmunzeln. Von Deschwanden ist im Besitz des B-Diploms, nächstes Jahr packt der studierte Sportlehrer das A-Diplom an, mit dem klaren Ziel: «Ich möchte ein guter Trainer sein. Mal schauen, wie weit es reichen wird.»

Bereits jetzt engagiert er sich in Thun als U17- und Talentförderungstrainer, seit seiner Zeit im Ausland betrachte er Handballspiele verstärkt aus der Optik eines Ausbildners. Den Weg über die Grenze hinweg wagte er spät, erst als 29-jähriger, gestandener Routinier wechselte er 2018 nach Stuttgart. 2019 zog er weiter nach Chambéry, 2020 kehrte er bereits wieder zurück. Seine Leistungen waren ansprechend, überschattet wurden die Engagements indes von gesundheitlichen Problemen (Borreliose, Bänderrisse im Fuss). «Ich hatte sicherlich auch etwas Pech.»

Von Deschwanden weiss, dass er früher hätte gehen sollen, wenn er international hätte durchstarten wollen. «Und zwar im Jahr 2013, nach dem ersten Meistertitel mit Wacker Thun. Ich entschied mich aber bewusst dagegen, ich wollte unbedingt bleiben, um weitere Titel zu gewinnen und den Kadetten Schaffhausen das Leben schwer zu machen.» Wie sich zeigt, ging der Plan auf, insgesamt wurde er zweimal Schweizer Meister, dreimal Cupsieger und dreimal MVP der Schweizer Liga. Zudem lief er 61-mal für das Schweizer Nationalteam auf – inklusive eines Kurzeinsatzes an der EM 2020.

«Ich glaube, Kriens hat aus Fehlern gelernt»

Sein Debüt in der NLA gab von Deschwanden nicht für Wacker Thun, sondern bei Kriens-Luzern, zu dem er 2008 von Stammklub Altdorf gewechselt war. In Kriens blieb er nur für eine Saison, dann zog es ihn weiter. Weshalb? «Weil Thun mich wollte und die Krienser nicht auf eigene Talente gesetzt haben. Rückblickend hat Thun damit fast alles richtig gemacht. Die Krienser aber haben, so glaube ich, aus ihren Fehlern gelernt. Die SG Pilatus bringt tolle, junge Spieler heraus.»

Bevor sich Lukas von Deschwanden konkrete Zukunftsgedanken macht, gilt der Fokus Wacker Thun. Dank der Rückkehr des Luzerners Nicolas Raemy, der sein halbjähriges Sabbatical beendet hat, wird von Deschwanden etwas Verantwortung an einen anderen Ausnahmekönner abtreten können. Aktuell stehen die Thuner auf dem enttäuschenden siebten Platz, mindestens Rang sechs soll es noch werden, um in den Playoff-Viertelfinals nicht auf ein Team aus den Top 2 zu treffen. Extrapunkte gegen Kriens-Luzern wären hierzu von grossem Nutzen.

